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https://sputniknews.com.tr/20221019/bakanliktan-15-dakikalik-karanlik-haberlerine-aciklama-veri-akisi-dakika-dakika-kayit-altinda-1062496518.html
Bakanlıktan '15 dakikalık karanlık' iddiasına açıklama: Veri akışı dakika dakika kayıt altındadır
Bakanlıktan '15 dakikalık karanlık' iddiasına açıklama: Veri akışı dakika dakika kayıt altındadır
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Bartın'da yaşanan maden faciasında 15 dakika veri akışının olmadığı iddiasına yönelik "Mevcut veriler incelendiğinde... 19.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-19T18:01+0300
2022-10-19T18:19+0300
enerji ve tabii kaynaklar bakanlığı
türkiye
bartın
amasra
maden faciası
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Bartın'da meydana gelen maden patlamasında 15 dakika veri akışının olmadığı yönündeki iddialara basın açıklamasıyla yanıt verdi. Açıklamada, patlamanın olduğu ana dek veri akışının dakika dakika kayda alındığı belirtildi.Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, tarafından yapılan basın açıklamasında şu ifadeler yer aldı:
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enerji ve tabii kaynaklar bakanlığı, bartın, amasra, maden faciası
enerji ve tabii kaynaklar bakanlığı, bartın, amasra, maden faciası

Bakanlıktan '15 dakikalık karanlık' iddiasına açıklama: Veri akışı dakika dakika kayıt altındadır

18:01 19.10.2022 (güncellendi: 18:19 19.10.2022)
© İHA / RIDVAN BOSTANCI - YASİN ERDEMBartın'da madende patlama
Bartın'da madende patlama - Sputnik Türkiye, 1920, 19.10.2022
© İHA / RIDVAN BOSTANCI - YASİN ERDEM
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Bartın'da yaşanan maden faciasında 15 dakika veri akışının olmadığı iddiasına yönelik "Mevcut veriler incelendiğinde patlamanın meydana geldiği 18.10'a kadar veri akışı dakika dakika kayıt altındadır" açıklamasında bulundu.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Bartın'da meydana gelen maden patlamasında 15 dakika veri akışının olmadığı yönündeki iddialara basın açıklamasıyla yanıt verdi. Açıklamada, patlamanın olduğu ana dek veri akışının dakika dakika kayda alındığı belirtildi.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, tarafından yapılan basın açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

"19 Ekim 2022 tarihli bazı basın yayın organlarında yer alan “Patlamadaki 15 Dakikalık Karanlık” başlıklı haberlerde geçen ifadeler üzerine aşağıda yer alan açıklamaya ihtiyaç duyulmuştur. Bazı haberlerde Sayın Bakanımıza dayandırılarak madende 15 dakika veri akışının olmadığı yönünde iddialara yer verilmiştir. Ancak mevcut veriler incelendiğinde patlamanın meydana geldiği 18.10'a kadar veri akışı dakika dakika kayıt altındadır. Dün de Sayın Bakanımız TBMM’de yapmış olduğu bilgilendirmede, “Kazadan önceki son kayıtlar incelendiğinde saat 18.05’te ortamdaki metan gazı oranı önce yüzde 1,5 seviyesine ulaşmış ve emniyet amaçlı elektrik kesilmiştir. 18.09'daki son kayıt ise havadaki metan oranının yüzde 1,69 olarak ölçüldüğünü göstermektedir” şeklinde ifade etmiştir. Kazayla ilgili bütün bilgi ve belgeler denetime tabidir ve soruşturmayı yürüten resmi makamlarla paylaşılmaktadır. Bütün birimler, bilirkişiler bu kayıtları tek tek değerlendirecektir. Bilerek ya da bilmeyerek yapılan bu ve benzeri haberler hassasiyetle yürütülen sürece zarar vermekte, kamuoyunda yanlış algı oluşturmaktadır. Bir kez daha Amasra’daki kazada hayatını kaybeden madencilerimize Allah’tan rahmet, tedavileri devam eden yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz. Kamuoyunun bilgilerine saygılarımızla arz ederiz."

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