https://sputniknews.com.tr/20221018/yasadigi-evi-ucuncu-kez-atese-verdi-mahalleli-tutuklanmasini-istedi-1062431834.html

Yaşadığı evi üçüncü kez ateşe verdi, mahalleli tutuklanmasını istedi

Yaşadığı evi üçüncü kez ateşe verdi, mahalleli tutuklanmasını istedi

Bursa’da sinir krizi geçirip evini yakan kişi, işi eğlenceye döktü. Canı sıkıldıkça evini ateşe veren adama mahalleli isyan etti. 18.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-18T07:30+0300

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Olay, Merkez Yıldırım ilçesi, Vatan Mahallesi, 1. Olcay Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, daha önce sinir krizi geçiren Rıdvan Ö. ailesiyle yaşadığı 2 katlı apartmanı ateşe vermişti. Aile sakinleri ise yaşadığı evlerinin küle döndüğünü görünce feryat etmişti. Kullanılamaz hale gelen binayı 3. kez ateşe veren Rıdvan Ö. bu kez de mahallelinin canını hiçe saydı. Alevleri gören mahalleli durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiyenin müdahalesiyle yangın yan binaya ve elektrik trafosuna sıçramadan söndürüldü.Polis, olayla ilgili çalışma başlatırken, mahalle sakinleri ise Rıdvan Ö.’nün tutuklanması istedi.

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bursa, yangın, komşu