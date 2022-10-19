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https://sputniknews.com.tr/20221019/aihm-almanyanin-polis-teskilatinda-irkcilikla-ilgili-sorusturmadan-kactigina-hukmetti-1062503706.html
AİHM, Almanya'nın polis teşkilatında ırkçılıkla ilgili soruşturmadan kaçtığına hükmetti
AİHM, Almanya'nın polis teşkilatında ırkçılıkla ilgili soruşturmadan kaçtığına hükmetti
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), Almanya'nın, polisin ırkçı uygulamasına yönelik bağımsız ve etkili soruşturmayı reddederek AİHM sözleşmesini ihlal... 19.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-19T22:24+0300
2022-10-19T22:25+0300
dünya
aihm
avrupa insan hakları mahkemesi (aihm)
almanya
polis
soruşturma
karar
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Karar, ırkçılık kurbanı olan Hindistan kökenli bir Almanya vatandaşının AİHM'ye başvurması ve 4 yıl süren hukuk mücadelesinin ardından geldi.AİHM, Alman makamlarının polisin 'ırksal profilleme' uygulamasına bağımsız ve etkili soruşturmayı reddetmesinin AİHM sözleşmesinin ihlali olduğuna işaret ettiği kararında, "Devlet makamları, kimlik kontrolünde ayrımcı bir tutumun rol oynayıp oynamadığını bağımsız bir organ aracılığıyla tespit etmek için tüm makul önlemleri alma görevlerini yerine getirmemiş, bu nedenle bu konuda etkin bir soruşturma yürütmemiştir" ifadelerine yer verildi.Mahkeme, polisin kendi soruşturmasının etkili olarak değerlendirilemeyeceğini ve devletlerin 'ırksal profilleme'yle ilgili şikayetleri soruşturmak için bağımsız mekanizmalar sağlamaları gerektiğini vurguladı.Hindistan kökenli Biplab Basu ve kızı, Alman polisinin trende denetleme yaptığı sırada 'ayrımcılık yapmama haklarını' ihlal ettiğini ileri sürmüştü.Alman makamları ise Basu ve kızına yönelik 'ırksal profilleme' ve hak ihlaline dair bağımsız soruşturmayı yapmayı reddetmişti.
https://sputniknews.com.tr/20220903/turkiye-ile-avrupa-arasindaki-kopruler-yikiliyor-aihm-meselesi-bunun-hukuk-alanindaki-yansimasi-1060757427.html
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aihm, avrupa insan hakları mahkemesi (aihm), almanya, polis, soruşturma, karar
aihm, avrupa insan hakları mahkemesi (aihm), almanya, polis, soruşturma, karar

AİHM, Almanya'nın polis teşkilatında ırkçılıkla ilgili soruşturmadan kaçtığına hükmetti

22:24 19.10.2022 (güncellendi: 22:25 19.10.2022)
© AAAİHM
AİHM - Sputnik Türkiye, 1920, 19.10.2022
© AA
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Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), Almanya'nın, polisin ırkçı uygulamasına yönelik bağımsız ve etkili soruşturmayı reddederek AİHM sözleşmesini ihlal ettiğine karar verdi.
Karar, ırkçılık kurbanı olan Hindistan kökenli bir Almanya vatandaşının AİHM'ye başvurması ve 4 yıl süren hukuk mücadelesinin ardından geldi.
AİHM, Alman makamlarının polisin 'ırksal profilleme' uygulamasına bağımsız ve etkili soruşturmayı reddetmesinin AİHM sözleşmesinin ihlali olduğuna işaret ettiği kararında, "Devlet makamları, kimlik kontrolünde ayrımcı bir tutumun rol oynayıp oynamadığını bağımsız bir organ aracılığıyla tespit etmek için tüm makul önlemleri alma görevlerini yerine getirmemiş, bu nedenle bu konuda etkin bir soruşturma yürütmemiştir" ifadelerine yer verildi.
Mahkeme, polisin kendi soruşturmasının etkili olarak değerlendirilemeyeceğini ve devletlerin 'ırksal profilleme'yle ilgili şikayetleri soruşturmak için bağımsız mekanizmalar sağlamaları gerektiğini vurguladı.
Hindistan kökenli Biplab Basu ve kızı, Alman polisinin trende denetleme yaptığı sırada 'ayrımcılık yapmama haklarını' ihlal ettiğini ileri sürmüştü.
Alman makamları ise Basu ve kızına yönelik 'ırksal profilleme' ve hak ihlaline dair bağımsız soruşturmayı yapmayı reddetmişti.
AB (Avrupa Birliği) - Türkiye - Sputnik Türkiye, 1920, 03.09.2022
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‘Türkiye ile Avrupa arasındaki köprüler yıkılıyor, AİHM meselesi bunun hukuk alanındaki yansıması’
3 Eylül, 11:19
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