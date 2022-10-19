https://sputniknews.com.tr/20221019/bakan-kocadan-yarali-madencilerin-saglik-durumu-ile-ilgili-aciklama-5-madenci-taburcu-oldu-1062496561.html

Bakan Koca'dan yaralı madencilerin sağlık durumu ile ilgili açıklama: '5 madenci taburcu oldu'

Bakan Koca'dan yaralı madencilerin sağlık durumu ile ilgili açıklama: '5 madenci taburcu oldu'

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamada Bartın'daki maden kazasında yaralanan işçilerin sağlık durumuna ilişkin son durumu paylaştı. 19.10.2022, Sputnik Türkiye

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fahrettin koca

türkiye

bartın

maden

maden faciası

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Sağlık Bakanı Koca, Bartın'daki maden kazası sonrası tedavi altında olan işçilerin sağlık durumuna ilişkin son bilgileri sosyal medyadan açıkladı.Bakan Koca yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

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bartın

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fahrettin koca, bartın, maden, maden faciası