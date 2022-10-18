https://sputniknews.com.tr/20221018/kapadokyada-balon-kazasi-2si-agir-5-yarali-1062435735.html
Kapadokya'da balon kazası: 2 turist öldü, 3 turist yaralandı
Kapadokya'da balon kazası: 2 turist öldü, 3 turist yaralandı
Nevşehir'de sıcak hava balonlarından biri, iniş sırasında kaza yaptı. Kazada 2 turist öldü, 3 turist yaralandı. 18.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-18T10:26+0300
2022-10-18T10:26+0300
2022-10-18T11:06+0300
türkiye
nevşehir
kapadokya
sıcak hava balonu
kaza
yaralı
ağır yaralı
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Edinilen bilgiye göre sabah erken saatlerde Göreme beldesinden havalanan sıcak hava balonlarından bir tanesi, Kavak beldesi yakınlarında iniş yaptığı sırasında rüzgarın şiddetlenmesi nedeniyle sert iniş yaptı. Meydana gelen kazada ilk belirlemelere göre 2 turist öldü, 3 turist yaralandı.Bölgeye UMKE, AFAD, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edilirken, kurtarma çalışması başladı.
türkiye
nevşehir
kapadokya
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nevşehir, kapadokya, sıcak hava balonu, kaza, yaralı, ağır yaralı
nevşehir, kapadokya, sıcak hava balonu, kaza, yaralı, ağır yaralı
Kapadokya'da balon kazası: 2 turist öldü, 3 turist yaralandı
10:26 18.10.2022 (güncellendi: 11:06 18.10.2022) Abone ol
Nevşehir'de sıcak hava balonlarından biri, iniş sırasında kaza yaptı. Kazada 2 turist öldü, 3 turist yaralandı.
Edinilen bilgiye göre sabah erken saatlerde Göreme beldesinden havalanan sıcak hava balonlarından bir tanesi, Kavak beldesi yakınlarında iniş yaptığı sırasında rüzgarın şiddetlenmesi nedeniyle sert iniş yaptı.
Meydana gelen kazada ilk belirlemelere göre 2 turist öldü, 3 turist yaralandı.
Bölgeye UMKE, AFAD, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edilirken, kurtarma çalışması başladı.