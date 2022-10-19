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https://sputniknews.com.tr/20221019/bakan-nebati-beste-yaklasik-143-milyon-katilimciya-ve-362-milyar-tllik-fon-buyuklugune-ulasildi-1062476609.html
Bakan Nebati: BES’te yaklaşık 14.3 milyon katılımcıya ve 362 milyar TL’lik fon büyüklüğüne ulaşıldı
Bakan Nebati: BES’te yaklaşık 14.3 milyon katılımcıya ve 362 milyar TL’lik fon büyüklüğüne ulaşıldı
Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, "17 Ekim 2022 tarihi itibarıyla, BES’te yaklaşık 14.3 milyon katılımcıya ve 362 milyar TL’lik fon büyüklüğüne ulaşıldı" dedi. 19.10.2022, Sputnik Türkiye
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ekonomi
nureddin nebati
bes
bireysel emeklilik sistemi (bes)
hazine ve maliye bakanlığı
hazine ve maliye bakanı
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Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Türkiye'de bireysel emeklilik sisteminde gelinen son durumu sosyal medya hesabından paylaştı.Bakan Nebat, "17 Ekim itibarıyla BES’te yaklaşık 14.3 milyon katılımcıya ve 362 milyar TL’lik fon büyüklüğüne ulaşıldı" dedi ve şunları ifade etti:
https://sputniknews.com.tr/20221013/gazeteci-sanyer-hukumet-enflasyonla-mucadeleyi-geri-plana-atti-buyumeyi-one-aldi-1062261248.html
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nureddin nebati, bes, bireysel emeklilik sistemi (bes), hazine ve maliye bakanlığı, hazine ve maliye bakanı
nureddin nebati, bes, bireysel emeklilik sistemi (bes), hazine ve maliye bakanlığı, hazine ve maliye bakanı

Bakan Nebati: BES’te yaklaşık 14.3 milyon katılımcıya ve 362 milyar TL’lik fon büyüklüğüne ulaşıldı

11:23 19.10.2022 (güncellendi: 11:49 19.10.2022)
© AAHazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati,
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, - Sputnik Türkiye, 1920, 19.10.2022
© AA
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Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, "17 Ekim 2022 tarihi itibarıyla, BES’te yaklaşık 14.3 milyon katılımcıya ve 362 milyar TL’lik fon büyüklüğüne ulaşıldı" dedi.
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Türkiye'de bireysel emeklilik sisteminde gelinen son durumu sosyal medya hesabından paylaştı.
Bakan Nebat, "17 Ekim itibarıyla BES’te yaklaşık 14.3 milyon katılımcıya ve 362 milyar TL’lik fon büyüklüğüne ulaşıldı" dedi ve şunları ifade etti:
"Bireysel tasarrufların özendirilmesi, günümüzde tüm ülkelerde, sosyal güvenlik ihtiyacının artması, nüfus ve aile yapısının değişimi ile çok daha önemli bir hal aldı. Orta vadede kayda değer bir reel getiri imkânı sunan Bireysel Emeklilik Sistemi, katılımcıların tasarruflarını artırarak geleceklerini garanti altına almalarını sağlıyor. 18 yaş altı çocuklarımızın ve gençlerimizin birikim yapabilmesini sağlayan yeni düzenleme ile BES, büyük bir talep gördü ve 1 yıl gibi kısa bir sürede yaklaşık 500 bin çocuk ve gencimiz sisteme dahil oldu; 2 milyar TL’lik fon birikimine ulaşıldı. Sayın Cumhurbaşkanımızın müjdesiyle, bu yılın Ocak ayında yüzde 25’ten yüzde 30’a yükseltilen devlet katkısı oranı ile BES, dünyadaki benzer emeklilik sistemleri ile kıyaslandığında devlet olarak sağlanan en cömert teşviklerden biri haline geldi. 18 yaş altı çocuk ve gençlerimize BES’e giriş imkânı getirilmesi, devlet katkısı oranının artırılması ve sistemin sağladığı reel getiri sonucunda, vatandaşlarımızın Bireysel Emeklilik Sistemi’ne olan ilgisi artarak sürüyor. 17 Ekim 2022 tarihi itibarıyla, BES’te yaklaşık 14,3 milyon katılımcıya ve 362 milyar TL’lik fon büyüklüğüne ulaşıldı. Gençlerimiz ve tüm vatandaşlarımızın gelecek kaygılarını azaltmak ve birikimlerini doğru alanlarda değerlendirmelerini sağlamak amacıyla kurmuş olduğumuz BES sistemi, tüm katılımcılar için güvenilir bir yatırım ortamı sağlamakta. Önümüzdeki dönemde, sistemde yeni düzenlemeleri ve teşvikleri de hayata geçirerek, ülke olarak birikimlerimizi daha da yüksek seviyelere taşıyacağız."
12.10.2022 ANLAT BANA - Sputnik Türkiye, 1920, 13.10.2022
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