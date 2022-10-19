https://sputniknews.com.tr/20221019/12-yasindaki-cocugu-oldurup-bavula-koydu-kruvasan-alip-cikti-1062471930.html

12 yaşındaki çocuğu öldürüp bavula koydu, kruvasan alıp çıktı

12 yaşındaki çocuğu öldürüp bavula koydu, kruvasan alıp çıktı

Fransız polisi, ülkenin başkenti Paris'teki yaşadığı evin önüne bırakılan bir bavulun içinde, 12 yaşında bir kız çocuğunun cesedinin bulunmasının ardından... 19.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-19T05:12+0300

2022-10-19T05:12+0300

2022-10-19T05:12+0300

dünya

fransa

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kız

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bavul

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Fransa'da polis, 12 yaşındaki Lola Davies'in cinayetine ilişkin 24 yaşındaki evsiz bir kadın ve 43 yaşındaki bir erkeği gözaltına altına aldı. İkliye 'işkence, tecavüz, canavarca hisle insan öldürme ve ceset gizleme' suçlarından resmi soruşturma açıldı.Yetkililerin bildirdiğine göre, baş şüpheli olan evsiz kadın, Lola okuldan çıktıktan birkaç dakika sonra, yerel saat ile 15.30 civarında, çocuğun yaşadığı apartmana girerken güvenlik kameralarına yakalandı. Kadın daha sonra yerel halk tarafından büyük bir plastik bavulu çevrede gezdirirken görüldü. İkinci şüphelinin ise ölü kızın cesedini taşıyan bir aracın sürücüsü olduğu belirtildi.'Hiçbir şey olmamış gibi kruvasan alıp çıktı'Bir görgü tanığı Fransız kanalı BFMTV'ye yaptığı açıklamada, "Bavulu taşımakta zorlanıyordu. Zayıf olduğu için ağır bavulu taşımakta zorlandığını düşündük ama bavulun içinde ceset olduğunu düşünmedik. Saat 17.00. civarıydı. O bavulla ortalıkta dolaşıyordu. Hatta bavulu girdiği fırının kapısında bıraktı ve hiçbir şey olmamış gibi kruvasan alıp çıktı" diye konuştu. Güvenlik kamerası kayıtları ise tanığın ifadesini doğruladı.NTV'nin aktardığına göre, çocuğun cesedinin olduğu bavul, Lola'nın binanın kapıcıları olan ebeveynleri Delphine ve Johan ile birlikte yaşadığı 119. bölgedeki apartmandan çok uzak olmayan bir yere bırakıldı. Bavul, evsiz bir adam tarafından keşfedildi.Lola’nın babası Johan sabah çocuğunun okula gittiğini ancak öğleden sonra geri dönmeyince polisi aradığını açıkladı.Polis, Lola’nın cesedinin bir malzeme kaplamasıyla gizlenmiş ve ezilmiş halde bulunduğunu bildirdi. Elleri ve ayakları bağlı olduğu görülen çocuğun, hafta sonu yapılan otopsisinde boğularak öldüğü tespit edildi. Ancak, Lola’nın boynunda bir kesik olduğu ve ayaklarında da biri '0' diğeri '1' yazan iki kağıt bulunduğu da aktarıldı.Öte yandan yetkililer, cinayet için hiçbir neden bulunmadığını söyledi. Baş şüphelinin işsiz olduğu, sokaklarda yaşadığı ve ciddi 'psikiyatrik sorunlar' yaşadığı bildirildi.

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fransa, cinayet, kız, kız çocuğu, bavul