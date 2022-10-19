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Amsterdam Schiphol Havalimanı'nda yetersiz personel nedeniyle yoğunluk ve düzensizlik sürüyor
Amsterdam Schiphol Havalimanı'nda yetersiz personel nedeniyle yoğunluk ve düzensizlik sürüyor
Hollanda’nın Amsterdam Schiphol Havalimanı'nda yetersiz personel nedeniyle devam eden yoğunluk ve düzensizliğin yanı sıra temizlik hizmetleri de aksıyor. 19.10.2022, Sputnik Türkiye
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фото, amsterdam, schiphol havaalanı
фото, amsterdam, schiphol havaalanı

Amsterdam Schiphol Havalimanı'nda yetersiz personel nedeniyle yoğunluk ve düzensizlik sürüyor

14:01 19.10.2022
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Hollanda’nın Amsterdam Schiphol Havalimanı'nda yetersiz personel nedeniyle devam eden yoğunluk ve düzensizliğin yanı sıra temizlik hizmetleri de aksıyor.
© AP Photo / Peter Dejong

Havalimanında personel eksikliği nedeniyle nisandan bu yana süren yoğunluğu önlemek için iptal edilen uçuşlara rağmen soruna çözüm bulunamıyor.

Havalimanında personel eksikliği nedeniyle nisandan bu yana süren yoğunluğu önlemek için iptal edilen uçuşlara rağmen soruna çözüm bulunamıyor. - Sputnik Türkiye
1/5
© AP Photo / Peter Dejong

Havalimanında personel eksikliği nedeniyle nisandan bu yana süren yoğunluğu önlemek için iptal edilen uçuşlara rağmen soruna çözüm bulunamıyor.

© AP Photo / Peter Dejong

.Havalimanından yapılan açıklamada, havalimanında yoğunluk olduğuna ve sonbahar tatilinin başladığına dikkat çekilerek, yolcuların zamanında gelmesine ve 4 saat önceden havalimanına alınmayacaklarına vurgu yapıldı.

.Havalimanından yapılan açıklamada, havalimanında yoğunluk olduğuna ve sonbahar tatilinin başladığına dikkat çekilerek, yolcuların zamanında gelmesine ve 4 saat önceden havalimanına alınmayacaklarına vurgu yapıldı. - Sputnik Türkiye
2/5
© AP Photo / Peter Dejong

.Havalimanından yapılan açıklamada, havalimanında yoğunluk olduğuna ve sonbahar tatilinin başladığına dikkat çekilerek, yolcuların zamanında gelmesine ve 4 saat önceden havalimanına alınmayacaklarına vurgu yapıldı.

© AP Photo / Peter Dejong

Personel eksikliğinden kaynaklanan yoğunluğun yanı sıra temizlik hizmetlerinin de yetersiz kaldığı havalimanında bir yolcu tarafından bir fare görüntülendi.

Personel eksikliğinden kaynaklanan yoğunluğun yanı sıra temizlik hizmetlerinin de yetersiz kaldığı havalimanında bir yolcu tarafından bir fare görüntülendi. - Sputnik Türkiye
3/5
© AP Photo / Peter Dejong

Personel eksikliğinden kaynaklanan yoğunluğun yanı sıra temizlik hizmetlerinin de yetersiz kaldığı havalimanında bir yolcu tarafından bir fare görüntülendi.

© AP Photo / Peter Dejong

Sosyal medyada paylaşılan görüntüde farenin bekleyen yolcu koltukları arasında yürüdüğü görülüyor.

Sosyal medyada paylaşılan görüntüde farenin bekleyen yolcu koltukları arasında yürüdüğü görülüyor. - Sputnik Türkiye
4/5
© AP Photo / Peter Dejong

Sosyal medyada paylaşılan görüntüde farenin bekleyen yolcu koltukları arasında yürüdüğü görülüyor.

© EVERT ELZINGA

Hollanda Kraliyet Havayolları KLM'nin yer hizmetleri görevlilerinin, 23 Nisan sabahı başlattığı grev sona ermesine rağmen geçen haftaki Pentikost tatili yoğunluğu sebebiyle KLM, günlük 50'ye yakın uçuşunu iptal ettiğini duyurmuştu.

Hollanda Kraliyet Havayolları KLM&#x27;nin yer hizmetleri görevlilerinin, 23 Nisan sabahı başlattığı grev sona ermesine rağmen geçen haftaki Pentikost tatili yoğunluğu sebebiyle KLM, günlük 50&#x27;ye yakın uçuşunu iptal ettiğini duyurmuştu. - Sputnik Türkiye
5/5
© EVERT ELZINGA

Hollanda Kraliyet Havayolları KLM'nin yer hizmetleri görevlilerinin, 23 Nisan sabahı başlattığı grev sona ermesine rağmen geçen haftaki Pentikost tatili yoğunluğu sebebiyle KLM, günlük 50'ye yakın uçuşunu iptal ettiğini duyurmuştu.

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