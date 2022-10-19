Akşener: Bartın’da bir katliama şahit olduk, tedbir almazsanız felaketin adı katliam olur

Bartın’da yine aynı beceriksizliğin, yine aynı iş bilmezliğin ve yine aynı aymazlığın,

sebep olduğu, bir katliama şahit olduk. Bakın, bilerek katliam diyorum. Çünkü

bu kadar uyarıya rağmen, gerekli tedbirleri almazsanız, ve ölüme, bile bile lades derseniz; yaşanan felaketin adı, cinayet olur, katliam olur. Bartın’da yine aynı beceriksizliğin, yine aynı iş bilmezliğin ve yine aynı aymazlığın,sebep olduğu, bir katliama şahit olduk. Bakın, bilerek katliam diyorum. Çünkübu kadar uyarıya rağmen, gerekli tedbirleri almazsanız, ve ölüme, bile bile lades derseniz; yaşanan felaketin adı, cinayet olur, katliam olur.

Geçtiğimiz Cuma, milletçe çok büyük bir acı yaşadık. Fatih’in “Çeşm-i cihan” dediği, Karadeniz’in incisi Amasra’mızı, İs kokusuna, kömür karasına ve gönül yarasına boğan, bir büyük faciaya, şahitlik ettik. Ne yazık ki, 41 madenci kardeşimizi kaybettik. 41 eve, kara elmasın bereketi gireceği yerde, maalesef kömürün alevi düştü. Geçtiğimiz Cuma, milletçe çok büyük bir acı yaşadık. Fatih’in “Çeşm-i cihan” dediği, Karadeniz’in incisi Amasra’mızı, İs kokusuna, kömür karasına ve gönül yarasına boğan, bir büyük faciaya, şahitlik ettik. Ne yazık ki, 41 madenci kardeşimizi kaybettik. 41 eve, kara elmasın bereketi gireceği yerde, maalesef kömürün alevi düştü.

7 Ocak 2013’te, Kozlu Madeni’nde, metan gazı patlaması oldu. Kazada, 8 işçimizi kaybettik. Kazanın sebebini ve sorumlularını, tespit etmek için, soruşturma açıldı. Uzun süren bir yargı süreci başladı. Bilirkişi raporu, taşeron firmayı, müessese müdürünü ve yardımcısını, kabahatli buldu. Taşeron firma, işi aksatmış. Göndermesi gereken ekipleri göndermemiş, tesisin güvenliğini tehlikeye atmış. Müessese müdürü de, taşerona yaptırım uygulamak yerine, işin üstünü örtmüş. Dava, 6 yılın sonunda, karara bağlandı. Yargı dedi ki; “Kozlu maden ocağının, müessese müdürü,

ölüme sebebiyet vermekten, tali kusurludur.” 4 yıl hapis cezası verdi. Bunun üzerine, yaşamını yitiren madencilerin aileleri, karara itiraz ettiler. “Bu kadar ağır bir kusurun cezası, nasıl 4 yıl olur?” diye, veryansın ettiler. “Asli kusurlu olan biri, nasıl tali kusurlu sayılır?” diye, isyan ettiler. Peki mahkeme ne yaptı? 4 yıllık hapis cezasını, para cezasına çevirdi. Yaşadıkları acı yetmezmiş gibi, o ailelerin yüreğinde, bir de adalet yarası açıldı. Peki, o müessese müdürüne ne oldu biliyor musunuz? Bay Kriz’in imzasıyla, Türkiye Taşkömürü Kurumu’na, Genel Müdür olarak atandı. Yani, 8 canımızı kaybettiğimiz olayda, kusurlu bulunup, 4 yıl ceza alan bir kişi, kurumun, en tepesine oturtuldu. 7 Ocak 2013’te, Kozlu Madeni’nde, metan gazı patlaması oldu. Kazada, 8 işçimizi kaybettik. Kazanın sebebini ve sorumlularını, tespit etmek için, soruşturma açıldı. Uzun süren bir yargı süreci başladı. Bilirkişi raporu, taşeron firmayı, müessese müdürünü ve yardımcısını, kabahatli buldu. Taşeron firma, işi aksatmış. Göndermesi gereken ekipleri göndermemiş, tesisin güvenliğini tehlikeye atmış. Müessese müdürü de, taşerona yaptırım uygulamak yerine, işin üstünü örtmüş. Dava, 6 yılın sonunda, karara bağlandı. Yargı dedi ki; “Kozlu maden ocağının, müessese müdürü,ölüme sebebiyet vermekten, tali kusurludur.” 4 yıl hapis cezası verdi. Bunun üzerine, yaşamını yitiren madencilerin aileleri, karara itiraz ettiler. “Bu kadar ağır bir kusurun cezası, nasıl 4 yıl olur?” diye, veryansın ettiler. “Asli kusurlu olan biri, nasıl tali kusurlu sayılır?” diye, isyan ettiler. Peki mahkeme ne yaptı? 4 yıllık hapis cezasını, para cezasına çevirdi. Yaşadıkları acı yetmezmiş gibi, o ailelerin yüreğinde, bir de adalet yarası açıldı. Peki, o müessese müdürüne ne oldu biliyor musunuz? Bay Kriz’in imzasıyla, Türkiye Taşkömürü Kurumu’na, Genel Müdür olarak atandı. Yani, 8 canımızı kaybettiğimiz olayda, kusurlu bulunup, 4 yıl ceza alan bir kişi, kurumun, en tepesine oturtuldu.

Biliyorsunuz, geçen yılın Eylül ayında açıklanan, Orta Vadeli Program’da; 2022 yılı için, enflasyon hedefi, yüzde 9,8’di. Duayen ekonomist Sayın Erdoğan ile ekip arkadaşı, Türk akademisinin göz bebeği, Doçent Doktor Nebati Bakan’ın,

muhteşem ekonomi yönetimi sayesinde; Tüketici enflasyonu, Eylül ayında, yüzde 83 buçuğa ulaştı. Yani enflasyon, öngörülenin, 74 puan üzerinde gerçekleşti.

Hedefteki sapmaya bakar mısınız? Bu arkadaşları, olağanüstü öngörü kabiliyetlerinden ötürü, gerçekten tebrik etmek istiyorum. Biliyorsunuz, geçen yılın Eylül ayında açıklanan, Orta Vadeli Program’da; 2022 yılı için, enflasyon hedefi, yüzde 9,8’di. Duayen ekonomist Sayın Erdoğan ile ekip arkadaşı, Türk akademisinin göz bebeği, Doçent Doktor Nebati Bakan’ın,muhteşem ekonomi yönetimi sayesinde; Tüketici enflasyonu, Eylül ayında, yüzde 83 buçuğa ulaştı. Yani enflasyon, öngörülenin, 74 puan üzerinde gerçekleşti.Hedefteki sapmaya bakar mısınız? Bu arkadaşları, olağanüstü öngörü kabiliyetlerinden ötürü, gerçekten tebrik etmek istiyorum.