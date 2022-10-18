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https://sputniknews.com.tr/20221018/oz-cocuklarini-kacirip-sevgilisine-eski-kocasindan-fidye-istetti-1062433435.html
Öz çocuklarını kaçırıp, sevgilisine eski kocasından fidye istetti
Öz çocuklarını kaçırıp, sevgilisine eski kocasından fidye istetti
Denizli’de yaşayan 4 ve 6 yaşlarındaki iki çocuğunu kaçıran anne, sevgilisinden eski kocasını aramasını isteyerek fidye talep ettirdi. Cep telefonu sinyalinden... 18.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-18T08:57+0300
2022-10-18T08:59+0300
türkiye
denizli
ankara
çocuk kaçırma
fidye
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Denizli’nin Çal ilçesinde yaşayan Halil E’den (48) boşanan yabancı uyruklu eşi Fatema E. (25), kentten ayrıldı. En son Gaziantep’te olduğunu ifade ederek eski eşini arayıp çocuklarıyla görüşen Fatema E’den, Suriye’ye kesin dönüş yapacağını aktardığı bu tarihten sonra haber alınmadı.26 Ağustos 2022 tarihinde sabah çalışmak için tarlaya giden baba Halil E., Develler Mahallesi’ndeki evine döndüğünde 6 yaşındaki oğlu Y.E. ve 4 yaşındaki kızı M.S.E.’nin evde olmadığını görünce büyük bir şok yaşadı. Yakınları ve komşularının da yardımıyla her yerde aradığı çocuklarına ulaşamayan baba, kayıp müracaatında bulundu.Kayıp iki kardeşi arama çalışmaları devam ederken, yaklaşık 1 hafta önce baba Halil E.’yi telefonla arayan şüpheli, “Çocuklarının yerini biliyorum. Eski eşinin bana 5 bin TL borcu var. Onu ödersen çocukları sana teslim ederim” diyerek fidye istedi. Babanın ihbarı üzerine harekete geçen Denizli İl Jandarma Komutanlığının dedektifleri olan Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) koordinesinde yapılan teknik ve fiziki takip sonucunda arayan numaranın konumu telefon sinyalinden tespit edildi.Sevgilisinin 'tasarlayarak öldürme' suçundan kaydı çıktıİhbarın ardından Ankara’ya giderek titiz bir çalışma yapan JASAT’ın İl Emniyet Müdürlüğü ekipleriyle birlikte yaptığı başarılı operasyonla öz anneleri tarafından alıkoyulan iki çocuk, saklandıkları bağ evinde bulundu. Çocuklarla birlikte yakalanarak gözaltına alınarak Denizli’ye getirilen anne Fatema E. ve suç ortağı olan sevgilisi Halid E. (25), ifade işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edildi. Yapılan araştırmada annenin Denizli’ye gelerek çocuklarını alıp Ankara’ya götürdüğü ve erkek arkadaşının eski eşini arayarak fidye istediği ortaya çıktı.Sevgilisinin eski eşinden fidye isteyen Halid E.’nin ‘Tasarlayarak öldürme’ suçundan kaydı olduğu ortaya çıktı. Ankara Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce koruma altına alınan iki kardeşin, babalarına teslim edilecekleri öğrenildi.
türkiye
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denizli, ankara, çocuk kaçırma, fidye
denizli, ankara, çocuk kaçırma, fidye

Öz çocuklarını kaçırıp, sevgilisine eski kocasından fidye istetti

08:57 18.10.2022 (güncellendi: 08:59 18.10.2022)
© İHA / MEHMET BARLAS - SEMİH CAN YILMAZDenizli’de yaşayan 4 ve 6 yaşlarındaki iki çocuğunu kaçıran anne, sevgilisinden eski kocasını aramasını isteyerek fidye talep ettirdi. Cep telefonu sinyalinden tespit edilen suç ortağı sevgililer ile alıkoyulan çocuklar, JASAT’ın film gibi operasyonuyla Ankara’da saklandıkları bağ evinde bulundu.
Denizli’de yaşayan 4 ve 6 yaşlarındaki iki çocuğunu kaçıran anne, sevgilisinden eski kocasını aramasını isteyerek fidye talep ettirdi. Cep telefonu sinyalinden tespit edilen suç ortağı sevgililer ile alıkoyulan çocuklar, JASAT’ın film gibi operasyonuyla Ankara’da saklandıkları bağ evinde bulundu. - Sputnik Türkiye, 1920, 18.10.2022
© İHA / MEHMET BARLAS - SEMİH CAN YILMAZ
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Denizli’de yaşayan 4 ve 6 yaşlarındaki iki çocuğunu kaçıran anne, sevgilisinden eski kocasını aramasını isteyerek fidye talep ettirdi. Cep telefonu sinyalinden tespit edilen suç ortağı sevgililer ile alıkoyulan çocuklar, JASAT’ın film gibi operasyonuyla Ankara’da saklandıkları bağ evinde bulundu.
Denizli’nin Çal ilçesinde yaşayan Halil E’den (48) boşanan yabancı uyruklu eşi Fatema E. (25), kentten ayrıldı. En son Gaziantep’te olduğunu ifade ederek eski eşini arayıp çocuklarıyla görüşen Fatema E’den, Suriye’ye kesin dönüş yapacağını aktardığı bu tarihten sonra haber alınmadı.
26 Ağustos 2022 tarihinde sabah çalışmak için tarlaya giden baba Halil E., Develler Mahallesi’ndeki evine döndüğünde 6 yaşındaki oğlu Y.E. ve 4 yaşındaki kızı M.S.E.’nin evde olmadığını görünce büyük bir şok yaşadı. Yakınları ve komşularının da yardımıyla her yerde aradığı çocuklarına ulaşamayan baba, kayıp müracaatında bulundu.
Kayıp iki kardeşi arama çalışmaları devam ederken, yaklaşık 1 hafta önce baba Halil E.’yi telefonla arayan şüpheli, “Çocuklarının yerini biliyorum. Eski eşinin bana 5 bin TL borcu var. Onu ödersen çocukları sana teslim ederim” diyerek fidye istedi. Babanın ihbarı üzerine harekete geçen Denizli İl Jandarma Komutanlığının dedektifleri olan Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) koordinesinde yapılan teknik ve fiziki takip sonucunda arayan numaranın konumu telefon sinyalinden tespit edildi.

Sevgilisinin 'tasarlayarak öldürme' suçundan kaydı çıktı

İhbarın ardından Ankara’ya giderek titiz bir çalışma yapan JASAT’ın İl Emniyet Müdürlüğü ekipleriyle birlikte yaptığı başarılı operasyonla öz anneleri tarafından alıkoyulan iki çocuk, saklandıkları bağ evinde bulundu. Çocuklarla birlikte yakalanarak gözaltına alınarak Denizli’ye getirilen anne Fatema E. ve suç ortağı olan sevgilisi Halid E. (25), ifade işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edildi. Yapılan araştırmada annenin Denizli’ye gelerek çocuklarını alıp Ankara’ya götürdüğü ve erkek arkadaşının eski eşini arayarak fidye istediği ortaya çıktı.
Sevgilisinin eski eşinden fidye isteyen Halid E.’nin ‘Tasarlayarak öldürme’ suçundan kaydı olduğu ortaya çıktı. Ankara Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce koruma altına alınan iki kardeşin, babalarına teslim edilecekleri öğrenildi.
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