https://sputniknews.com.tr/20221018/rus-is-insani-abramovic-istanbula-geldi-1062450366.html

Rus iş insanı Abramoviç, İstanbul’a geldi

Rus iş insanı Abramoviç, İstanbul’a geldi

Ukrayna operasyonu nedeniyle yaptırımlar kapsamına alınan Rus iş insanı Roman Abramoviç dün İstanbul Bebek’te görüntülendi. 18.10.2022, Sputnik Türkiye

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türkiye

roman abramoviç

istanbul

bebek

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Bir süredir İstanbul’a gelip - giden Rus iş insanı Roman Abramoviç dün İstanbul Bebek’te kameralara yakalandı. Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre korumalar görüntü alınmaması için kameraların önüne geçmeye çalıştı. Kameralardan rahatsız olan Abramoviç, Boğaz turuna yarıda keserek beraberindekilerle birlikte aracına binerek oradan ayrıldı.Abramoviç bu yıl mart ve ağustosta da Türkiye'ye gelmişti.

türkiye

istanbul

bebek

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