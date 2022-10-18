https://sputniknews.com.tr/20221018/kilicdaroglu-dunyada-herkes-maden-cikariyor-neden-en-cok-olum-bizim-ulkemizde-oluyor-1062445844.html

Kılıçdaroğlu: 29. maddeyi bugün Anayasa Mahkemesi'ne götüreceğiz

Kılıçdaroğlu: 29. maddeyi bugün Anayasa Mahkemesi'ne götüreceğiz

CHP lideri Kılıçdaroğlu, "29. maddeyi bugün yürütmesini durdurmak için Anayasa Mahkemesi'ne götüreceğiz" dedi. 18.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-18T13:48+0300

2022-10-18T13:48+0300

2022-10-18T14:39+0300

politika

kemal kılıçdaroğlu

chp

maden ocağı

tbmm

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuşuyor.Kılıçdaroğlu, Amasra'da patlama yaşanan maden ocağıyla ilgili, "Keşke üzüntülü bir günde olmasaydık, keşke bu kadar sorunlar yaşanmasaydı. 41 kardeşimizi toprağa verdik. 41 evde yangın var. Her birimizin yüreğinde derin acı var. Grup toplantılarına neşeyle bir espri ile başlamak isterim. Bu kadar kopukluk bu kadar ayrılık doğru değil. Yakışmıyor bize. Siyaset kurumunun bu kadar acımasız olması doğru değil. Yakışmıyor bize. Onların bir sloganı vardı, yüz karası değil kömür karası böyle kazanılır ekmek parası diye. Gittim. Arkadaşlarım da gittiler. Ailelerin bir kısmını ziyaret ettim. Yetkililerden bilgi almaya çalıştım. Derin bir acı var. Anne, eş, kardeşler tabutun başında. Hiç kimse bu ölümün ona yakıştığını söylemiyor. Tamamı genç. Yazıktır günahtır. Bir memleket böyle yönetilemez. 20 yıldır önlem alacağız diyorlar. 20 yıldır hala önlem mi alacaksın sen. Dünyada maden kazalarında bir numarayız ya. Ya bu ölüm niye bizim karşımıza çıkıyor. Dünyada herkes maden çıkarıyor neden en çok ölüm bizim ülkemizde oluyor" ifadelerini kullandı.'301 kişinin de 41 kişinin de hesabını sormazsam namerdim'Kılıçdaroğlu şöyle devam etti:Meclis Başkanı Şentop'a: O koltukta neden oturuyorsun?"Müfettiş raporu var görmüyorsun, Sayıştay raporu var görmüyorsun" diye konuşan Kılıçdaroğlu, "Soma faciasından sonra komisyon kuruldu. TBMM araştırma komisyonunun 111 önerisi var birisini dahi yapmadılar. Şimdi ben TBMM Başkanlığı'na açık ve net herkesin önünde sesleniyor. O araştırma komisyonu göstermelik mi? Değilse o 111 öneriden birisi neden yapılmadı? Sen o koltukta neden oturuyorsun? Senin o koltukta oturmanın temel nedeni TBMM’nin itibarını saygınlığını korumaktır" dedi.'TBMM sarayın ipoteği altındadır'TBMM'nin görevini tam anlamıyla yapamadığını söyleyen Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti:"Dün Plan Bütçe Komisyonu’nuna Merkez Bankası Başkanı geliyor, arkadaşlar bilgi istiyor, bilgi vermem diyor. Gönül isterdi ki plan bütçe komisyonu başkanı bir dakika diyecekti; ‘Bir dakika ya buradan TBMM’den bir milletvekili sana soru soruyor sen cevap vermek zorundasın’ demeliydi. Diyemiyor. Çünkü derse saraydan fırça yiyecek. TBMM görevini tam anlamıyla yapamıyor. TBMM sarayın ipoteği altındadır. Allah kabul ederse bu ipoteği kaldıracağız.Uyuşturucu baronları, pudracılarla, yolsuzluk yapanlarla beraber olacaksın, rüşvet alanları büyükelçi atayacaksın, bay Kemal susacak, susmayacağım arkadaş susmayacağım!Türkiye bir taraftan bu tür acılar yaşarken bir de Meclis’ten sansür yasası geçirdiler. Bu konuda altı aydır mücadele veriyoruz. Bazıları tv’lere çıkıp CHP ne yapıyor Meclis’te diye soruyorlar. CHP parlamentoda demokrasinin bir numaralı aktörüdür. Sansür düzenlemelerine de karşıdır. Eleştiri olur eyvallah, her eleştiriye saygı duyarız. Elbette gazeteci özgürce eleştirecektir. Bir siyasetçinin en çok eleştiriye ihtiyacı vardır."'Sansür yasası için AYM'ye gideceğiz'CHP lideri Kılıçdaroğlu, sansür yasasıyla ilgili Anayasa Mahkemesi'ne (AYM) gideceklerini açıkladı:

https://sputniknews.com.tr/20221017/chpli-oztrak-bu-ucube-yasayi-iptal-istemiyle-anayasa-mahkemesine-elbette-tasiyacagiz-1062421688.html

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kemal kılıçdaroğlu, chp, maden ocağı, tbmm