Meksika’da galibiyete sevinen bir taraftar, tribünden yedek kulübesine atladı
00:09 18.10.2022 (güncellendi: 00:14 18.10.2022)
Meksika’da bir taraftar, tuttuğu takımın galibiyet sevincini tribünden yedek kulübesine atlayarak kutladı.
Meksika birinci futbol ligi olan Liga MX’de Pachuca ile Tigres takımları arasında oynanan çeyrek final karşılaşmasında ev sahibi ekip Pachuca 2-1 kazanarak şampiyonluk mücadelesinde yarı finale yükseldi. Maç sonrası Pachucalı oyuncular ve Hidalgo Stadyumu’nu dolduran taraftarlar takımlarının yarı finale yükselmesini kutlarken, bir taraftar heyecanına hakim olamaması sonucu kendini tribünden yedek kulübesinin üzerine attı.
Yedek kulübesine atlayan taraftar, kulübenin çatısının çökmesi sonucu yere düşerken, olay anı diğer taraftarlar tarafından anbean kayıt altına alındı. Olayda kendini atan taraftar da dahil olmak üzere kimse yaralanmazken, yedek kulübesinde maddi hasar oluştu.
Yedek kulübesine atlayan taraftar, kulübenin çatısının çökmesi sonucu yere düşerken, olay anı diğer taraftarlar tarafından anbean kayıt altına alındı. Olayda kendini atan taraftar da dahil olmak üzere kimse yaralanmazken, yedek kulübesinde maddi hasar oluştu.
Tuttuğu takım tur atladı, taraftar kanatlandı: Meksika’da galibiyete sevinen bir kişi, kutlamalara tribünden yedek kulübesine atlayarak katıldı https://t.co/A1Bc8ow7wO pic.twitter.com/kOeAGAhBLq— Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) October 17, 2022