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Kılıçdaroğlu: Kasım ayını bekleyin; Bay Kemal’i bekleyin
Kılıçdaroğlu: Kasım ayını bekleyin; Bay Kemal’i bekleyin
CHP lideri Kılıçdaroğlu, ABD ziyaretine ilişkin kendisine yöneltilen eleştirilere yanıt verdi. Kilıçdaroğlu "Ya her zamanki gibi Meclis’e gidip mücadele... 18.10.2022, Sputnik Türkiye
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türkiye
kemal kılıçdaroğlu
abd
ziyaret
dezenformasyon
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 'Dezenformasyonla mücadele düzenlemesi' Meclis’te oylanırken ABD’ye gitmesini eleştirenlere sosyal medya hesabından yanıt verdi.Twitter üzerinden açıklama yapan CHP lideri, şu ifadeleri kullandı:'Atatürk sonrası birinci ve ikinci yüzyılın iki farklı Türkiye’sini konuşmaya başlamamız lazım'
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kemal kılıçdaroğlu, abd, ziyaret, dezenformasyon
kemal kılıçdaroğlu, abd, ziyaret, dezenformasyon

Kılıçdaroğlu: Kasım ayını bekleyin; Bay Kemal’i bekleyin

20:03 18.10.2022 (güncellendi: 20:04 18.10.2022)
© İHA / HATİCE YETMENCHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 18.10.2022
© İHA / HATİCE YETMEN
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CHP lideri Kılıçdaroğlu, ABD ziyaretine ilişkin kendisine yöneltilen eleştirilere yanıt verdi. Kilıçdaroğlu "Ya her zamanki gibi Meclis’e gidip mücadele edecektik ancak saray elindeki sayısal çoğunlukla yasayı geçirecekti. Ya da gençlerin, yeni bir Türkiye’nin mümkün olduğunu görmelerini sağlayacaktım. Ben bu yolu seçtim" dedi.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 'Dezenformasyonla mücadele düzenlemesi' Meclis’te oylanırken ABD’ye gitmesini eleştirenlere sosyal medya hesabından yanıt verdi.
Twitter üzerinden açıklama yapan CHP lideri, şu ifadeleri kullandı:
ABD’nin önemli bilim merkezlerini kapsayan bir vizyon programını yeni tamamladım. Bu ziyaretleri eleştirenler var, “Sansür yasası oylanırken neden gittiniz” diyenler var. Eleştiriler ve eleştirenler her zaman başımın üstünde oldu. Ama bu oylamalar öncesinde düşündüm taşındım...
Ya her zamanki gibi Meclis’e gidip mücadele edecektik ancak saray elindeki sayısal çoğunlukla yasayı geçirecekti. Yani gençlere yeni bir şey söylemeden bu süreç tamamlanacaktı. Ya da gençlerin, yeni bir Türkiye’nin mümkün olduğunu görmelerini sağlayacaktım. Ben bu yolu seçtim.

'Atatürk sonrası birinci ve ikinci yüzyılın iki farklı Türkiye’sini konuşmaya başlamamız lazım'

Bu topraklarda bugün, Atatürk sonrası birinci ve ikinci yüzyılın iki farklı Türkiye’sini konuşmaya başlamamız lazım. Çünkü bu iki tablo arasında seçim yapacağımız çok kritik bir eşikteyiz. İlkinde sansür, yasaklar, zorbalıklar var. İkincisinde ise ümit, bilim, gelecek var.
İlkinde sansür, yasaklar, zorbalıklar var. İkincisinde ise ümit var, bilim var, gelecek var. İlkinde Silivri var, hapis var. İkincisinde özgürlükler var, müzik var, kültür var, sanat var.
İlkinde 5’li çeteler, varlıkçılar, ihaleciler, dolandırıcılar, pudracılar, aile gökdelenleri var. İkincisinde dinamik, teknolojik yeni bir Türkiye var.
İlkinde fıtratla kandırıp 1000 araçlık konvoylarla, koruma ordularıyla Saray’a dönmek var. İkincisinde akıl var, bilim var, tedbir var, cana kıymet vermek var.
Birincisinin sonuna geldik, ikincisi doğuyor. Ben ülkemizi bu çukurdan çıkartacak kendi bilim insanlarımızla büyük koalisyonumuzu gençlere göstermek istedim. Bu bilim insanları, girişimciler, insan hakları aktivistleri, yatırımcılar Türkiye’yi darboğazdan çekip almaya hazırlar.
Yine tekrar ediyorum. Kasım ayını bekleyin. Bay Kemal’i bekleyin...
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