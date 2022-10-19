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https://sputniknews.com.tr/20221019/belcikada-charleroi-havalimanindaki-grev-izdihama-neden-oldu-5-polis-yaralandi-1062469284.html
Belçika’da havalimanının güvenlik personeli greve gitti, içeri girmek isteyenler izdihama neden oldu
Belçika’da havalimanının güvenlik personeli greve gitti, içeri girmek isteyenler izdihama neden oldu
Belçika’daki Charleroi Havalimanı’nda güvenlik personelinin dün grev başlatmasının ardından havalimanına zorla girmeye çalışan yolcular izdihama neden oldu... 19.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-19T00:55+0300
2022-10-19T01:06+0300
dünya
belçika
grev
havalimanı
uçuş
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Belçika’nın en çok yolcu trafiğinin yaşandığı ikinci büyük havaalanı Charleroi’da güvenlik personelinin dün başlattığı grev devam ediyor.Giden yolcu kısmının kapatıldığı havaalanında toplanan yolcuların giderek artması üzerine havaalanına polis sevk edilirken, yolcular zorla havalimanına girmeye çalıştı. Yaşanan arbedede 5 polis yaralandı.Havaalanı yönetimi tarafından yayınlanan açıklamada, yolculardan giden yolcu alanına gelmemeleri istenerek, güvenlik hizmetlerinin sağlanamadığı, bu nedenle yolcuların güvenliği açısından herhangi bir risk alınmaması amacıyla giden yolcu uçuşlarının durdurulduğu ve bu kısımda hizmet verilmeyeceği duyuruldu.Bu durumun yarın da devam edeceği ve giden yolcu uçuşlarının yapılmayacağı bildirilerek, gelen yolcu uçuşlarının ise aksamadan devam edeceği aktarıldı.Belçika basınında yer alan haberlerde, özel güvenlik şirketi `Security Masters` personelinin, havalimanı yönetiminin güvenlik kontrol işini iki şirkete ayırma kararına karşı grev başlattığı ifade edildi.Türkiye’ye çok sayıda uçuş yapılamadıBelçika’da yaşayan Türkler ve Türkiye’ye tatile gitmek isteyen diğer turistler için uygun fiyatlarıyla tanınan Charleroi Havaalanı’nda Türkiye varışlı birçok uçuş da iptal edilmiş oldu.Grev nedeniyle mağdur olan yolculara herhangi bir tazminat verilip verilmeyeceği hakkında bilgi verilmedi.Öte yandan güvenlik personeli grevinin ise ne kadar süreceği bilinmiyor.
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belçika, grev, havalimanı, uçuş
belçika, grev, havalimanı, uçuş

Belçika’da havalimanının güvenlik personeli greve gitti, içeri girmek isteyenler izdihama neden oldu

00:55 19.10.2022 (güncellendi: 01:06 19.10.2022)
© AFP 2022 / NICOLAS MAETERLINCKBelçika’da Charleroi Havalimanı'ndaki grev izdihama neden oldu: 5 polis yaralandı
Belçika’da Charleroi Havalimanı'ndaki grev izdihama neden oldu: 5 polis yaralandı - Sputnik Türkiye, 1920, 19.10.2022
© AFP 2022 / NICOLAS MAETERLINCK
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Belçika’daki Charleroi Havalimanı’nda güvenlik personelinin dün grev başlatmasının ardından havalimanına zorla girmeye çalışan yolcular izdihama neden oldu. Yaşanan arbedede 5 polis yaralandı.
Belçika’nın en çok yolcu trafiğinin yaşandığı ikinci büyük havaalanı Charleroi’da güvenlik personelinin dün başlattığı grev devam ediyor.
Giden yolcu kısmının kapatıldığı havaalanında toplanan yolcuların giderek artması üzerine havaalanına polis sevk edilirken, yolcular zorla havalimanına girmeye çalıştı. Yaşanan arbedede 5 polis yaralandı.
Havaalanı yönetimi tarafından yayınlanan açıklamada, yolculardan giden yolcu alanına gelmemeleri istenerek, güvenlik hizmetlerinin sağlanamadığı, bu nedenle yolcuların güvenliği açısından herhangi bir risk alınmaması amacıyla giden yolcu uçuşlarının durdurulduğu ve bu kısımda hizmet verilmeyeceği duyuruldu.
Bu durumun yarın da devam edeceği ve giden yolcu uçuşlarının yapılmayacağı bildirilerek, gelen yolcu uçuşlarının ise aksamadan devam edeceği aktarıldı.
Belçika basınında yer alan haberlerde, özel güvenlik şirketi `Security Masters` personelinin, havalimanı yönetiminin güvenlik kontrol işini iki şirkete ayırma kararına karşı grev başlattığı ifade edildi.

Türkiye’ye çok sayıda uçuş yapılamadı

Belçika’da yaşayan Türkler ve Türkiye’ye tatile gitmek isteyen diğer turistler için uygun fiyatlarıyla tanınan Charleroi Havaalanı’nda Türkiye varışlı birçok uçuş da iptal edilmiş oldu.
Grev nedeniyle mağdur olan yolculara herhangi bir tazminat verilip verilmeyeceği hakkında bilgi verilmedi.
Öte yandan güvenlik personeli grevinin ise ne kadar süreceği bilinmiyor.
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