Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://sputniknews.com.tr/20221019/bakan-kocadan-yarali-madencilerin-saglik-durumu-ile-ilgili-aciklama-5-madenci-taburcu-oldu-1062496561.html
Bakan Koca'dan yaralı madencilerin sağlık durumu ile ilgili açıklama: '5 madenci taburcu oldu'
Bakan Koca'dan yaralı madencilerin sağlık durumu ile ilgili açıklama: '5 madenci taburcu oldu'
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamada Bartın'daki maden kazasında yaralanan işçilerin sağlık durumuna ilişkin son durumu paylaştı. 19.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-19T18:02+0300
2022-10-19T18:21+0300
fahrettin koca
türkiye
bartın
maden
maden faciası
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0a/0f/1062357895_0:63:1201:738_1920x0_80_0_0_8ad2143557098555cf4595cc712700c7.jpg
Sağlık Bakanı Koca, Bartın'daki maden kazası sonrası tedavi altında olan işçilerin sağlık durumuna ilişkin son bilgileri sosyal medyadan açıkladı.Bakan Koca yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
türkiye
bartın
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0a/0f/1062357895_66:0:1133:800_1920x0_80_0_0_7ee94998c6d7c64ceffbffec8bba2f7a.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
fahrettin koca, bartın, maden, maden faciası
fahrettin koca, bartın, maden, maden faciası

Bakan Koca'dan yaralı madencilerin sağlık durumu ile ilgili açıklama: '5 madenci taburcu oldu'

18:02 19.10.2022 (güncellendi: 18:21 19.10.2022)
© AAFahrettin Koca
Fahrettin Koca - Sputnik Türkiye, 1920, 19.10.2022
© AA
Abone olTelegram
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamada Bartın'daki maden kazasında yaralanan işçilerin sağlık durumuna ilişkin son durumu paylaştı.
Sağlık Bakanı Koca, Bartın'daki maden kazası sonrası tedavi altında olan işçilerin sağlık durumuna ilişkin son bilgileri sosyal medyadan açıkladı.
Bakan Koca yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
"Maden ocağı patlamasında yaralananların durumu: Bartın’da tedavi gören 5 madenci taburcu oldu. Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesindeki 6 hastadan biri yoğun bakımdan servise alındı, durumu iyiye gidiyor. 1 hasta entübasyondan çıktı. Diğer 4 hastanın durumu stabil."
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала