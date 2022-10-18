Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://sputniknews.com.tr/20221018/kapadokyada-balon-kazasi-2si-agir-5-yarali-1062435735.html
Kapadokya'da balon kazası: 2 turist öldü, 3 turist yaralandı
Kapadokya'da balon kazası: 2 turist öldü, 3 turist yaralandı
Nevşehir'de sıcak hava balonlarından biri, iniş sırasında kaza yaptı. Kazada 2 turist öldü, 3 turist yaralandı. 18.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-18T10:26+0300
2022-10-18T11:06+0300
türkiye
nevşehir
kapadokya
sıcak hava balonu
kaza
yaralı
ağır yaralı
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/1e/1060559793_0:0:650:366_1920x0_80_0_0_654adff01d25395b3ba9c1968ed90825.jpg
Edinilen bilgiye göre sabah erken saatlerde Göreme beldesinden havalanan sıcak hava balonlarından bir tanesi, Kavak beldesi yakınlarında iniş yaptığı sırasında rüzgarın şiddetlenmesi nedeniyle sert iniş yaptı. Meydana gelen kazada ilk belirlemelere göre 2 turist öldü, 3 turist yaralandı.Bölgeye UMKE, AFAD, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edilirken, kurtarma çalışması başladı.
türkiye
nevşehir
kapadokya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/1e/1060559793_0:0:576:432_1920x0_80_0_0_604c58fbe4874e2ffb20416245a3c289.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
nevşehir, kapadokya, sıcak hava balonu, kaza, yaralı, ağır yaralı
nevşehir, kapadokya, sıcak hava balonu, kaza, yaralı, ağır yaralı

Kapadokya'da balon kazası: 2 turist öldü, 3 turist yaralandı

10:26 18.10.2022 (güncellendi: 11:06 18.10.2022)
© AAAlmanya'dan gelen gurbetçi Yavuz Timur ise "İlk defa Kapadokya'ya geldim. Balona binmek çok güzeldi. Zafer Bayramımız kutlu olsun. Hepimiz burada mutluyuz, çok iyi zaman geçiriyoruz." diye konuştu.
Almanya'dan gelen gurbetçi Yavuz Timur ise İlk defa Kapadokya'ya geldim. Balona binmek çok güzeldi. Zafer Bayramımız kutlu olsun. Hepimiz burada mutluyuz, çok iyi zaman geçiriyoruz. diye konuştu. - Sputnik Türkiye, 1920, 18.10.2022
© AA
Abone olTelegram
Nevşehir'de sıcak hava balonlarından biri, iniş sırasında kaza yaptı. Kazada 2 turist öldü, 3 turist yaralandı.
Edinilen bilgiye göre sabah erken saatlerde Göreme beldesinden havalanan sıcak hava balonlarından bir tanesi, Kavak beldesi yakınlarında iniş yaptığı sırasında rüzgarın şiddetlenmesi nedeniyle sert iniş yaptı.
Meydana gelen kazada ilk belirlemelere göre 2 turist öldü, 3 turist yaralandı.
Bölgeye UMKE, AFAD, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edilirken, kurtarma çalışması başladı.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала