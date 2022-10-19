https://sputniknews.com.tr/20221019/biden-benzin-fiyatlarini-dusurmeye-yonelik-stratejisini-acikladi--1062502592.html

Biden, benzin fiyatlarını düşürmeye yönelik stratejisini açıkladı

Biden, benzin fiyatlarını düşürmeye yönelik stratejisini açıkladı

ABD Başkanı Joe Biden, ABD'nin Stratejik Petrol Rezervi'nden 15 milyon varil daha ham petrol serbest bırakılacağını duyurdu. 19.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-19T21:57+0300

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dünya

joe biden

petrol

benzin

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ABD Başkanı Joe Biden, Beyaz Saray'da gerçekleştirdiği basın toplantısında petrol ve gaz fiyatlarına yönelik yeni eylemlerini açıkladı. ABD lideri, 8 Kasım'da yapılacak ara seçimler öncesinde yüksek benzin fiyatlarını düşürme çabalarının bir parçası olarak, yıl sonuna kadar ülkenin stratejik petrol rezervlerinden 15 milyon varil daha ham petrol serbest bırakılacağını açıkladı. Biden, Beyaz Saray'dan yaptığı konuşmada, "Bugünkü duyurumla, diğer ülkelerin eylemlerinin bu kadar harekete neden olduğu bir zamanda piyasaları istikrara kavuşturmaya ve fiyatları düşürmeye devam edeceğiz. Ekibime daha ileriye gitme konusunda hazır olmalarını da söyledim. Gerekirse önümüzdeki aylarda daha fazlasını yapacağız" dedi.'Elimden gelen her şeyi yapıyorum'Fiyatların bu yılın başlarındaki zirve rakamlardan bu yana yüzde 30 düştüğünü söyleyen Biden, "Bir ilerleme kaydettik ancak petrol fiyatları yeterince hızlı düşmüyor. Yüksek fiyatları herkes hissediyor. Aileler acı çekiyor ve benzin fiyatları bütçelerini sıkıyor. Bu yüzden benzin fiyatlarını düşürmek için elimden gelen her şeyi yapıyorum" ifadelerini kullandı. Biden, amacının fiyatları varil başına 67 ile 72 dolar arasına getirmek veya altına düşürmek olduğunu söyledi.

https://sputniknews.com.tr/20221019/biden-yonetimi-stratejik-petrol-rezervinden-15-milyon-varil-petrolu-kullanima-sunmayi-planliyor-1062471778.html

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