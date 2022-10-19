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https://sputniknews.com.tr/20221019/abdli-eski-generaller-korfezde-ingiliz-emekli-pilotlar-ise-cinde-askeri-egitim-veriyor-1062499844.html
ABD'li eski generaller Körfez'de, İngiliz emekli pilotlar ise Çin'de askeri eğitim veriyor
ABD'li eski generaller Körfez'de, İngiliz emekli pilotlar ise Çin'de askeri eğitim veriyor
İngiltere Savunma Bakanlığı, Çinli askerlere eğitim veren emekli İngiliz pilotları, ülkenin savunma sistemine dair bilgileri açığa çıkartabilecekleri... 19.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-19T21:16+0300
2022-10-19T21:21+0300
savunma
abd
ingiltere
çin
asker
körfez
körfez ülkeleri
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İngiliz yayın kuruluşu SkyNews’te yer alan bir habere göre, eski İngiliz askeri pilotlarının, Çin askeri birliklerini Batılı ülkelerin savaş uçakları ve helikopterleriyle mücadele konusunda eğitmek ve uzmanlarını aktarmaları için Çin Savunma Bakanlığı tarafından işe alındığı ifade edildi. Emekli İngiliz pilotların Çin Halk Kurtuluş Ordusu'na eğitim karşılığında yıllık maaşlarının 240 bin pound'a ulaştığı belirtildi. İngiltere Savunma Bakanlığı ise konuyla ilgili yaptığı açıklamada, emekli İngiliz askerleri 'yargılanma' konusunda uyardı:"Eski Birleşik Krallık askeri pilotların Çin Halk Kurtuluş Ordusu'na eğitim verdiği zaman İngiltere'nin savunma avantajlarını açıkça erozyona uğrayacaktır. Bu faaliyetlerden caydırmak ve cezalandırmak adına önlem alacak acil adımlar atıyoruz"ABD'li eski askerlerin yabancı ordulara eğitim bedeli 6, 7 haneli rakamlara ulaşıyorABD merkezli Washington Post gazetesinde yer alan bir habere göre ise, ABD'li eski generaller ve amiraller de dahil olmak üzere yüzlerce asker, yüksek maaş karşılığında yabancı ülkelere askeri deneyimlerini ve uzmanlıklarını aktarıyor. ABD'li eski askerler, çoğunlukla Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nde olmak üzere Körfez monarşilerinde ordu eğitim üzerine istihdam ediliyor. Washington Post'un 'Hükümet Gözetleme Projesi' (POGO) ile birlikte yürüttüğü araştırmaya göre 280 askerin BAE'de danışmanlık ve askeri müteahhidi olmak için ordudan istifa ettiği belirtildi. Gazetenin Bilgi Edinme Özgürlüğü Yasası kapsamında edindiği belgelere göre, askerler arasında en yüksek rütbeli asker, eski ABD Başkanı Donald Trump yönetiminde Savunma Bakanı olarak görev yapan Jim Mattes oldu. Jim Mattes 2017'de Savunma Bakanlığı'nın başına getirilmeden önce, 2015 yılında BAE'de askeri uzman olarak eğitim vermişti. Suudi Arabistan'ın ücretli danışmanları arasında eski ABD Başkanı Barack Obama'nın ulusal güvenlik danışmanı emekli General James L. Jones ve yine Obama ile Başkan George W. Bush yönetimindeki Ulusal Güvenlik Teşkilatını yöneten emekli General Keith Alexander yer alıyor.Yayımlanan belgelere göre 15 eski general ve amiralin direkt olarak Prens Muhammed bin Selman'ın Savunma Bakanlığı'nın başında olduğu dönemde, Suudi Arabistan'ın öncülüğündeki Arap Koalisyonu'nun Yemen'deki savaşı başlattığı dönemde askeri eğitimler verdiğini aktardı. Haberde hâlâ birkaç askerin 2018'de gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesinde rolü olduğu ABD istihbaratı tarafından iddia edilen, Veliaht Prens Muhammed Bin Salman'ın emri altındaki S. Arabistan Savunma Bakanlığı'nda danışman olarak çalıştığı belirtildi. Yabancı ülkelerdeki hükümetlerin ABD'li askerlere 'lobici, avukat, siyasi danışman, düşünce kuruluşu analisti ve halkla ilişkiler danışmanı' olarak ödeme yaparak, Washington'daki çıkarlarını uzun süredir geliştirdiği belirtilen haberde, Körfez monarşilerinde bu tür işe alımların son on yıldır arttığı ifade edildi. ABD yönetimlerinin bu bilgileri mümkün olduğunca saklamaya çalıştığı belirtilen haberde, Körfez monarşilerine askeri uzmanlık veren yüksek rütbeli emekli askerlere, altı bazen yedi rakamlı maaşlar ve sosyal yardım verildiği ortaya konuldu. Daha rüşük rütbeli eski askerlere ise ödenen ücretlerin ise yıllık 200 bin ila 300 bin doların arasında olduğu kaydedildi.Bununla birlikte, birçok emekli askerin ABD hükümetine bildirimde bulunmadan yabancı işler veya hediyeler aldığının belirlendiği, Pentagon ve Dışişleri Bakanlığı'nın bu tür vakaları tespit edecek hiçbir mekanizmasının olmadığının altı çizildi.
https://sputniknews.com.tr/20220114/cinden-ingilterenin-ajan-iddialarina-yanit-belki-bazilari-cok-fazla-james-bond-filmi-izlemistir-1052754056.html
https://sputniknews.com.tr/20210226/abd-cemal-kasikci-raporunu-yayinladi-yakalanmasi-ve-oldurulmesi-talimatini-suudi-prens-selman-verdi-1043909617.html
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abd, ingiltere, çin, asker, körfez, körfez ülkeleri
abd, ingiltere, çin, asker, körfez, körfez ülkeleri

