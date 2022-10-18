https://sputniknews.com.tr/20221018/rus-is-insani-abramovic-istanbula-geldi-1062450366.html
Rus iş insanı Abramoviç, İstanbul’a geldi
Rus iş insanı Abramoviç, İstanbul’a geldi
Ukrayna operasyonu nedeniyle yaptırımlar kapsamına alınan Rus iş insanı Roman Abramoviç dün İstanbul Bebek’te görüntülendi. 18.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-18T15:11+0300
2022-10-18T15:11+0300
2022-10-18T15:18+0300
türkiye
roman abramoviç
istanbul
bebek
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Bir süredir İstanbul’a gelip - giden Rus iş insanı Roman Abramoviç dün İstanbul Bebek’te kameralara yakalandı. Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre korumalar görüntü alınmaması için kameraların önüne geçmeye çalıştı. Kameralardan rahatsız olan Abramoviç, Boğaz turuna yarıda keserek beraberindekilerle birlikte aracına binerek oradan ayrıldı.Abramoviç bu yıl mart ve ağustosta da Türkiye'ye gelmişti.
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bebek
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roman abramoviç, istanbul, bebek
roman abramoviç, istanbul, bebek
Rus iş insanı Abramoviç, İstanbul’a geldi
15:11 18.10.2022 (güncellendi: 15:18 18.10.2022) Abone ol
Ukrayna operasyonu nedeniyle yaptırımlar kapsamına alınan Rus iş insanı Roman Abramoviç dün İstanbul Bebek’te görüntülendi.
Bir süredir İstanbul’a gelip - giden Rus iş insanı Roman Abramoviç dün İstanbul Bebek’te kameralara yakalandı. Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre korumalar görüntü alınmaması için kameraların önüne geçmeye çalıştı.
Kameralardan rahatsız olan Abramoviç, Boğaz turuna yarıda keserek beraberindekilerle birlikte aracına binerek oradan ayrıldı.
Abramoviç bu yıl mart ve ağustosta da Türkiye'ye gelmişti.