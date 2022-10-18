https://sputniknews.com.tr/20221018/tffden-kuluplere-var-deneyimi-hakemlerin-macta-yasadiklarini-deneyimleyecekler-1062442891.html
TFF'den kulüplere VAR deneyimi: Hakemlerin maçta yaşadıklarını deneyimleyecekler
TFF'den kulüplere VAR deneyimi: Hakemlerin maçta yaşadıklarını deneyimleyecekler
TFF Başkanı Büyükekşi, son dönemin tartışma konusu olan VAR kararları ve yabancı oyuncu kuralı hakkında konuştu. 18.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-18T13:03+0300
2022-10-18T13:03+0300
2022-10-18T13:16+0300
spor
mehmet büyükekşi
var
hakem
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Türk futbolunun son dönemdeki iki tartışma konusu hakkında Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) cephesinden açıklama geldi. Kulüpler, VAR kararları ve yabancı oyuncu kuralı için serzenişte bulunurken, TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi iki başlık hakkında konuştu.Hürriyet gazetesine konuşan Büyükekşi, VAR konusunda kulüp başkanları ve teknik direktörlerle biraraya geleceklerini söyledi:“20 Ekim’de Süper Lig’deki tüm başkanları ve teknik adamları davet ettik. Kendilerini VAR odasında misafir edeceğiz. Bir demo hazırladık. Yanlarında bir hakem arkadaşımız olacak. Başkanlar ve teknik adamlar, ofsayt çizgisini kendileri çekecek. Bir VAR hakemi gibi, sahadaki hakemle konuşacaklar. 90 dakika boyunca bir maçta hakemler ne yaşıyorsa, onlar da bir benzerini yaşayacak.Yabancı oyuncu kuralı değişecek mi?Yabancı oyuncu konusunda ben ya da TFF karar almayacak. Biz karar alacağız. Yani kulüpler, futbolcular, teknik adamlar, medya. Bir çalışma grubu oluşturacağız. Futbolun tüm aktörlerinin düşüncelerini dinleyeceğiz.O düşünceler doğrultusunda ihtiyacımızın ne olduğuna karar vereceğiz. Bu önemli konu bir kişinin ya da bir kurumun kararı ile hayata geçmeyecek. Hepimizin ortak kararı olacak. Ve uygulamaya geçilecek. Ben yaptım oldu, uygulayalım gibi bir düşüncemiz yok. Ve olmayacak da."
https://sputniknews.com.tr/20221010/tff-baskani-buyukeksi-var-sistemi-olmasaydi-penaltilar-ve-ofsaytlarda-bircok-hata-yapilirdi-1062150258.html
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mehmet büyükekşi, var, hakem
mehmet büyükekşi, var, hakem
TFF'den kulüplere VAR deneyimi: Hakemlerin maçta yaşadıklarını deneyimleyecekler
13:03 18.10.2022 (güncellendi: 13:16 18.10.2022) Abone ol
TFF Başkanı Büyükekşi, son dönemin tartışma konusu olan VAR kararları ve yabancı oyuncu kuralı hakkında konuştu.
Türk futbolunun son dönemdeki iki tartışma konusu hakkında Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) cephesinden açıklama geldi. Kulüpler, VAR kararları ve yabancı oyuncu kuralı için serzenişte bulunurken, TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi iki başlık hakkında konuştu.
Hürriyet gazetesine konuşan Büyükekşi, VAR konusunda kulüp başkanları ve teknik direktörlerle biraraya geleceklerini söyledi:
“20 Ekim’de Süper Lig’deki tüm başkanları ve teknik adamları davet ettik. Kendilerini VAR odasında misafir edeceğiz. Bir demo hazırladık. Yanlarında bir hakem arkadaşımız olacak. Başkanlar ve teknik adamlar, ofsayt çizgisini kendileri çekecek. Bir VAR hakemi gibi, sahadaki hakemle konuşacaklar. 90 dakika boyunca bir maçta hakemler ne yaşıyorsa, onlar da bir benzerini yaşayacak.
Yabancı oyuncu kuralı değişecek mi?
Yabancı oyuncu konusunda ben ya da TFF karar almayacak. Biz karar alacağız. Yani kulüpler, futbolcular, teknik adamlar, medya. Bir çalışma grubu oluşturacağız. Futbolun tüm aktörlerinin düşüncelerini dinleyeceğiz.
O düşünceler doğrultusunda ihtiyacımızın ne olduğuna karar vereceğiz. Bu önemli konu bir kişinin ya da bir kurumun kararı ile hayata geçmeyecek. Hepimizin ortak kararı olacak. Ve uygulamaya geçilecek. Ben yaptım oldu, uygulayalım gibi bir düşüncemiz yok. Ve olmayacak da."