https://sputniknews.com.tr/20221018/nafo-kurucusu-anti-semitik-bir-polonyali-cikti-kripto-para-dolandiriciligina-uzanan-icraatlar-var-1062539916.html

'NAFO kurucusu anti-semitik bir Polonyalı çıktı, kripto para dolandırıcılığına uzanan icraatlar var'

'NAFO kurucusu anti-semitik bir Polonyalı çıktı, kripto para dolandırıcılığına uzanan icraatlar var'

Emre Köse'ye göre, Ukrayna çatışmasında, Batı medyası belirleyici olsa da kontrol edilmesi zor sosyal medyada NAFO türü trol operasyonlarına girişimdi. Sonunda... 18.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-18T21:31+0300

2022-10-18T21:31+0300

2022-10-20T23:32+0300

eksen

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batı medyası

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BM onaylı Minsk protokollerinin ABD tarafından taammüden öldürülmesi sekiz yıldır süren Ukrayna iç savaşına Rusya Federasyonu'nun müdahalesinin önünü açarken, sanal alemde müthiş bir propaganda savaşı yaşanıyor. Batı'nın son 30 yılda çeşitli gerekçelerle körüklediği işgal, iç çatışma ve savaşlarda Irak, Suriye ve Libya gibi ülkeler için kullanılan 'yalan haber' furyasını sollayacak bir iklim yaratıldı. ABD ve Avrupa devletleri ile liberal kamuoyları çatışmanın bir tarafına doğrudan 'demir perde' indirerek 'düşünce ve ifade özgürlüğü' şampiyonluğunda yeni bir 'eşik yaratırken', Ukrayna'da kendilerini tüm nazi sembolleri eşliğinde açıkça Banderist olarak nitelendiren iktidar yapısı sahipleniliyor.Ukraynalı aşırı milliyetçiler de dünya çapında Roger Waters, Scott Ritter gibi isimlerin yer aldığı 'ölüm listeleri' oluştururken, bu yaz sonlarında girişimlerine 'NAFO' (Kuzey Atlantik Dostları Örgütü- North Atlantic Fellas Organisation) eklendi. NAFO internette Rusya'nın propagandalarına karşı Ukrayna milliyetçilerini savunmayı hedefleyen bir sosyal medya hareketi olarak sunuldu. Ancak ABD medyasından Kongre üyelerine herkesin destek verdiği NAFO'nun savaş suçluları, beyaz ırkçılar ve katiller için para toplayan Polonyalı bir anti Semitik tarafından kurulduğu ortaya çıktı.NAFO eşliğinde Ukrayna aşırı milliyetçileri krizin çözümü için müzakere ve barış salık veren herkesi de hedef tahtasına koymuş durumda. Son olarak SpaceX ve Tesla'nın CEO'su Elon Musk dünya savaşından kaçınmak için Donbass için BM gözetiminde referandumları salık verdiği için topa tutuldu. Musk'ın Starlink'i bedavaya kullandırmaktan vazgeçtiği öne sürülürken, kendisine küfür sallayan Ukrayna'nın eski Berlin Büyükelçisine tepki göstermesi de kısa süreliğine olsa da Ukrayna milliyetçilerinin 'ölüm listesine' girmesine yetti. Musk, daha sonra Pentagon'la görüşmeler eşliğinde 'çark etmiş' görünüyor.Ukrayna çatışmasının sosyal medya ayağını gazeteci Emre Köse ile konuştuk.'NAFO ekibinin kripto para dolandırıcılığı da konuşuluyor'Emre Köse'ye göre, Donbass çatışmasının başladığı 2014 darbesi sonrası son sekiz yılda ve Rusya'nın askeri harekat başlattığı 24 Şubat'la birlikte algıları Batı belirledi, domine etti. Batı medyasının muhalif anlatı ve sesleri kıstığını ancak sosyal medyanın kontrol etmesi daha zor bir mecra olduğunu anımsatan Köse, bu süreçte NAFO'ya uzanan operasyonlar yürütüldüğünü anlattı:‘Silah şirketlerinin fonladığı düşünce kuruluşlarından bağış alan Kyiv Post da NAFO'cu'Köse, NAFO'nun NATO’nun bürokratik yapısıyla doğrudan bir bağlantısı henüz kurulamasa da düşünce kuruluşlarıyla bağlantılara işaret etti. Köse, silah şirketlerinin fonladığı düşünce kuruluşlarından bağış alan Kyiv Post'a dikkat çekti:'Kamu kaynaklarından aktarılan paralar sorgulatıyor'Emre Köse Batı Avrupa'da eleştirel bazı sesler çıksa da çok sınırlı kaldığını belirtirken, Elon Musk'ın çatışmanın gittiği yere dair çıkışlarına da temkinli yaklaşılması gerektiği görüşünde. Köse, Batı medyasının tüm anlatılarına rağmen kamu bütçesinden aktarılan paralar ve oluşan koşulların sorgulanmaya başlanmasına dikkat çekti:'Elon Musk’ın beyanları artık rıza üretilemediğini gösteriyor'Köse, gelişmeler nedeniyle Batı açısından 'rıza üretmenin' giderek zorlaştığı görüşünde:

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