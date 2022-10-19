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https://sputniknews.com.tr/20221019/aksener-bartinda-bir-katliama-sahit-olduk-tedbir-almazsaniz-felaketin-adi-katliam-olur--1062475326.html
Akşener: Bartın’da bir katliama şahit olduk, tedbir almazsanız felaketin adı katliam olur
Akşener: Bartın’da bir katliama şahit olduk, tedbir almazsanız felaketin adı katliam olur
İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, "Bartın’da yine aynı beceriksizliğin, yine aynı iş bilmezliğin ve yine aynı aymazlığın, sebep olduğu, bir katliama şahit... 19.10.2022, Sputnik Türkiye
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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin TBMM Grup Toplantısına katılarak konuşma yatı.Akşener'in konuşmasından öne çıkanlar şöyle:Kürşad Zorlu İYİ Parti'ye katıldıİYİ Parti'nin bugünkü grup toplantısında Genel Başkan Meral Akşener, İYİ Parti'ye katılan Habertürk yazarı Prof. Dr. Kürşad Zorlu'nun rozetini taktı.
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meral akşener, iyi parti, tbmm
meral akşener, iyi parti, tbmm

Akşener: Bartın’da bir katliama şahit olduk, tedbir almazsanız felaketin adı katliam olur

11:12 19.10.2022 (güncellendi: 11:51 19.10.2022)
© Akşener/Twitter/ScreenshotAkşener
Akşener - Sputnik Türkiye, 1920, 19.10.2022
© Akşener/Twitter/Screenshot
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İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, "Bartın’da yine aynı beceriksizliğin, yine aynı iş bilmezliğin ve yine aynı aymazlığın, sebep olduğu, bir katliama şahit olduk" dedi.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin TBMM Grup Toplantısına katılarak konuşma yatı.
Akşener'in konuşmasından öne çıkanlar şöyle:
Bartın’da yine aynı beceriksizliğin, yine aynı iş bilmezliğin ve yine aynı aymazlığın,
sebep olduğu, bir katliama şahit olduk. Bakın, bilerek katliam diyorum. Çünkü
bu kadar uyarıya rağmen, gerekli tedbirleri almazsanız, ve ölüme, bile bile lades derseniz; yaşanan felaketin adı, cinayet olur, katliam olur.
Geçtiğimiz Cuma, milletçe çok büyük bir acı yaşadık. Fatih’in “Çeşm-i cihan” dediği, Karadeniz’in incisi Amasra’mızı, İs kokusuna, kömür karasına ve gönül yarasına boğan, bir büyük faciaya, şahitlik ettik. Ne yazık ki, 41 madenci kardeşimizi kaybettik. 41 eve, kara elmasın bereketi gireceği yerde, maalesef kömürün alevi düştü.
7 Ocak 2013’te, Kozlu Madeni’nde, metan gazı patlaması oldu. Kazada, 8 işçimizi kaybettik. Kazanın sebebini ve sorumlularını, tespit etmek için, soruşturma açıldı. Uzun süren bir yargı süreci başladı. Bilirkişi raporu, taşeron firmayı, müessese müdürünü ve yardımcısını, kabahatli buldu. Taşeron firma, işi aksatmış. Göndermesi gereken ekipleri göndermemiş, tesisin güvenliğini tehlikeye atmış. Müessese müdürü de, taşerona yaptırım uygulamak yerine, işin üstünü örtmüş. Dava, 6 yılın sonunda, karara bağlandı. Yargı dedi ki; “Kozlu maden ocağının, müessese müdürü,
ölüme sebebiyet vermekten, tali kusurludur.” 4 yıl hapis cezası verdi. Bunun üzerine, yaşamını yitiren madencilerin aileleri, karara itiraz ettiler. “Bu kadar ağır bir kusurun cezası, nasıl 4 yıl olur?” diye, veryansın ettiler. “Asli kusurlu olan biri, nasıl tali kusurlu sayılır?” diye, isyan ettiler. Peki mahkeme ne yaptı? 4 yıllık hapis cezasını, para cezasına çevirdi. Yaşadıkları acı yetmezmiş gibi, o ailelerin yüreğinde, bir de adalet yarası açıldı. Peki, o müessese müdürüne ne oldu biliyor musunuz? Bay Kriz’in imzasıyla, Türkiye Taşkömürü Kurumu’na, Genel Müdür olarak atandı. Yani, 8 canımızı kaybettiğimiz olayda, kusurlu bulunup, 4 yıl ceza alan bir kişi, kurumun, en tepesine oturtuldu.
Biliyorsunuz, geçen yılın Eylül ayında açıklanan, Orta Vadeli Program’da; 2022 yılı için, enflasyon hedefi, yüzde 9,8’di. Duayen ekonomist Sayın Erdoğan ile ekip arkadaşı, Türk akademisinin göz bebeği, Doçent Doktor Nebati Bakan’ın,
muhteşem ekonomi yönetimi sayesinde; Tüketici enflasyonu, Eylül ayında, yüzde 83 buçuğa ulaştı. Yani enflasyon, öngörülenin, 74 puan üzerinde gerçekleşti.
Hedefteki sapmaya bakar mısınız? Bu arkadaşları, olağanüstü öngörü kabiliyetlerinden ötürü, gerçekten tebrik etmek istiyorum.
Dolar kurunu da anmazsak olmaz. Madem tebrik ediyoruz, çifte tebrik olsun. Muhteşem İkili’nin, 2022 yılı için hedeflediği, dolar kuru, 9 lira 27 kuruştu.
Şu anda ne kadar? 18 lira 60 kuruş. Yani iki katı. Şaka gibi ama gerçek.

Kürşad Zorlu İYİ Parti'ye katıldı

İYİ Parti'nin bugünkü grup toplantısında Genel Başkan Meral Akşener, İYİ Parti'ye katılan Habertürk yazarı Prof. Dr. Kürşad Zorlu'nun rozetini taktı.
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