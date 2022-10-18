https://sputniknews.com.tr/20221018/polis-yuksek-ogretim-kanununda-degisiklik-teklifi-tbmmde-ic-guvenlik-fakultesi-kurulacak-1062463558.html

Polis Yüksek Öğretim Kanunu'nda değişiklik teklifi TBMM'de: 'İç Güvenlik Fakültesi kurulacak'

Polis Yüksek Öğretim Kanunu'nda değişiklik teklifi TBMM'de: 'İç Güvenlik Fakültesi kurulacak'

AK Parti milletvekillerinin imzasını taşıyan Polis Yüksek Öğretim Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Başkanlığı'na... 18.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-18T21:55+0300

2022-10-18T21:55+0300

2022-10-18T21:59+0300

türkiye

tbmm

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fakülte

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Polis Yüksek Öğretim Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ile güvenlik korucularına uyarma, kınama, ücretten kesme, görevden çıkarma cezasını gerektiren fiil ve haller sıralanıyor.Geçmiş hizmetleri sırasındaki çalışmaları olumlu olan veya ödül alan güvenlik korucuları hakkında bir derece hafif olan disiplin cezası uygulanabilecek.Meskun yerlerde silah atmak fiili, devlet veya kişilerin zarara uğramasına yol açmışsa durumun niteliğine ve ağırlığına göre görevden çıkarma cezası uygulanacak.Göreve gelmemek, geç gelmek ve görev yerinden erken ayrılmak fiilleri uzun süreli veya görevi aksatacak biçimde gerçekleşmişse görevden çıkarma cezası verilecek.Yazılı kağıt, belge, kayıtlar ve her türlü dijital veri üzerinde işlenen yasak fiiller devlet veya kişileri zarara uğratmış ya da hizmetin gecikmesine, durmasına veya aksamasına neden olmuşsa görevden çıkarma cezası uygulanacak.Silahla dikkatsizlik, tedbirsizlik veya ihmal sonucu yaralamaya veya ölüme sebebiyet verilmesi halinde, işleniş şekli, durumun ağırlığı ya da zararın derecesi ile fiilin konusunun önem ve değerine göre görevden çıkarma cezası verilecek.Kasıtlı olarak; verilen emir ve görevleri tam ve zamanında yapmamak, görev mahallinde belirlenen usul ve esasları yerine getirmemek, görevle ilgili resmi belge, araç, gereç, silah, cihaz ve teçhizatı korumamak, kaybolduğunu veya çalındığını bildirmemek, görevin sona ermesine ya da amirlerince istenmesine rağmen geri vermemek fiilleri, devleti veya kişileri zarara uğratmışsa görevden çıkarma cezası uygulanacak.Disiplin cezası verilmesine sebep olmuş bir fiil veya halin bir yıl içerisinde tekerrüründe bir derece ağır ceza uygulanacak. Aynı derecede cezayı gerektiren fakat ayrı fiil veya haller nedeniyle verilen disiplin cezalarının bir yıl içerisinde üçüncü uygulamasında bir derece ağır ceza verilecek.'Şehitlerden intikal eden silah ruhsatlarında süre kaydı aranmayacak'Emniyet hizmetleri sınıfında belli bir süre görev yaptıktan sonra sağlık sebeplerine dayanan yargı kararıyla memuriyetten ilişiği kesilenlerin yine emniyet teşkilatına hizmet veren genel idare hizmetleri sınıfına, gerekli sağlık şartlarını taşımaları halinde açıktan ataması yapılabilecek. Bu kişiler, bu düzenleme yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 6 ay içerisinde Emniyet Genel Müdürlüğüne başvurabilecek.Kanun teklifine göre şehitlerin ana, baba, eş ve çocuklarına intikal eden silah ruhsatlarında süre kaydı aranmayacak.Sahil Güvenlik Komutanlığı personelinin ödevleri, hak ve sorumlulukları ile görevin icrası esnasında ve görev dışı zamanlarda personel tarafından uyulması gereken kurallar, sahip olunması gereken vasıflar ve diğer hususlar İçişleri Bakanlığı tarafından yürürlüğe konulacak yönetmelikle belirlenecek.Teklifle, Jandarma Asayiş Vakfı, Dernek ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları ile ilişkilerine