https://sputniknews.com.tr/20221019/aihm-almanyanin-polis-teskilatinda-irkcilikla-ilgili-sorusturmadan-kactigina-hukmetti-1062503706.html

AİHM, Almanya'nın polis teşkilatında ırkçılıkla ilgili soruşturmadan kaçtığına hükmetti

AİHM, Almanya'nın polis teşkilatında ırkçılıkla ilgili soruşturmadan kaçtığına hükmetti

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), Almanya'nın, polisin ırkçı uygulamasına yönelik bağımsız ve etkili soruşturmayı reddederek AİHM sözleşmesini ihlal... 19.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-19T22:24+0300

2022-10-19T22:24+0300

2022-10-19T22:25+0300

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aihm

avrupa insan hakları mahkemesi (aihm)

almanya

polis

soruşturma

karar

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Karar, ırkçılık kurbanı olan Hindistan kökenli bir Almanya vatandaşının AİHM'ye başvurması ve 4 yıl süren hukuk mücadelesinin ardından geldi.AİHM, Alman makamlarının polisin 'ırksal profilleme' uygulamasına bağımsız ve etkili soruşturmayı reddetmesinin AİHM sözleşmesinin ihlali olduğuna işaret ettiği kararında, "Devlet makamları, kimlik kontrolünde ayrımcı bir tutumun rol oynayıp oynamadığını bağımsız bir organ aracılığıyla tespit etmek için tüm makul önlemleri alma görevlerini yerine getirmemiş, bu nedenle bu konuda etkin bir soruşturma yürütmemiştir" ifadelerine yer verildi.Mahkeme, polisin kendi soruşturmasının etkili olarak değerlendirilemeyeceğini ve devletlerin 'ırksal profilleme'yle ilgili şikayetleri soruşturmak için bağımsız mekanizmalar sağlamaları gerektiğini vurguladı.Hindistan kökenli Biplab Basu ve kızı, Alman polisinin trende denetleme yaptığı sırada 'ayrımcılık yapmama haklarını' ihlal ettiğini ileri sürmüştü.Alman makamları ise Basu ve kızına yönelik 'ırksal profilleme' ve hak ihlaline dair bağımsız soruşturmayı yapmayı reddetmişti.

https://sputniknews.com.tr/20220903/turkiye-ile-avrupa-arasindaki-kopruler-yikiliyor-aihm-meselesi-bunun-hukuk-alanindaki-yansimasi-1060757427.html

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