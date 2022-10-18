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Yılın ilk 9 ayında Antalya'yı 2 milyondan fazla Rus turist ziyaret etti
Yılın ilk 9 ayında Antalya'yı 2 milyondan fazla Rus turist ziyaret etti
Son 9 ayda 11 milyondan fazla yabancı turisti ağırlayan Antalya'yı en çok Rus turistlerin ziyaret ettiği açıklandı. Antalya'ya gelen 11 milyon turistten 2... 18.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-18T18:45+0300
2022-10-18T18:45+0300
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infografik
turist sayısı
turizm
kültür ve turizm bakanlığı
antalya
antalya valiliği il kültür ve turizm müdürlüğü
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Antalya, 9 ayda 11 milyondan fazla yabancı turisti konuk etti. Kentin turizmde Kovid-19 sonrası en yoğun dönemini yaşadığı bildirildi.Antalya Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü verilerine göre, 1 Ocak-30 Eylül tarihleri arasında havayoluyla kenti ziyaret eden yabancı turist sayısı 11 milyon 69 bin 387 olarak gerçekleşti. Geçen yıla göre ise aynı dönemde yüzde 57 oranında bir artış yaşandı.Antalya'yı ziyaret eden turistlerin ülkelerine göre ise Ruslar ilk sırada yer aldı. 9 ayda kenti Rusya'dan 2 milyon 339 bin 536 turist geldi.Rusya'yı ise 2 milyon 195 bin 860 turistle Almanya, 952 bin 246 turistle de İngiltere takip etti. İlk 10'da ise Polonya, Hollanda, Kazakistan, Romanya, İsrail, Çekya ve Danimarka oldu.Geçen yıl 1 Ocak-31 Aralik tarihleri arasında Antalya'yı 9 milyon 94 bin 51 yabancı turist ziyaret etti.
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infografik, turist sayısı, turizm, kültür ve turizm bakanlığı, antalya, antalya valiliği il kültür ve turizm müdürlüğü, инфографика
infografik, turist sayısı, turizm, kültür ve turizm bakanlığı, antalya, antalya valiliği il kültür ve turizm müdürlüğü, инфографика

Yılın ilk 9 ayında Antalya'yı 2 milyondan fazla Rus turist ziyaret etti

18:45 18.10.2022
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Son 9 ayda 11 milyondan fazla yabancı turisti ağırlayan Antalya'yı en çok Rus turistlerin ziyaret ettiği açıklandı. Antalya'ya gelen 11 milyon turistten 2 milyondan fazlasını Ruslar oluşturuyor.
Antalya, 9 ayda 11 milyondan fazla yabancı turisti konuk etti. Kentin turizmde Kovid-19 sonrası en yoğun dönemini yaşadığı bildirildi.
Antalya Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü verilerine göre, 1 Ocak-30 Eylül tarihleri arasında havayoluyla kenti ziyaret eden yabancı turist sayısı 11 milyon 69 bin 387 olarak gerçekleşti. Geçen yıla göre ise aynı dönemde yüzde 57 oranında bir artış yaşandı.
Antalya'yı ziyaret eden turistlerin ülkelerine göre ise Ruslar ilk sırada yer aldı. 9 ayda kenti Rusya'dan 2 milyon 339 bin 536 turist geldi.
Rusya'yı ise 2 milyon 195 bin 860 turistle Almanya, 952 bin 246 turistle de İngiltere takip etti. İlk 10'da ise Polonya, Hollanda, Kazakistan, Romanya, İsrail, Çekya ve Danimarka oldu.
İnfografik - Sputnik Türkiye
İnfografik - Sputnik Türkiye
Geçen yıl 1 Ocak-31 Aralik tarihleri arasında Antalya'yı 9 milyon 94 bin 51 yabancı turist ziyaret etti.
İnfografik - Sputnik Türkiye
İnfografik - Sputnik Türkiye
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