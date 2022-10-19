https://sputniknews.com.tr/20221019/bakan-kocadan-yarali-madencilerin-saglik-durumu-ile-ilgili-aciklama-5-madenci-taburcu-oldu-1062496561.html
Bakan Koca'dan yaralı madencilerin sağlık durumu ile ilgili açıklama: '5 madenci taburcu oldu'
Bakan Koca'dan yaralı madencilerin sağlık durumu ile ilgili açıklama: '5 madenci taburcu oldu'
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamada Bartın'daki maden kazasında yaralanan işçilerin sağlık durumuna ilişkin son durumu paylaştı. 19.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-19T18:02+0300
2022-10-19T18:02+0300
2022-10-19T18:21+0300
fahrettin koca
türkiye
bartın
maden
maden faciası
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Sağlık Bakanı Koca, Bartın'daki maden kazası sonrası tedavi altında olan işçilerin sağlık durumuna ilişkin son bilgileri sosyal medyadan açıkladı.Bakan Koca yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
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fahrettin koca, bartın, maden, maden faciası
fahrettin koca, bartın, maden, maden faciası
Bakan Koca'dan yaralı madencilerin sağlık durumu ile ilgili açıklama: '5 madenci taburcu oldu'
18:02 19.10.2022 (güncellendi: 18:21 19.10.2022) Abone ol
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamada Bartın'daki maden kazasında yaralanan işçilerin sağlık durumuna ilişkin son durumu paylaştı.
Sağlık Bakanı Koca, Bartın'daki maden kazası sonrası tedavi altında olan işçilerin sağlık durumuna ilişkin son bilgileri sosyal medyadan açıkladı.
Bakan Koca yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
"Maden ocağı patlamasında yaralananların durumu: Bartın’da tedavi gören 5 madenci taburcu oldu. Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesindeki 6 hastadan biri yoğun bakımdan servise alındı, durumu iyiye gidiyor. 1 hasta entübasyondan çıktı. Diğer 4 hastanın durumu stabil."