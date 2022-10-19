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https://sputniknews.com.tr/20221019/abden-baeye-orman-gerilimi-sonrasi-yukselen-tansiyonu-dusuren-telefon-1062504212.html
AB’den BAE'ye ‘orman gerilimi’ sonrası yükselen tansiyonu düşüren telefon
AB’den BAE'ye ‘orman gerilimi’ sonrası yükselen tansiyonu düşüren telefon
Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Avrupa'yı "bahçe", dünyanın geri kalanını "orman"a benzeten... 19.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-19T22:41+0300
2022-10-19T22:42+0300
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ab
josep borrell
bae
birleşik arap emirlikleri (bae)
orman
bahçe
gerilim
telefon
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Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) resmi haber ajansı WAM’da yer alan habere göre, Josep Borrell, Dışişleri Bakanı Şeyh Abdullah bin Zayid’i telefonla aradı.İkili, görüşmede hoşgörü, çoğulculuk ve saygı değerleri ile dünyada barışçıl yaşamın güçlendirilmesinin önemini dile getirdi.Ayrıca, görüşmede, bölgesel ve uluslararası gelişmeler ve Ukrayna krizinde siyasi çözüm arayışlarına dair konular ele alındı.Bin Zayid, ülkesi ile AB ülkeleri arasında güvenli ilişkiler olduğunu ve tüm alanlarda ortak iş birliğine dair geleceğin geliştirilmesi ve güçlendirilmesini arzuladıklarını vurguladı.Lüksemburg’da 13 Ekim’de oluşturulan Diplomasi Akademisi’nin açılışında konuşan Borrell, “Avrupa bir bahçedir. Biz bir bahçe kurduk. Her şey işliyor. İnsanlığın inşa edebileceği, siyasi özgürlük, ekonomik refah ve sosyal uyumun en iyi birleşimidir. Dünyanın geri kalanı ise tam olarak bir bahçe değil. Dünyanın geri kalanının çoğu bir ormandır ve orman bahçeyi istila edebilir” ifadelerini kullanmıştı.Büyük eleştirilere maruz kalan açıklamanın ardından 17 Ekim’de BAE Dışişleri Bakanlığı bunu kınayarak ülkedeki AB Heyeti Başkanı Maslahatgüzarı’nı bakanlığa çağırarak konuya ilişkin açıklama yapmasını istemişti.
https://sputniknews.com.tr/20221019/bahce-orman-benzetmesiyle-irkcilik-elestirileri-alan-borrell-cark-etti-ozur-diliyorum-1062475424.html
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ab, josep borrell, bae, birleşik arap emirlikleri (bae), orman, bahçe, gerilim, telefon
ab, josep borrell, bae, birleşik arap emirlikleri (bae), orman, bahçe, gerilim, telefon

AB’den BAE'ye ‘orman gerilimi’ sonrası yükselen tansiyonu düşüren telefon

22:41 19.10.2022 (güncellendi: 22:42 19.10.2022)
© REUTERS / Johanna GeronJosep Borrell
Josep Borrell - Sputnik Türkiye, 1920, 19.10.2022
© REUTERS / Johanna Geron
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Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Avrupa'yı "bahçe", dünyanın geri kalanını "orman"a benzeten açıklaması sonrası gerilim yaşadığı Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Dışişleri Bakanı Şeyh Abdullah bin Zayid Al Nahyan ile görüştü.
Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) resmi haber ajansı WAM’da yer alan habere göre, Josep Borrell, Dışişleri Bakanı Şeyh Abdullah bin Zayid’i telefonla aradı.
İkili, görüşmede hoşgörü, çoğulculuk ve saygı değerleri ile dünyada barışçıl yaşamın güçlendirilmesinin önemini dile getirdi.
Ayrıca, görüşmede, bölgesel ve uluslararası gelişmeler ve Ukrayna krizinde siyasi çözüm arayışlarına dair konular ele alındı.
Bin Zayid, ülkesi ile AB ülkeleri arasında güvenli ilişkiler olduğunu ve tüm alanlarda ortak iş birliğine dair geleceğin geliştirilmesi ve güçlendirilmesini arzuladıklarını vurguladı.
Lüksemburg’da 13 Ekim’de oluşturulan Diplomasi Akademisi’nin açılışında konuşan Borrell, “Avrupa bir bahçedir. Biz bir bahçe kurduk. Her şey işliyor. İnsanlığın inşa edebileceği, siyasi özgürlük, ekonomik refah ve sosyal uyumun en iyi birleşimidir. Dünyanın geri kalanı ise tam olarak bir bahçe değil. Dünyanın geri kalanının çoğu bir ormandır ve orman bahçeyi istila edebilir” ifadelerini kullanmıştı.
Büyük eleştirilere maruz kalan açıklamanın ardından 17 Ekim’de BAE Dışişleri Bakanlığı bunu kınayarak ülkedeki AB Heyeti Başkanı Maslahatgüzarı’nı bakanlığa çağırarak konuya ilişkin açıklama yapmasını istemişti.
Josep Borrell, Ukrayna - Sputnik Türkiye, 1920, 19.10.2022
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