Dair Kanun kapsamı dışına çıkarılıyor. Türk Polis Teşkilatını Güçlendirme Vakfı'nda olduğu gibi Jandarma Asayiş Vakfı da kanunla kurulmuş vakıf statüsü kazanıyor. İç Güvenlik Fakültesi kuruluyorJandarma Teşkilatı personelinin ödevleri, hak ve sorumlulukları ile görevlerin icrası sırasında ve görev dışı zamanlarda personel tarafından uyulması gereken kurallar, sahip olunması gereken vasıflar ve diğer konular İçişleri Bakanlığınca yürürlüğe konulacak yönetmelikle belirlenecek.Polis Akademisi Başkanlığı bünyesinde lisans eğitimi veren İç Güvenlik Fakültesi kurulacak ve 3 ay içinde yapılacak atamalarla kadroları tamamlanacak.Polis Amirleri Eğitimi Merkezi'nde, lisans mezunu polis memurları ile ihtiyaç duyulan uzmanlık alanlarındaki amir sınıfı personelin temini için örgün eğitim veren üniversitelerin Emniyet Genel Müdürlüğünce belirlenecek en az 4 yıl süreli fakülte mezunlarından yapılacak sınavda başarılı olanlara ilk derece amirlik eğitimi verilecek.8 yıl mecburi hizmetİç Güvenlik Fakültesinde eğitim alanlar, eğitim süresinin iki katı süreyle mecburi hizmetle yükümlü olacak.Fakültenin esas öğrenci kaynağı, sınavların yapıldığı yıl 1 Ocak tarihi itibarıyla 22 yaşından gün almamış lise ve dengi okulların mezunları olacak. Polis meslek yüksek okullarından dikey geçiş ile de fakülteye öğrenci alınabilecek.İç Güvenlik Fakültesi ve ilk derece amirlik eğitimi öğrencileri, Polis Akademisi bünyesinde ücretsiz iaşe edilecek, yatırılacak, sağlık giderleri ve yönetmelikle tespit edilecek ihtiyaçları devletçe karşılanacak. Polis memuru olarak eğitim görenlere ayrıca tayın bedeli ödenmeyecek.Polis memuru olarak eğitim görenler hariç fakülte, polis meslek yüksekokulu ve ilk derece amirlik eğitimi öğrencilerine ayrıca harp okullarında bulunan askeri öğrencilere ödenen miktarda harçlık ödenecek.İç Güvenlik Fakültesi veya ilk derece amirlik eğitimini başarı ile bitiren öğrenciler, komiser yardımcısı rütbesinde ihtiyaç duyulan kadrolara atanacaklar.İç Güvenlik Fakültesinde lisans eğitim süresi, yabancı dil hazırlık sınıfı hariç ders geçme esası ile 8 yarıyıl, sınıf geçme esası ile 4 öğretim yılı olacak. Öğrencilere yabancı dil hazırlık sınıfı hariç eğitim süresine ilave olarak 2 yarıyıl veya 1 öğretim yılı ek süre tanınacak. Bu süre sonunda da başarısız olanların eğitimlerine son verilecek. Hazırlık sınıfında başarısız olanlar ise Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından üniversite sınavına girdikleri yıl aldıkları puanlarına uygun bir yükseköğretim kurumuna yerleştirilecekler.Denetçiliğe naklen atanmaGenel bütçe ve özel bütçe kapsamındaki kamu idarelerinde mesleğe özel yarışma sınavına tabi tutulmak suretiyle girilen ve belirli bir yetişme programı sonrası yeterlik sınavına tabi tutularak müfettiş, denetçi, denetmen ve kontrolör kadrolarında yardımcılık veya stajyerlikte geçen süreler dahil en az 5 yıl görev yapmış olanlar arasından, yapılacak yazılı veya sözlü sınav sonucunda başarılı olanlar, 1 yıl içinde durumlarına uygun Afet ve Acil Durum Yönetimi Denetçisi kadrolarına naklen atanabilecek. Bu şekilde atananların sayısı 7'yi geçemeyecek.Genel ve özel bütçe kapsamındaki kamu idarelerinde mesleğe özel yarışma sınavına tabi tutulmak suretiyle girilen ve belirli bir yetişme programı sonrası yeterlik sınavına tabi tutularak müfettiş, denetçi, denetmen ve kontrolör kadrolarında yardımcılık veya stajyerlikte geçen süreler dahil en az 5 yıl görev yapmış olanlar arasından, yapılacak yazılı veya sözlü sınav sonucunda başarılı olanlar, 1 yıl içinde durumlarına uygun Göç İdaresi Başkanlığı Denetçisi kadrolarına naklen atanabilecek. Bu şekilde atananların sayısı 7'yi geçemeyecek.

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