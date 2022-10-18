https://sputniknews.com.tr/20221018/mustafa-sarigul-futbol-federasyonuna-cagrim-8-tane-turk-oyuncu-olmali-3-tane-yabanci-olmali-1062458365.html

Mustafa Sarıgül: Futbol Federasyonu'na çağrım, 8 tane Türk oyuncu olmalı, 3 tane yabancı olmalı

Mustafa Sarıgül: Futbol Federasyonu'na çağrım, 8 tane Türk oyuncu olmalı, 3 tane yabancı olmalı

TDP Genel Başkanı Sarıgül "Büyük takımlarımızın taraftarları kendi futbolcularını dahi sayamıyorlar. O nedenle Futbol Federasyonuna, bütün ulusumuza çağrım, 8... 18.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-18T18:55+0300

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politika

mustafa sarıgül

futbolcu

milli

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TDP Genel Başkanı Mustafa Sarıgül Bakırköy'deki Sinan Erdem Spor Yerleşkesi önünde basın mensuplarına konuştu. Sarıgül, kulüplerde 8 yabancı ve 3 Türk futbolcusu olmasının tüm yurttaşları rahatsız ettiğini savundu.Sahada 8 Türk ile 3 yabancı futbolcu olması gerektiğini belirten Sarıgül, "Altyapımıza önem vermeliyiz. Yabancılara yatırdığımız milyon dolarların boşa gittiği görülüyor. Büyük takımlarımızın taraftarları kendi futbolcularını dahi sayamıyorlar. O nedenle Futbol Federasyonu'na, bütün ulusumuza çağrım, 8 tane Türk oyuncu olmalı, 3 tane yabancı olmalı. O yabancılar da kaliteli olmalı" diye konuştu.Fenerbahçe'de Alex de Souza, Galatasaray'da ise Zoran Simovic gibi futbolcuları izlemekten keyif aldıklarını dile getiren Sarıgül, şöyle devam etti:Sarıgül, bugün Türkiye'de 4 bin 500'ün üzerinde antrenörün olduğunu, buna rağmen A Milli Futbol Takımı'nın başında bir Alman teknik direktörün bulunduğunu söyledi.Alman teknik direktörden daha kaliteli yerli hocaların olduğunu söyleyen Sarıgül, yabancı hayranlığını bırakıp kendi çocuklarına güvenilmesi gerektiğini belirtti.Türk gençlerine güvenmek gerektiğini vurgulayan Sarıgül, "Bugün Beşiktaş taraftarına soruyorum. Galatasaray taraftarına, Fenerbahçe taraftarına, Trabzon taraftarına, 10 sene önceki, 20 sene önceki takımlarını ezbere sayabiliyorlar ama şu anda taraftarlar kendi takımlarındaki yabancı oyuncuların isimlerini dahi bilmiyorlar" şeklinde konuştu.

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mustafa sarıgül, futbolcu, milli