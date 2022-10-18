'NAFO kurucusu anti-semitik bir Polonyalı çıktı, kripto para dolandırıcılığına uzanan icraatlar var'
21:31 18.10.2022 (güncellendi: 23:32 20.10.2022)
Eksen
Özel
Emre Köse'ye göre, Ukrayna çatışmasında, Batı medyası belirleyici olsa da kontrol edilmesi zor sosyal medyada NAFO türü trol operasyonlarına girişimdi. Sonunda NAFO'nun kurucusunun antisemitik bir Polonyalı çıktığını aktaran Köse, grubun kripto dolandırıcılıktan silah şirketlerinin fonladığı düşünce kuruluşlarına uzanan desteğine işaret etti.
BM onaylı Minsk protokollerinin ABD tarafından taammüden öldürülmesi sekiz yıldır süren Ukrayna iç savaşına Rusya Federasyonu'nun müdahalesinin önünü açarken, sanal alemde müthiş bir propaganda savaşı yaşanıyor.
Batı'nın son 30 yılda çeşitli gerekçelerle körüklediği işgal, iç çatışma ve savaşlarda Irak, Suriye ve Libya gibi ülkeler için kullanılan 'yalan haber' furyasını sollayacak bir iklim yaratıldı. ABD ve Avrupa devletleri ile liberal kamuoyları çatışmanın bir tarafına doğrudan 'demir perde' indirerek 'düşünce ve ifade özgürlüğü' şampiyonluğunda yeni bir 'eşik yaratırken', Ukrayna'da kendilerini tüm nazi sembolleri eşliğinde açıkça Banderist olarak nitelendiren iktidar yapısı sahipleniliyor.
Batı'nın son 30 yılda çeşitli gerekçelerle körüklediği işgal, iç çatışma ve savaşlarda Irak, Suriye ve Libya gibi ülkeler için kullanılan 'yalan haber' furyasını sollayacak bir iklim yaratıldı. ABD ve Avrupa devletleri ile liberal kamuoyları çatışmanın bir tarafına doğrudan 'demir perde' indirerek 'düşünce ve ifade özgürlüğü' şampiyonluğunda yeni bir 'eşik yaratırken', Ukrayna'da kendilerini tüm nazi sembolleri eşliğinde açıkça Banderist olarak nitelendiren iktidar yapısı sahipleniliyor.
Ukraynalı aşırı milliyetçiler de dünya çapında Roger Waters, Scott Ritter gibi isimlerin yer aldığı 'ölüm listeleri' oluştururken, bu yaz sonlarında girişimlerine 'NAFO' (Kuzey Atlantik Dostları Örgütü- North Atlantic Fellas Organisation) eklendi. NAFO internette Rusya'nın propagandalarına karşı Ukrayna milliyetçilerini savunmayı hedefleyen bir sosyal medya hareketi olarak sunuldu. Ancak ABD medyasından Kongre üyelerine herkesin destek verdiği NAFO'nun savaş suçluları, beyaz ırkçılar ve katiller için para toplayan Polonyalı bir anti Semitik tarafından kurulduğu ortaya çıktı.
NAFO eşliğinde Ukrayna aşırı milliyetçileri krizin çözümü için müzakere ve barış salık veren herkesi de hedef tahtasına koymuş durumda. Son olarak SpaceX ve Tesla'nın CEO'su Elon Musk dünya savaşından kaçınmak için Donbass için BM gözetiminde referandumları salık verdiği için topa tutuldu. Musk'ın Starlink'i bedavaya kullandırmaktan vazgeçtiği öne sürülürken, kendisine küfür sallayan Ukrayna'nın eski Berlin Büyükelçisine tepki göstermesi de kısa süreliğine olsa da Ukrayna milliyetçilerinin 'ölüm listesine' girmesine yetti. Musk, daha sonra Pentagon'la görüşmeler eşliğinde 'çark etmiş' görünüyor.
Ukrayna çatışmasının sosyal medya ayağını gazeteci Emre Köse ile konuştuk.
'NAFO ekibinin kripto para dolandırıcılığı da konuşuluyor'
Emre Köse'ye göre, Donbass çatışmasının başladığı 2014 darbesi sonrası son sekiz yılda ve Rusya'nın askeri harekat başlattığı 24 Şubat'la birlikte algıları Batı belirledi, domine etti. Batı medyasının muhalif anlatı ve sesleri kıstığını ancak sosyal medyanın kontrol etmesi daha zor bir mecra olduğunu anımsatan Köse, bu süreçte NAFO'ya uzanan operasyonlar yürütüldüğünü anlattı:
“Batı'nın domine ettiği medyada yine Batı'nın askeri adımlarına söz söyleyecek herhangi bir sesin zaten çıkmadığını görüyorduk ancak sosyal medya 'cangıl ayarında' olduğu için kontrolünü sağlamak her zaman kolay olmuyor. North Atlantic Fellas diye bir organizasyon kuruldu. Sadece Twitter’la sınırlı kalmayacak şekilde çeşitli mecralarda örgütlenen bir ekip var. ‘Meme’ denilen internet kültürüne ilişkin görseller kullanılıyor. Belirli görsellerin altına yazı yazma, görseli bozarak mizahi şekilde sunmak gibi... Bu ekibin yaptıkları bununla sınırlı değil. Kripto para dolandırıcılığı çok yaygın. NAFO’nun son gündeme gelmesi Polonyalı kurucusu ile oldu. Muhtemelen 20’li yaşlarında, Yahudi düşmanı birisi. Bu örgütün Ukrayna’daki gruplar adına maddi, askeri yardımlar için destek sunan kıymeti kendinden menkul bir yapı olduğu düşünülürken, arkasından da kurucusu ortaya çıktı. Esasında asıl mevzu Shevchenko isimli kurucu ortağın da etrafında şekillenen bir hikaye var. Ukrayna’nın Savunma Bakanlığı’ndan bile ‘Sağolun arkadaşlar, teşekkürler’ deniliyor.”
