Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
SPOR
Futbol turnuvalarından uluslararası karşılaşmalara, dünyanın her noktasından spor hakkında her şey.
https://sputniknews.com.tr/20221018/tffden-kuluplere-var-deneyimi-hakemlerin-macta-yasadiklarini-deneyimleyecekler-1062442891.html
TFF'den kulüplere VAR deneyimi: Hakemlerin maçta yaşadıklarını deneyimleyecekler
TFF'den kulüplere VAR deneyimi: Hakemlerin maçta yaşadıklarını deneyimleyecekler
TFF Başkanı Büyükekşi, son dönemin tartışma konusu olan VAR kararları ve yabancı oyuncu kuralı hakkında konuştu. 18.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-18T13:03+0300
2022-10-18T13:16+0300
spor
mehmet büyükekşi
var
hakem
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/02/1059409627_0:0:863:485_1920x0_80_0_0_edacd7d9dc28d33ba16ce72e260623f6.jpg
Türk futbolunun son dönemdeki iki tartışma konusu hakkında Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) cephesinden açıklama geldi. Kulüpler, VAR kararları ve yabancı oyuncu kuralı için serzenişte bulunurken, TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi iki başlık hakkında konuştu.Hürriyet gazetesine konuşan Büyükekşi, VAR konusunda kulüp başkanları ve teknik direktörlerle biraraya geleceklerini söyledi:“20 Ekim’de Süper Lig’deki tüm başkanları ve teknik adamları davet ettik. Kendilerini VAR odasında misafir edeceğiz. Bir demo hazırladık. Yanlarında bir hakem arkadaşımız olacak. Başkanlar ve teknik adamlar, ofsayt çizgisini kendileri çekecek. Bir VAR hakemi gibi, sahadaki hakemle konuşacaklar. 90 dakika boyunca bir maçta hakemler ne yaşıyorsa, onlar da bir benzerini yaşayacak.Yabancı oyuncu kuralı değişecek mi?Yabancı oyuncu konusunda ben ya da TFF karar almayacak. Biz karar alacağız. Yani kulüpler, futbolcular, teknik adamlar, medya. Bir çalışma grubu oluşturacağız. Futbolun tüm aktörlerinin düşüncelerini dinleyeceğiz.O düşünceler doğrultusunda ihtiyacımızın ne olduğuna karar vereceğiz. Bu önemli konu bir kişinin ya da bir kurumun kararı ile hayata geçmeyecek. Hepimizin ortak kararı olacak. Ve uygulamaya geçilecek. Ben yaptım oldu, uygulayalım gibi bir düşüncemiz yok. Ve olmayacak da."
https://sputniknews.com.tr/20221010/tff-baskani-buyukeksi-var-sistemi-olmasaydi-penaltilar-ve-ofsaytlarda-bircok-hata-yapilirdi-1062150258.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/02/1059409627_43:0:690:485_1920x0_80_0_0_a6be703d16cff5d9cd0b6e65e2ad974f.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
mehmet büyükekşi, var, hakem
mehmet büyükekşi, var, hakem

TFF'den kulüplere VAR deneyimi: Hakemlerin maçta yaşadıklarını deneyimleyecekler

13:03 18.10.2022 (güncellendi: 13:16 18.10.2022)
© AA Video Asistan Hakem
Video Asistan Hakem - Sputnik Türkiye, 1920, 18.10.2022
© AA
Abone olTelegram
TFF Başkanı Büyükekşi, son dönemin tartışma konusu olan VAR kararları ve yabancı oyuncu kuralı hakkında konuştu.
Türk futbolunun son dönemdeki iki tartışma konusu hakkında Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) cephesinden açıklama geldi. Kulüpler, VAR kararları ve yabancı oyuncu kuralı için serzenişte bulunurken, TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi iki başlık hakkında konuştu.
Hürriyet gazetesine konuşan Büyükekşi, VAR konusunda kulüp başkanları ve teknik direktörlerle biraraya geleceklerini söyledi:
“20 Ekim’de Süper Lig’deki tüm başkanları ve teknik adamları davet ettik. Kendilerini VAR odasında misafir edeceğiz. Bir demo hazırladık. Yanlarında bir hakem arkadaşımız olacak. Başkanlar ve teknik adamlar, ofsayt çizgisini kendileri çekecek. Bir VAR hakemi gibi, sahadaki hakemle konuşacaklar. 90 dakika boyunca bir maçta hakemler ne yaşıyorsa, onlar da bir benzerini yaşayacak.

Yabancı oyuncu kuralı değişecek mi?

Yabancı oyuncu konusunda ben ya da TFF karar almayacak. Biz karar alacağız. Yani kulüpler, futbolcular, teknik adamlar, medya. Bir çalışma grubu oluşturacağız. Futbolun tüm aktörlerinin düşüncelerini dinleyeceğiz.
O düşünceler doğrultusunda ihtiyacımızın ne olduğuna karar vereceğiz. Bu önemli konu bir kişinin ya da bir kurumun kararı ile hayata geçmeyecek. Hepimizin ortak kararı olacak. Ve uygulamaya geçilecek. Ben yaptım oldu, uygulayalım gibi bir düşüncemiz yok. Ve olmayacak da."
Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mehmet Büyükekşi - Sputnik Türkiye, 1920, 10.10.2022
SPOR
TFF Başkanı Büyükekşi: VAR sistemi olmasaydı penaltılar ve ofsaytlarda birçok hata yapılırdı
10 Ekim, 14:46
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала