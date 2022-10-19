https://sputniknews.com.tr/20221019/1-milyon-yazilimci-istihdam-projesinde-270-bin-kisi-ise-basladi-1062506650.html

Hazine ve Maliye Bakanlığı: 1 Milyon Yazılımcı İstihdam Projesi'nde 270 bin kişi işe başladı

Hazine ve Maliye Bakanlığı: 1 Milyon Yazılımcı İstihdam Projesi'nde 270 bin kişi işe başladı

Hazine ve Maliye Bakanlığı Bilgi Teknolojileri Genel Müdürü Cebrail Taşkın, "1 Milyon Yazılımcı İstihdamı Projesi" kapsamında 270 bin kişinin istihdam... 19.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-19T23:47+0300

2022-10-19T23:47+0300

2022-10-19T23:52+0300

türkiye

yazılımcı

istihdam

hazine ve maliye bakanlığı

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Hazine ve Maliye Bakanlığı Bilgi Teknolojileri Genel Müdürü Taşkın, Şanlıurfa Valiliği'nde düzenlenen 'Şanlıurfa İstihdam Garantili Eğitim Programı Mezuniyet ve İstihdam Başlangıç Töreni'nde yaptığı konuşmada, 2 yıl önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından duyurulan '1 Milyon Yazılımcı İstihdamı Projesi'nde gelinen duruma ilişkin bilgi verdi.Türkiye'nin dijital dönüşümünü gençlerin enerjisi ve sinerjisiyle geliştirmek istediklerini belirten Taşkın, bu kapsamda Bakanlık olarak yazılım geliştirme, veri yönetimi, altyapı yönetimi, siber güvenlik, bilgi teknolojileri yönetişimi ve dijital teknoloji uzmanlığı alanında eğitimler verdiklerini söyledi.Türkiye'nin çok fazla yazılımcıya ihtiyaç duyduğunu vurgulayan Taşkın, şöyle devam etti:Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan da projeye, Valilik olarak destek verdiklerini söyledi.Ayhan, Hazine ve Maliye Bakanlığı katkılarıyla eğitim verilen Şanlıurfalı 70 gençten 10'unun bugün itibarıyla işe başladığını, 40 kişinin ise bir ay sonra istihdam edileceğini duyurdu.Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül ise bilişim ve yazılıma büyük önem verdiklerini belirterek bu kapsamda yürüttükleri çalışmaların meyvelerini aldıklarını dile getirdi.

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