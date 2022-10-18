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Rus iş insanı Abramoviç, İstanbul’a geldi
Rus iş insanı Abramoviç, İstanbul’a geldi
Ukrayna operasyonu nedeniyle yaptırımlar kapsamına alınan Rus iş insanı Roman Abramoviç dün İstanbul Bebek’te görüntülendi. 18.10.2022, Sputnik Türkiye
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Bir süredir İstanbul’a gelip - giden Rus iş insanı Roman Abramoviç dün İstanbul Bebek’te kameralara yakalandı. Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre korumalar görüntü alınmaması için kameraların önüne geçmeye çalıştı. Kameralardan rahatsız olan Abramoviç, Boğaz turuna yarıda keserek beraberindekilerle birlikte aracına binerek oradan ayrıldı.Abramoviç bu yıl mart ve ağustosta da Türkiye'ye gelmişti.
türkiye
istanbul
bebek
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roman abramoviç, istanbul, bebek
roman abramoviç, istanbul, bebek

Rus iş insanı Abramoviç, İstanbul’a geldi

15:11 18.10.2022 (güncellendi: 15:18 18.10.2022)
© AFP 2022 / OZAN KOSERoman Abramoviç
Roman Abramoviç - Sputnik Türkiye, 1920, 18.10.2022
© AFP 2022 / OZAN KOSE
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Ukrayna operasyonu nedeniyle yaptırımlar kapsamına alınan Rus iş insanı Roman Abramoviç dün İstanbul Bebek’te görüntülendi.
Bir süredir İstanbul’a gelip - giden Rus iş insanı Roman Abramoviç dün İstanbul Bebek’te kameralara yakalandı. Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre korumalar görüntü alınmaması için kameraların önüne geçmeye çalıştı.
Kameralardan rahatsız olan Abramoviç, Boğaz turuna yarıda keserek beraberindekilerle birlikte aracına binerek oradan ayrıldı.
Abramoviç bu yıl mart ve ağustosta da Türkiye'ye gelmişti.
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