ABD'li eski generaller Körfez'de, İngiliz emekli pilotlar ise Çin'de askeri eğitim veriyor

21:16 19.10.2022 (güncellendi: 21:21 19.10.2022)
© AFP 2022 / DELIL SOULEIMANA US soldier sits atop an armoured vehicle - ABD - asker
A US soldier sits atop an armoured vehicle - ABD - asker - Sputnik Türkiye, 1920, 19.10.2022
© AFP 2022 / DELIL SOULEIMAN
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İngiltere Savunma Bakanlığı, Çinli askerlere eğitim veren emekli İngiliz pilotları, ülkenin savunma sistemine dair bilgileri açığa çıkartabilecekleri endişesiyle ‘yargılanma’ riskine karşı uyardı. ABD’li yüzden fazla üst düzey rütbeli askerin ise Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nde dolgun maaşla askeri eğitim verdikleri ortaya çıktı.
İngiliz yayın kuruluşu SkyNews’te yer alan bir habere göre, eski İngiliz askeri pilotlarının, Çin askeri birliklerini Batılı ülkelerin savaş uçakları ve helikopterleriyle mücadele konusunda eğitmek ve uzmanlarını aktarmaları için Çin Savunma Bakanlığı tarafından işe alındığı ifade edildi.

Emekli İngiliz pilotların Çin Halk Kurtuluş Ordusu'na eğitim karşılığında yıllık maaşlarının 240 bin pound'a ulaştığı belirtildi.

İngiltere Savunma Bakanlığı ise konuyla ilgili yaptığı açıklamada, emekli İngiliz askerleri 'yargılanma' konusunda uyardı:

"Eski Birleşik Krallık askeri pilotların Çin Halk Kurtuluş Ordusu'na eğitim verdiği zaman İngiltere'nin savunma avantajlarını açıkça erozyona uğrayacaktır. Bu faaliyetlerden caydırmak ve cezalandırmak adına önlem alacak acil adımlar atıyoruz"

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ABD'li eski askerlerin yabancı ordulara eğitim bedeli 6, 7 haneli rakamlara ulaşıyor



ABD merkezli Washington Post gazetesinde yer alan bir habere göre ise, ABD'li eski generaller ve amiraller de dahil olmak üzere yüzlerce asker, yüksek maaş karşılığında yabancı ülkelere askeri deneyimlerini ve uzmanlıklarını aktarıyor.

ABD'li eski askerler, çoğunlukla Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nde olmak üzere Körfez monarşilerinde ordu eğitim üzerine istihdam ediliyor.

Washington Post'un 'Hükümet Gözetleme Projesi' (POGO) ile birlikte yürüttüğü araştırmaya göre 280 askerin BAE'de danışmanlık ve askeri müteahhidi olmak için ordudan istifa ettiği belirtildi.

Gazetenin Bilgi Edinme Özgürlüğü Yasası kapsamında edindiği belgelere göre, askerler arasında en yüksek rütbeli asker, eski ABD Başkanı Donald Trump yönetiminde Savunma Bakanı olarak görev yapan Jim Mattes oldu. Jim Mattes 2017'de Savunma Bakanlığı'nın başına getirilmeden önce, 2015 yılında BAE'de askeri uzman olarak eğitim vermişti.

Suudi Arabistan'ın ücretli danışmanları arasında eski ABD Başkanı Barack Obama'nın ulusal güvenlik danışmanı emekli General James L. Jones ve yine Obama ile Başkan George W. Bush yönetimindeki Ulusal Güvenlik Teşkilatını yöneten emekli General Keith Alexander yer alıyor.

Yayımlanan belgelere göre 15 eski general ve amiralin direkt olarak Prens Muhammed bin Selman'ın Savunma Bakanlığı'nın başında olduğu dönemde, Suudi Arabistan'ın öncülüğündeki Arap Koalisyonu'nun Yemen'deki savaşı başlattığı dönemde askeri eğitimler verdiğini aktardı.

Haberde hâlâ birkaç askerin 2018'de gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesinde rolü olduğu ABD istihbaratı tarafından iddia edilen, Veliaht Prens Muhammed Bin Salman'ın emri altındaki S. Arabistan Savunma Bakanlığı'nda danışman olarak çalıştığı belirtildi.

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Yabancı ülkelerdeki hükümetlerin ABD'li askerlere 'lobici, avukat, siyasi danışman, düşünce kuruluşu analisti ve halkla ilişkiler danışmanı' olarak ödeme yaparak, Washington'daki çıkarlarını uzun süredir geliştirdiği belirtilen haberde, Körfez monarşilerinde bu tür işe alımların son on yıldır arttığı ifade edildi.


ABD yönetimlerinin bu bilgileri mümkün olduğunca saklamaya çalıştığı belirtilen haberde, Körfez monarşilerine askeri uzmanlık veren yüksek rütbeli emekli askerlere, altı bazen yedi rakamlı maaşlar ve sosyal yardım verildiği ortaya konuldu.

Daha rüşük rütbeli eski askerlere ise ödenen ücretlerin ise yıllık 200 bin ila 300 bin doların arasında olduğu kaydedildi.


Bununla birlikte, birçok emekli askerin ABD hükümetine bildirimde bulunmadan yabancı işler veya hediyeler aldığının belirlendiği, Pentagon ve Dışişleri Bakanlığı'nın bu tür vakaları tespit edecek hiçbir mekanizmasının olmadığının altı çizildi.
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