Bakan Karaismailoğlu, haberleşme uydularının sağlayacağı iletişim ortamında 6G haberleşme teknolojilerinde Wi-Fi yerine, Li-Fi, yani yüksek enerjili LED'lerle... 19.10.2022

Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde gerçekleştirilen, 15. Uluslararası Bilgi Güvenliği ve Kriptoloji Konferansı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç, Bilgi Güvenliği Derneği Başkanı Yönetim Kurulu Başkanı Taha Yücel'in katılımıyla başladı.Karaismailoğlu, hızla ilerleyen dijital çağda, her 10 yılda büyük sıçramalar yaşandığına dikkati çekerek, metaverse ile NFT ve kripto paraların kullanılmasının da hızlandığını söyledi.Sanal sektörün, oyunlarla birlikte savunma sektöründe de boy göstermeye başladığını ifade eden Karaismailoğlu, "Metaverse'deki bu hareketlilikle veri güvenliği daha da öne çıktı. Bunun yanında, gizlilik ve mahremiyet konusunda kaygılar başladı. Gerçek hayatta suç kabul edilen her türlü eylem, dijital dünyada pervasızca yapılmaktadır" diye konuştu.Karaismailoğlu, sınırsızca hareket edilip her türlü suçun rahatlıkla işlendiği sanal alemin, insan doğasındaki ‘aşırılıkları da körüklediğini’ belirterek, bunu engelleme yönünde çalışmalarını sürdürdüklerini vurguladı.'Milletimizi yalan haberlerle galeyana getirmek isteyenler artık üç kere düşünecek'Karaismailoğlu, ‘Dezenformasyonla mücadele düzenlemesi’ olarak bilinen Basın Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un yürürlüğe girdiğini anımsatarak şunları söyledi:‘Yerli ve milli yazılım ve donanımların kullanılması önem kazandı’Karaismailoğlu, sanal alemdeki saldırıların, gün geçtikçe sistemli bir şekilde arttığını, organize şeklide çok uluslu bir nitelik kazandığını belirterek, elektronik haberleşme şebekelerinde, yerli ve milli yazılım ve donanımların kullanılmasının son derece önem kazandığını anlattı.Yerli ve milli hassasiyetle, ekonomik faydanın yanında halkın, hızlı, güvenli ve kapsamlı bir iletişime kavuşmasını da sağlamakta kararlı olduklarına işaret eden Karaismailoğlu, yazılım ve donanımlarda yerli ve millilik oranının artmasının aynı zamanda ülkenin bekasına ve güvenliğine yönelik potansiyel tehditlerin azaltılmasına, hatta bir noktadan sonra en aza indirilmesine imkan vereceğini vurguladı.Bakan Karaismailoğlu, Türkiye'nin 5G ve hatta 6G teknolojilerine geçiş sürecinde, yerli ve millilik oranlarına önem verdiklerine dikkati çekerek, bu hassasiyetle öznel bir sistemin kurulmasının yanı sıra siber güvenliği önceliklediklerini bildirdi.Karaismailoğlu, 4.5G’nin ilk yatırım döneminde sektördeki yerli ve millilik oranının yüzde 1 olduğunu, bugün yüzde 33’leri geçtiğini belirterek, 5G ile ilgili çalışmaları hakkında bilgi verdi. 