‘Silah şirketlerinin fonladığı düşünce kuruluşlarından bağış alan Kyiv Post da NAFO'cu'
Köse, NAFO'nun NATO’nun bürokratik yapısıyla doğrudan bir bağlantısı henüz kurulamasa da düşünce kuruluşlarıyla bağlantılara işaret etti. Köse, silah şirketlerinin fonladığı düşünce kuruluşlarından bağış alan Kyiv Post'a dikkat çekti:
“Doğrudan bir devlet kurumuyla veya NATO’nun bürokratik yapısıyla görünen bir bağlantıları yok ama bu kurumlarla bağlantılı düşünce kuruluşlarıyla bağlantıları var. Kyiv Post diye bir Ukrayna gazetesi var, son 8 ayda çok ünlendi. Bu gazete ‘Biz de NAFO ekibindeniz’ gibi bir paylaşım yapmıştı. Kyiv Post tamamen Batılı, özellikle silah şirketlerinin fonladığı düşünce kuruluşlarından bağış alan bir yayın. Bunun dışında NAFO’nun içinde ilginç figürler var. Shevchenko’nun yine yakınlarından birisinin, Kongre nezaretinde kurulan ABD-Helsinki komisyonu üyesi olduğu ortaya çıkmıştı. Birtakım düşünce kuruluşları var. NAFO’yu Twitter’la ABD’nin Ukrayna Büyükelçiliği veya Dışişleri Bakanlığı’ndaki kurumlar takip ediyor. Çok sayıda düşünce kuruluşunun ucundan kıyısından desteklediği bir oluşum.”
'Kamu kaynaklarından aktarılan paralar sorgulatıyor'
Emre Köse Batı Avrupa'da eleştirel bazı sesler çıksa da çok sınırlı kaldığını belirtirken, Elon Musk'ın çatışmanın gittiği yere dair çıkışlarına da temkinli yaklaşılması gerektiği görüşünde. Köse, Batı medyasının tüm anlatılarına rağmen kamu bütçesinden aktarılan paralar ve oluşan koşulların sorgulanmaya başlanmasına dikkat çekti:
“Elon Musk da bir troll gibi çalışıyor. Bozuk saatin günde iki kez doğruyu göstermesi gibi, çok benzer bir durum. Ama şöyle bir durum da var. ABD özelinde şunu söyleyebiliriz, bir yorgunluk var. Bu askeri yardımlar devlet, kamu bütçelerinden sağlanıyor. İnsanlar artık bir kalpazanlık döndüğünü anladılar. Bu kamu bütçesinden 'ulvi bir amaç' uğruna finanse ediliyor. Ama bunun sonu gelmiyor. Silahların karaborsaya düştüğü haberleri gelmeye başladı. Aynısı Avrupa için de geçerli. Almanya silah yardımları konusunda çok uzun bir süre 'elini korkak alıştırdı'. Avrupa Birliği bir yıl içerisinde devasa meblağlarda mali yardımlarla Ukrayna’nın yıllık gayri safi yurtiçi hasılasının iki katı kadar para vaat ediyor. Enerji krizinin de etkisiyle insanlar artık merak ediyorlar, yardım yapıyoruz da nereye kadar veya kime yapıyoruz?”
'Elon Musk’ın beyanları artık rıza üretilemediğini gösteriyor'
Köse, gelişmeler nedeniyle Batı açısından 'rıza üretmenin' giderek zorlaştığı görüşünde:
“Rusya’nın Ukrayna askeri harekatı başladığında nisan ayına kadar olan süreçte belli bir açıdan rıza üretmek mümkündü ama yakın vadede bu imkansız hale gelmeye başladı. Bugün Avrupa’da ‘haftada 3 gün elektriği keseceğiz’ tarzında beyanlar da gelmeye başladıkça tepki yaratıyor. Artık yeniden insanları ikna etmek lazım. Bunun önemli mecralarından biri sosyal medya. Bu çok gayri ciddi bir ortam ve kontrol edilmesi çok zor. Burada da böyle NAFO gibi organize ekipler lazım. Elon Musk’ın son bir aydaki beyanları şunu gösteriyor; artık belli bir rıza üretilemiyor, bu iş nereye kadar gidecek? Özellikle ‘nükleer savaş’ retoriğinin çok kullanılması belli bir korku yaratıyor. Bu tepkileri de Elon Musk gibiler üstleniyor. Kendisi ‘show business’ seven biri olduğu için bu olay bununla ilgili.”