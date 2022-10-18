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https://sputniknews.com.tr/20221018/usta-sunucu-bulent-ozveren-hayatini-kaybetti-1062432674.html
Usta sunucu Bülent Özveren hayatını kaybetti
Usta sunucu Bülent Özveren hayatını kaybetti
TRT ekranının efsane isimlerinden, Eurovision yarışmalarının simgesi ünlü sunucu Bülent Özveren 79 yaşında hayatını kaybetti. 18.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-18T08:34+0300
2022-10-18T08:36+0300
yaşam
vefat
sunucu
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Geçtiğimiz günlerde rahatsızlanarak yoğun bakıma alınan televizyon sunucusu Bülent Özveren 79 yaşında hayatını kaybetti. Acı haberi eşi Sebla Özveren sosyal medya hesabından duyurdu.Özveren "Çok üzgünüm. Bülent’i kaybettik. Başımız sağolsun" notuyla sunucu Bülent Özveren'in yaşamını yitirdiğini duyurdu.Bülent Özveren kimdir?Türk televizyon sunucusu ve spor spikeri. 1975 ve 2012 yılları arasında aralıklarla Eurovision Şarkı Yarışması'nı Türkçe olarak sunmasıyla tanınmaktadır.Sultanahmet İlkokulu'ndan mezun olduktan sonra, orta öğretimini Saint Benoît Fransız Lisesi'nde, yüksek öğretimini ise Galatasaray Lisesi'nde tamamlamış, İstanbul Üniversitesi, Hukuk Fakültesi'nden mezun olmuştur.1964 yılında TRT'nin açtığı ilk "prodüktörlük" sınavlarında başarılı oldu ve İstanbul Radyosu'ndaki kursu birincilikle tamamladı. 31 Temmuz 1965'te TRT'de çalışmaya başlamış, uzun bir süre televizyon sunucusu olarak çalıştıktan sonra, 1972'de spor spikerliği yapmaya devam etmiştir.1975 ve 2012 yılları arasında aralıklarla Eurovision Şarkı Yarışması'nı Türkçe olarak sunmuştur. 1982'de TRT'de yayınlanan Riziko adlı programın sunuculuğunu yaptı. Aynı yıl TRT'den istifa etti ve sırası ile Gelişim Yayınları'nda editör ve Cen ajans reklam şirketinde müşteri temsilcisi olarak çalıştı. 1985 yılında kendi reklam şirketini kurdu ve 1987 yılından itibaren de Pen ajans reklam şirketinin genel müdürü olarak görev yaptı. 1986 yılından 1998 yılına kadar aralıksız TRT'de dış yapımcı olarak canlı yayınlanan yüzlerce yarışma programını hazırladı ve sundu.1999 yılı sonunda emekli olan Bülent Özveren, TÜRVAK'ta spiker-sunucu bölüm başkanı olarak çalıştı. İstanbul ve Bursa'da çeşitli kurslarda öğretmenlik yaptı. Fransızca ve İngilizce bilen Bülent Özveren "spiker-sunucu" bölümlerinde usta öğretici olarak derslere giriyor ve etkili ve güzel Türkçe konuşma konularında çeşitli üniversite ve kuruluşlarda konferanslar verdi.Haziran 2013 yılında Uluslararası Türkçe Derneği (TÜRKÇEDER) tarafından düzenlenen 11. Türkçe Olimpiyatı'nı sundu. 2013 yılının sonunda Bir Milyon Kimin? adlı yarışma programında Okan Bayülgen ve Gülben Ergen ile jüri üyeliği yaptı.
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vefat, sunucu
vefat, sunucu

Usta sunucu Bülent Özveren hayatını kaybetti

08:34 18.10.2022 (güncellendi: 08:36 18.10.2022)
© DHATRT ekranının efsane isimlerinden, Eurovision yarışmalarının simgesi ünlü sunucu Bülent Özveren 79 yaşında hayatını kaybetti.
TRT ekranının efsane isimlerinden, Eurovision yarışmalarının simgesi ünlü sunucu Bülent Özveren 79 yaşında hayatını kaybetti. - Sputnik Türkiye, 1920, 18.10.2022
© DHA
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TRT ekranının efsane isimlerinden, Eurovision yarışmalarının simgesi ünlü sunucu Bülent Özveren 79 yaşında hayatını kaybetti.
Geçtiğimiz günlerde rahatsızlanarak yoğun bakıma alınan televizyon sunucusu Bülent Özveren 79 yaşında hayatını kaybetti. Acı haberi eşi Sebla Özveren sosyal medya hesabından duyurdu.
Özveren "Çok üzgünüm. Bülent’i kaybettik. Başımız sağolsun" notuyla sunucu Bülent Özveren'in yaşamını yitirdiğini duyurdu.

Bülent Özveren kimdir?

Türk televizyon sunucusu ve spor spikeri. 1975 ve 2012 yılları arasında aralıklarla Eurovision Şarkı Yarışması'nı Türkçe olarak sunmasıyla tanınmaktadır.

Sultanahmet İlkokulu'ndan mezun olduktan sonra, orta öğretimini Saint Benoît Fransız Lisesi'nde, yüksek öğretimini ise Galatasaray Lisesi'nde tamamlamış, İstanbul Üniversitesi, Hukuk Fakültesi'nden mezun olmuştur.

1964 yılında TRT'nin açtığı ilk "prodüktörlük" sınavlarında başarılı oldu ve İstanbul Radyosu'ndaki kursu birincilikle tamamladı. 31 Temmuz 1965'te TRT'de çalışmaya başlamış, uzun bir süre televizyon sunucusu olarak çalıştıktan sonra, 1972'de spor spikerliği yapmaya devam etmiştir.

1975 ve 2012 yılları arasında aralıklarla Eurovision Şarkı Yarışması'nı Türkçe olarak sunmuştur. 1982'de TRT'de yayınlanan Riziko adlı programın sunuculuğunu yaptı. Aynı yıl TRT'den istifa etti ve sırası ile Gelişim Yayınları'nda editör ve Cen ajans reklam şirketinde müşteri temsilcisi olarak çalıştı. 1985 yılında kendi reklam şirketini kurdu ve 1987 yılından itibaren de Pen ajans reklam şirketinin genel müdürü olarak görev yaptı. 1986 yılından 1998 yılına kadar aralıksız TRT'de dış yapımcı olarak canlı yayınlanan yüzlerce yarışma programını hazırladı ve sundu.

1999 yılı sonunda emekli olan Bülent Özveren, TÜRVAK'ta spiker-sunucu bölüm başkanı olarak çalıştı. İstanbul ve Bursa'da çeşitli kurslarda öğretmenlik yaptı. Fransızca ve İngilizce bilen Bülent Özveren "spiker-sunucu" bölümlerinde usta öğretici olarak derslere giriyor ve etkili ve güzel Türkçe konuşma konularında çeşitli üniversite ve kuruluşlarda konferanslar verdi.

Haziran 2013 yılında Uluslararası Türkçe Derneği (TÜRKÇEDER) tarafından düzenlenen 11. Türkçe Olimpiyatı'nı sundu. 2013 yılının sonunda Bir Milyon Kimin? adlı yarışma programında Okan Bayülgen ve Gülben Ergen ile jüri üyeliği yaptı.
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