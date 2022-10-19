Amsterdam Schiphol Havalimanı'nda yetersiz personel nedeniyle yoğunluk ve düzensizlik sürüyor

Havalimanında personel eksikliği nedeniyle nisandan bu yana süren yoğunluğu önlemek için iptal edilen uçuşlara rağmen soruna çözüm bulunamıyor.
Havalimanında personel eksikliği nedeniyle nisandan bu yana süren yoğunluğu önlemek için iptal edilen uçuşlara rağmen soruna çözüm bulunamıyor.
.Havalimanından yapılan açıklamada, havalimanında yoğunluk olduğuna ve sonbahar tatilinin başladığına dikkat çekilerek, yolcuların zamanında gelmesine ve 4 saat önceden havalimanına alınmayacaklarına vurgu yapıldı.
.Havalimanından yapılan açıklamada, havalimanında yoğunluk olduğuna ve sonbahar tatilinin başladığına dikkat çekilerek, yolcuların zamanında gelmesine ve 4 saat önceden havalimanına alınmayacaklarına vurgu yapıldı.
Personel eksikliğinden kaynaklanan yoğunluğun yanı sıra temizlik hizmetlerinin de yetersiz kaldığı havalimanında bir yolcu tarafından bir fare görüntülendi.
Personel eksikliğinden kaynaklanan yoğunluğun yanı sıra temizlik hizmetlerinin de yetersiz kaldığı havalimanında bir yolcu tarafından bir fare görüntülendi.
Sosyal medyada paylaşılan görüntüde farenin bekleyen yolcu koltukları arasında yürüdüğü görülüyor.
Sosyal medyada paylaşılan görüntüde farenin bekleyen yolcu koltukları arasında yürüdüğü görülüyor.
Hollanda Kraliyet Havayolları KLM'nin yer hizmetleri görevlilerinin, 23 Nisan sabahı başlattığı grev sona ermesine rağmen geçen haftaki Pentikost tatili yoğunluğu sebebiyle KLM, günlük 50'ye yakın uçuşunu iptal ettiğini duyurmuştu.
Hollanda Kraliyet Havayolları KLM'nin yer hizmetleri görevlilerinin, 23 Nisan sabahı başlattığı grev sona ermesine rağmen geçen haftaki Pentikost tatili yoğunluğu sebebiyle KLM, günlük 50'ye yakın uçuşunu iptal ettiğini duyurmuştu.