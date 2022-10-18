https://sputniknews.com.tr/20221018/ukrayna-tahilinin-yuzde-80inden-fazlasini-gelismis-ulkeler-satin-aldi-1062460563.html
Ukrayna tahılının yüzde 80'inden fazlasını gelişmiş ülkeler satın aldı
Ukrayna tahılının yüzde 80'inden fazlasını gelişmiş ülkeler satın aldı
Birleşmiş Milletler (BM) Comtrade verilerine dayanan Sputnik’in analizine göre, Haziran-Temmuz 2022 döneminde Ukrayna tahılının yüzde 81’i gelişmiş ekonomilere... 18.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-18T19:50+0300
2022-10-18T19:50+0300
2022-10-18T19:50+0300
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tahıl
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ukrayna krizi
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Bu yılın haziran-temmuz dönemindeki tahıl ihracatında yüzde 43 oranında azalma gözlendi. Bir önceki yılın aynı dönemde 1.3 milyar dolar tutatında tahıl ihraç edilirken , bu yılki ihracat 771 milyon dolar olarak gerçekleşti.Haziran-temmuz döneminde ihracattaki genel azalmaya rağmen, Batı ülkeleri Ukrayna’dan tahıl alımını artırarak bir yıl önce 380 milyon dolar tutarında olan ithalatı 625 milyon dolara çıkardı. Dünyanın geri kalanı ise alımları neredeyse yedi kat azaltarak 967 milyon dolardan 146 milyon dolara düşürdü.Böylece, 2021'de Ukrayna tahılının Batı ülkelerine düşen toplam payı yüzde 28'i oluştururken, 2022'de bu pay yüzde 81'e yükseldi.Ukrayna’dan Haziran-Temmuz 2021'de 213.4 bin dolar tutarında tahıl satın alan Romanya bu yılın aynı döneminde tahıl alımını 1500 kat artırarak 314 milyon dolar ile ilk sırada yer aldı. Tahıl alımını 29 kat artıran Polonya 122.6 milyon dolar ile ikinci, yüzde 33 oranında artıran Türkiye ise 90 milyon dolar ile üçüncü sırada yer aldı. Macaristan (69 milyon dolar) dördüncü, Mısır (25.6 milyon dolar) beşinci sırayı aldı. Slovakya, Lübnan, Hollanda, Almanya ve İspanya, Ukrayna’dan en fazla tahıl alan diğer ülkeler oldu.Geçen yıl Ukrayna tahılının en büyük 10 alıcısı Çin, Hollanda, Mısır, Endonezya, İran, Türkiye, Libya, İsrail, Belçika ve İspanya olmuştu.
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tahıl, rusya, ukrayna, ukrayna krizi
tahıl, rusya, ukrayna, ukrayna krizi
Ukrayna tahılının yüzde 80'inden fazlasını gelişmiş ülkeler satın aldı
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Birleşmiş Milletler (BM) Comtrade verilerine dayanan Sputnik’in analizine göre, Haziran-Temmuz 2022 döneminde Ukrayna tahılının yüzde 81’i gelişmiş ekonomilere sahip ülkeler tarafından satın alındı.
Bu yılın haziran-temmuz dönemindeki tahıl ihracatında yüzde 43 oranında azalma gözlendi. Bir önceki yılın aynı dönemde 1.3 milyar dolar tutatında tahıl ihraç edilirken , bu yılki ihracat 771 milyon dolar olarak gerçekleşti.
Haziran-temmuz döneminde ihracattaki genel azalmaya rağmen, Batı ülkeleri Ukrayna’dan tahıl alımını artırarak bir yıl önce 380 milyon dolar tutarında olan ithalatı 625 milyon dolara çıkardı. Dünyanın geri kalanı ise alımları neredeyse yedi kat azaltarak 967 milyon dolardan 146 milyon dolara düşürdü.
Böylece, 2021'de Ukrayna tahılının Batı ülkelerine düşen toplam payı yüzde 28'i oluştururken, 2022'de bu pay yüzde 81'e yükseldi.
Ukrayna’dan Haziran-Temmuz 2021'de 213.4 bin dolar tutarında tahıl satın alan Romanya bu yılın aynı döneminde tahıl alımını 1500 kat artırarak 314 milyon dolar ile ilk sırada yer aldı. Tahıl alımını 29 kat artıran Polonya 122.6 milyon dolar ile ikinci, yüzde 33 oranında artıran Türkiye ise 90 milyon dolar ile üçüncü sırada yer aldı. Macaristan (69 milyon dolar) dördüncü, Mısır (25.6 milyon dolar) beşinci sırayı aldı. Slovakya, Lübnan, Hollanda, Almanya ve İspanya, Ukrayna’dan en fazla tahıl alan diğer ülkeler oldu.
Geçen yıl Ukrayna tahılının en büyük 10 alıcısı Çin, Hollanda, Mısır, Endonezya, İran, Türkiye, Libya, İsrail, Belçika ve İspanya olmuştu.