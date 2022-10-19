https://sputniknews.com.tr/20221019/amasradaki-maden-kazasinin-tum-yonleriyle-incelenmesi-amaciyla-arastirma-komisyonu-kuruldu-1062498865.html
Amasra'daki maden kazasının tüm yönleriyle incelenmesi amacıyla Araştırma Komisyonu kuruldu
Amasra'daki maden kazasının tüm yönleriyle incelenmesi amacıyla Araştırma Komisyonu kuruldu
TBMM Genel Kurulu’nda, AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti ve HDP’nin ortak önergeleriyle, Amasra’da meydana maden kazasıyla ilgili Araştırma Komisyonu kuruldu. 19.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-19T19:03+0300
2022-10-19T19:03+0300
2022-10-19T19:42+0300
amasra
türkiye
tbmm
maden faciası
meclis araştırma komisyonu
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-Bartın Maden Kazasını Araştırma Komisyonu kuruldu. TBMM Genel Kurulu’nda bütün grupların verdiği Bartın’daki maden kazasını araştırma önergesi görüşmeleri düzenlendi. Görüşmelerin sonunda Araştırma Komisyonu kurulması kabul edildi. Komisyon 21 üyeden oluşacak, görev süresi üç ay olacak.
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amasra, tbmm, maden faciası, meclis araştırma komisyonu
amasra, tbmm, maden faciası, meclis araştırma komisyonu
Amasra'daki maden kazasının tüm yönleriyle incelenmesi amacıyla Araştırma Komisyonu kuruldu
19:03 19.10.2022 (güncellendi: 19:42 19.10.2022) Abone ol
TBMM Genel Kurulu’nda, AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti ve HDP’nin ortak önergeleriyle, Amasra’da meydana maden kazasıyla ilgili Araştırma Komisyonu kuruldu.
-Bartın Maden Kazasını Araştırma Komisyonu kuruldu. TBMM Genel Kurulu’nda bütün grupların verdiği Bartın’daki maden kazasını araştırma önergesi görüşmeleri düzenlendi. Görüşmelerin sonunda Araştırma Komisyonu kurulması kabul edildi. Komisyon 21 üyeden oluşacak, görev süresi üç ay olacak.