5G Çekirdek Şebeke, 5G Sanallaşma ve Yazılım Tanımlı Ağ ve 5G Radyo gibi projelerinin devam ettiği bilgisini paylaşan Karaismailoğlu, böylelikle sadece insanları değil, nesneleri de daha hızlı bir şekilde birbirine bağlayacaklarını söyledi.Robotik ve otomasyon, yapay zeka, sınır bilişim, nesnelerin interneti, blok zincir, kuantum bilişim gibi alanlara yapılan yatırımların gelecek üç sene içerisinde 3 katın üzerinde artmasını beklediklerini dile getiren Karaismailoğlu, şu değerlendirmelerde bulundu:"Bu durum, bir yanıyla daha son derece önemli, Türkiye’nin gelecekte hangi alanlara yatırım yapması gerektiğinin ipuçlarını bize sunuyor. Böylece 5G, yatırım, istihdam, üretim, ihracat, cari fazla temelli büyüme sürecinde olan ve ekonomide tarihi dönüşümü yaşayan Türkiye’nin hedeflerine çok daha hızlı şekilde ulaşmasının önemli altyapılarından birisi olacak. Ayrıca, ULAK ve eSIM aracılığı ile hayata geçirdiğimiz çalışmalarla 5G’yi yerli ve milli imkanlarla kullanan sayılı ülkeler arasına gireceğiz.Mobil operatörlerimizin 5G’ye hazırlık yapabilmeleri için, yerli ve yabancı üreticiler tarafından geliştirilen ürünleri mobil şebekelerinde denemeleri için birçok süreli izin verdik. İstanbul, Ankara ve İzmir dahil olmak üzere, 18 ilimizde denemelere devam ediyoruz. İstanbul Havalimanı'nı 5G'li havalimanı yaptık. Önümüzdeki günlerde bu tür kampüslerde 5G çalışmaları yapmaya devam edeceğiz. 5G alanında sağlanan her gelişme, bir üst teknoloji olan 6G’nin zeminini de oluşturuyor."Karaismailoğlu, Haziran 2022 sonu itibarıyla Türkiye'nin, toplam internet kullanıcısı sayısı açısından tüm dünya ülkeleri arasında yapılan sıralamada ilk 20’de olduğunun tespit edildiğini kaydederek, ayrıca, Avrupa ülkeleri arasında yapılan sıralamada da Almanya, İngiltere, Fransa gibi ülkelerle birlikte ilk 5 ülke içinde yer aldığını vurguladı.Türkiye'nin haberleşme altyapısını, devlet aklı ile planladıklarını, akademik ve bilimsel zeminde değerlendirdiklerini ve kamu-özel sektör iş birlikleri ile hayata geçirdiklerini dile getiren Karaismailoğlu, 2053 yılına kadar da 198 milyar dolarlık ulaşım ve haberleşme yatırımı planladıklarını, bu yatırımın, Türkiye'nin üretimine 2 trilyon dolar, milli gelire 1 trilyon dolarlık katkı sağlayacağını aktardı.Karaismailoğlu, Türksat 5A ve Türksat 5B’yi hizmete aldıklarını, yakın zamanda hizmete giren Türksat 5B haberleşme uydusunun, mevcut genişbant veri haberleşme kapasitesini 15 kat artıracağını belirterek, "İlk yerli ve milli haberleşme uydumuz Türksat 6A’nın entegrasyon ve testleri hızla devam ediyor. Bu uydumuzu, Cumhuriyet’imizin 100. kuruluş yıl dönümü olan 2023'te uzaya göndereceğiz" dedi.Haberleşme uydularının sağlayacağı iletişim ortamında 6G haberleşme teknolojilerinde Wi-Fi yerine, Li-Fi, yani yüksek enerjili LED’lerle görünür ışıkla haberleşme teknolojileri kullanılacağının altını çizen Karaismailoğlu, üç boyutlu duyusal genişletilmiş gerçeklikle tanışıp, yüksek kaliteli mobil hologram ve dijital ikizlerle tanışılacağını ifade etti.Karaismailoğlu, Bakanlığın siber güvenlik alanında politika belirleyici görevlerini yürüttüğünü ifade ederek, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) bünyesinde organize edilen Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi'nin (USOM) de başarılı çalışmalara imza attığını söyledi.Ulaşımda, iletişimde, uydu ve uzay çalışmalarıyla birlikte siber güvenlikte de Türkiye'yi dünyada etkin bir güç yapmak zorunda olduklarını vurgulayan Karaismailoğlu, şunları kaydetti:

