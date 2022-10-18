https://sputniknews.com.tr/20221018/kimyasalla-toplu-kopek-olumu-iddiasina-sorusturma-1062435133.html
'Kimyasalla toplu köpek ölümü' iddiasına soruşturma
'Kimyasalla toplu köpek ölümü' iddiasına soruşturma
Trabzon'da bir kişinin evinin bahçesinde beslediği köpeklerden 6'sı zehirli gıda yemesi sonucu öldü, 16'sı kayboldu. Köpek ölümlerinde kimyasal madde... 18.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-18T10:02+0300
2022-10-18T10:02+0300
2022-10-18T10:02+0300
türkiye
sokak köpeği
trabzon
köpek
kimyasal
zehirlenme
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Trabzon'un Beşikdüzü ilçesinin Ağaçlı Mahallesi'nde yaşayan Tuğrul Şeref, evinin bahçesinde beslediği 22 köpekten 6’sını ölü buldu, 16'sının da kaybolduğunu fark etti.Şeref, ağızlarından köpük gelen ölü köpekleri, bahçeye gömüp, Trabzon Hayvanları Koruma Derneği'ne (TRAHAYKO) haber verdi. Dernek yetkililerin ihbarıyla bölgeye jandarma ile İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.Soruşturma başlatıldıYapılan incelemelerde köpeklerin, zehirli gıda tüketmesi sonucu öldüğü tespit edildi. Köpek ölümlerinde kimyasal madde kullanıldığı iddiası üzerine adli ve idari soruşturma başlatıldı.Mahallede başıboş dolaşan küpeli köpeklerde herhangi bir zehirlenme bulgusuna rastlanmadı. Aramalarda kayıp köpeklere dair biz ize ise ulaşılamadı.'Kimyasal ile zehirlendiklerini düşünüyoruz'Yaşananlara tepki gösteren TRAHAYKO Başkanı Lütfiye Tüzün Kurban, toplu köpek ölümlerinin hastalıktan değil kimyasal zehirlenme kaynaklı olduğunu öne sürerek şöyle konuştu:
https://sputniknews.com.tr/20220911/aydin-valiligi-13-sokak-kopeginin-zehirlenmesi-olayina-iliskin-1-kisi-gozaltinda-1061057262.html
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sokak köpeği, trabzon, köpek, kimyasal, zehirlenme
sokak köpeği, trabzon, köpek, kimyasal, zehirlenme
'Kimyasalla toplu köpek ölümü' iddiasına soruşturma
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Trabzon'da bir kişinin evinin bahçesinde beslediği köpeklerden 6'sı zehirli gıda yemesi sonucu öldü, 16'sı kayboldu. Köpek ölümlerinde kimyasal madde kullanıldığı iddiası üzerine adli ve idari soruşturma başlatıldı.
Trabzon'un Beşikdüzü ilçesinin Ağaçlı Mahallesi'nde yaşayan Tuğrul Şeref, evinin bahçesinde beslediği 22 köpekten 6’sını ölü buldu, 16'sının da kaybolduğunu fark etti.
Şeref, ağızlarından köpük gelen ölü köpekleri, bahçeye gömüp, Trabzon Hayvanları Koruma Derneği'ne (TRAHAYKO) haber verdi. Dernek yetkililerin ihbarıyla bölgeye jandarma ile İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
Soruşturma başlatıldı
Yapılan incelemelerde köpeklerin, zehirli gıda tüketmesi sonucu öldüğü tespit edildi. Köpek ölümlerinde kimyasal madde kullanıldığı iddiası üzerine adli ve idari soruşturma başlatıldı.
Mahallede başıboş dolaşan küpeli köpeklerde herhangi bir zehirlenme bulgusuna rastlanmadı. Aramalarda kayıp köpeklere dair biz ize ise ulaşılamadı.
'Kimyasal ile zehirlendiklerini düşünüyoruz'
Yaşananlara tepki gösteren TRAHAYKO Başkanı Lütfiye Tüzün Kurban, toplu köpek ölümlerinin hastalıktan değil kimyasal zehirlenme kaynaklı olduğunu öne sürerek şöyle konuştu:
"Bölgeye gittiğimiz zaman videoda bir gün önce yemek yiyen köpeklerin bir gün sonra öldüğünü gördük. Biz bunun mutlaka bir kimyasalla zehirlenerek öldürüldüğünü düşünüyoruz. Eğer bozulmuş bir gıda yeselerdi, ölüm aralıkları farklı olurdu. Hepsinin aynı anda ölmesinde mutlaka zehirlenme şüphesi var. Gerekli yerlere başvurularımızı yaptık. Bunu yapanların bulunmasını istiyoruz.''