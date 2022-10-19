https://sputniknews.com.tr/20221019/belcikada-charleroi-havalimanindaki-grev-izdihama-neden-oldu-5-polis-yaralandi-1062469284.html

Belçika’da havalimanının güvenlik personeli greve gitti, içeri girmek isteyenler izdihama neden oldu

Belçika’da havalimanının güvenlik personeli greve gitti, içeri girmek isteyenler izdihama neden oldu

Belçika’daki Charleroi Havalimanı’nda güvenlik personelinin dün grev başlatmasının ardından havalimanına zorla girmeye çalışan yolcular izdihama neden oldu... 19.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-19T00:55+0300

2022-10-19T00:55+0300

2022-10-19T01:06+0300

dünya

belçika

grev

havalimanı

uçuş

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0a/13/1062469401_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_af41750dc8f81b9f626f02d2ddd0db8b.jpg

Belçika’nın en çok yolcu trafiğinin yaşandığı ikinci büyük havaalanı Charleroi’da güvenlik personelinin dün başlattığı grev devam ediyor.Giden yolcu kısmının kapatıldığı havaalanında toplanan yolcuların giderek artması üzerine havaalanına polis sevk edilirken, yolcular zorla havalimanına girmeye çalıştı. Yaşanan arbedede 5 polis yaralandı.Havaalanı yönetimi tarafından yayınlanan açıklamada, yolculardan giden yolcu alanına gelmemeleri istenerek, güvenlik hizmetlerinin sağlanamadığı, bu nedenle yolcuların güvenliği açısından herhangi bir risk alınmaması amacıyla giden yolcu uçuşlarının durdurulduğu ve bu kısımda hizmet verilmeyeceği duyuruldu.Bu durumun yarın da devam edeceği ve giden yolcu uçuşlarının yapılmayacağı bildirilerek, gelen yolcu uçuşlarının ise aksamadan devam edeceği aktarıldı.Belçika basınında yer alan haberlerde, özel güvenlik şirketi `Security Masters` personelinin, havalimanı yönetiminin güvenlik kontrol işini iki şirkete ayırma kararına karşı grev başlattığı ifade edildi.Türkiye’ye çok sayıda uçuş yapılamadıBelçika’da yaşayan Türkler ve Türkiye’ye tatile gitmek isteyen diğer turistler için uygun fiyatlarıyla tanınan Charleroi Havaalanı’nda Türkiye varışlı birçok uçuş da iptal edilmiş oldu.Grev nedeniyle mağdur olan yolculara herhangi bir tazminat verilip verilmeyeceği hakkında bilgi verilmedi.Öte yandan güvenlik personeli grevinin ise ne kadar süreceği bilinmiyor.

belçika

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

belçika, grev, havalimanı, uçuş