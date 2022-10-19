https://sputniknews.com.tr/20221019/ab-ulkelerinin-cogu-haziranda-rusyaya-ihracati-artirdi-1062460074.html
AB ülkelerinin çoğu Haziran'da Rusya'ya ihracatı artırdı
AB ülkelerinin çoğu Haziran'da Rusya'ya ihracatı artırdı
Sputnik, Rusya Ulusal İstatistik Servisi'nden aldığı verileri analiz etti. Analize göre, geçen Haziran ayında 23 Avrupa Birliği (AB) üyesi Rusya'ya mal... 19.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-19T13:06+0300
2022-10-19T13:06+0300
2022-10-19T13:06+0300
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infografik
ihracat
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ihracat hacmi
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Ajansın hesaplamalarına göre Romanya (yüzde 44), Belçika (yüzde 15), Fransa (yüzde 6 ) ve İtalya (yüzde 0) Rusya'ya mal ihracatını aylık olarak azalttı.Aynı zamanda, birkaç AB ülkesi Rusya'ya ihracatı iki katından fazla artırdı: İsveç (2.6 kat), Lüksemburg (2.4 kat), Yunanistan (2.3 kat), İrlanda ve Hırvatistan (2.5 kat). Haziran ayında Rusya'ya mal ihracatını en fazla artıran ülke ise Malta oldu.Ayrıca, Haziran ayında Macaristan (yüzde 55), Danimarka (yüzde 82), Letonya (yüzde 89), Polonya (yüzde 50) ve Portekiz'in (yüzde 69) ihracatında önemli bir artış gözlendi.Haziran ayında Rusya'ya en fazla ihracatı Almanya (1.2 milyar euro), İtalya (537 milyon euro) ve Polonya (403.4 milyon euro) yaptı. Hollanda (285 milyon euro) dördüncü, Finlandiya ise (242.4 milyon euro) beşinci sırada yer aldı.Haziran ayında Rusya'ya ihracatı en çok azaltan AB ülkeleri Kıbrıs (509 bin euro), Hırvatistan (2.4 milyon euro) ve Lüksemburg (9.9 milyon euro) oldu. Bu ülkeleri 10.8 milyon euro ile Portekiz, 12.7 milyon euro ile Yunanistan takip etti.Rusya'nın Ukrayna'da başlattığı özel askeri operasyonun ardından AB, Moskova'ya çeşitli mal ihracatını sınırlamak da dahil olmak üzere yaptırımlar uygulamaya başlamıştı.
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infografik, ihracat, ab, rusya, ihracat hacmi, инфографика
infografik, ihracat, ab, rusya, ihracat hacmi, инфографика
AB ülkelerinin çoğu Haziran'da Rusya'ya ihracatı artırdı
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Sputnik, Rusya Ulusal İstatistik Servisi'nden aldığı verileri analiz etti. Analize göre, geçen Haziran ayında 23 Avrupa Birliği (AB) üyesi Rusya'ya mal ihracatını artırırken 4 ülke azalttı.
Ajansın hesaplamalarına göre Romanya (yüzde 44), Belçika (yüzde 15), Fransa (yüzde 6 ) ve İtalya (yüzde 0) Rusya'ya mal ihracatını aylık olarak azalttı.
Aynı zamanda, birkaç AB ülkesi Rusya'ya ihracatı iki katından fazla artırdı: İsveç (2.6 kat), Lüksemburg (2.4 kat), Yunanistan (2.3 kat), İrlanda ve Hırvatistan (2.5 kat). Haziran ayında Rusya'ya mal ihracatını en fazla artıran ülke ise Malta oldu.
Ayrıca, Haziran ayında Macaristan (yüzde 55), Danimarka (yüzde 82), Letonya (yüzde 89), Polonya (yüzde 50) ve Portekiz'in (yüzde 69) ihracatında önemli bir artış gözlendi.
Haziran ayında Rusya'ya en fazla ihracatı Almanya (1.2 milyar euro), İtalya (537 milyon euro) ve Polonya (403.4 milyon euro) yaptı. Hollanda (285 milyon euro) dördüncü, Finlandiya ise (242.4 milyon euro) beşinci sırada yer aldı.
Haziran ayında Rusya'ya ihracatı en çok azaltan AB ülkeleri Kıbrıs (509 bin euro), Hırvatistan (2.4 milyon euro) ve Lüksemburg (9.9 milyon euro) oldu. Bu ülkeleri 10.8 milyon euro ile Portekiz, 12.7 milyon euro ile Yunanistan takip etti.
Rusya'nın Ukrayna'da başlattığı özel askeri operasyonun ardından AB, Moskova'ya çeşitli mal ihracatını sınırlamak da dahil olmak üzere yaptırımlar uygulamaya başlamıştı.