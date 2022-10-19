https://sputniknews.com.tr/20221019/alman-medyasi-volkswagen-kalugadaki-fabrikasi-icin-rusya-veya-cinden-alici-ariyor-1062499675.html
Alman medyası: Volkswagen Kaluga'daki fabrikası için Rusya veya Çin'den alıcı arıyor
Alman medyası: Volkswagen Kaluga'daki fabrikası için Rusya veya Çin'den alıcı arıyor
Alman Frankfurter Allgemeine Zeitung gazetesi, geçen mart ayında Kaluga'daki fabrikada üretimini askıya alan Alman otomotiv devi Volkswagen’in Rusya'daki işin... 19.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-19T19:48+0300
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Frankfurter Allgemeine Zeitung gazetesinin Alman şirketi Volkswagen'den kaynaklara dayandırdığı habere göre Volkswagen, Ukrayna’daki gelişmeler ışığında Rusya'daki işin yeniden başlamasını alternatif olarak görmüyor ve Kaluga’daki fabrikaya yatırım yapabilecek alıcı arayışına girdi.Adının verilmesini istemeyen şirket yetkilisi gazeteye yaptığı açıklamada, “Her defasında gerilimin tırmanması ile öngörülebilir gelecekte (Kaluga’da) tekrar üretebilme olasılığımız düşüyor” ifadelerini kullandı.Volkswagen Denetleme Kurulu’ndan gazeteye yapılan açıklamada ise, yönetim üyelerinin ‘ülkeyi tamamen terk etme arzusunda oldukları’ şeklinde daha radikal bir görüş dile getirdi.Habere göre, Kaluga'daki fabrikanın Kazakistan şirketi Asia Auto veya bir zamanlar Avusturyalı üretici Magna Steyr'in CEO’su olan Avusturyalı girişimci Siegfried Wolf tarafından satın alınabileceğine dair söylentilere rağmen Volkswagen’in beklentisi, Rusya’dan ya da Çin'den alıcı bulabileceği yönünde.Volkswagen Group Rus, 3 Mart 2022'den bu yana Rusya'daki otomobil üretimini askıya almış durumda.
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volkswagen (vw), rusya, çin
volkswagen (vw), rusya, çin
Alman medyası: Volkswagen Kaluga'daki fabrikası için Rusya veya Çin'den alıcı arıyor
19:48 19.10.2022 (güncellendi: 19:49 19.10.2022) Abone ol
Alman Frankfurter Allgemeine Zeitung gazetesi, geçen mart ayında Kaluga'daki fabrikada üretimini askıya alan Alman otomotiv devi Volkswagen’in Rusya'daki işin yeniden başlamasını beklemediğini ve bu aktifi için alıcılar aradığını yazdı.
Frankfurter Allgemeine Zeitung gazetesinin Alman şirketi Volkswagen'den kaynaklara dayandırdığı habere göre Volkswagen, Ukrayna’daki gelişmeler ışığında Rusya'daki işin yeniden başlamasını alternatif olarak görmüyor ve Kaluga’daki fabrikaya yatırım yapabilecek alıcı arayışına girdi.
Adının verilmesini istemeyen şirket yetkilisi gazeteye yaptığı açıklamada, “Her defasında gerilimin tırmanması ile öngörülebilir gelecekte (Kaluga’da) tekrar üretebilme olasılığımız düşüyor” ifadelerini kullandı.
Volkswagen Denetleme Kurulu’ndan gazeteye yapılan açıklamada ise, yönetim üyelerinin ‘ülkeyi tamamen terk etme arzusunda oldukları’ şeklinde daha radikal bir görüş dile getirdi.
Habere göre, Kaluga'daki fabrikanın Kazakistan şirketi Asia Auto veya bir zamanlar Avusturyalı üretici Magna Steyr'in CEO’su olan Avusturyalı girişimci Siegfried Wolf tarafından satın alınabileceğine dair söylentilere rağmen Volkswagen’in beklentisi, Rusya’dan ya da Çin'den alıcı bulabileceği yönünde.
Volkswagen Group Rus, 3 Mart 2022'den bu yana Rusya'daki otomobil üretimini askıya almış durumda.