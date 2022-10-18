Kalın'dan tahıl koridoru açıklaması: Amerikalı muhataplarımıza 'güvence vermeniz lazım' dedim

"Görüşmeleri akamete uğratan yine Yunan tarafı oldu. Sullivan ile yaptığım görüşmede söyledim. Sizin verdiğiniz askeri teçhizatı adalara sevk ediyorlar. Bunun farkında mısınız? Yunan tarafını uyarın diye açıkça söyledik. Onlar da adım atacaklarını söylediler. "Görüşmeleri akamete uğratan yine Yunan tarafı oldu. Sullivan ile yaptığım görüşmede söyledim. Sizin verdiğiniz askeri teçhizatı adalara sevk ediyorlar. Bunun farkında mısınız? Yunan tarafını uyarın diye açıkça söyledik. Onlar da adım atacaklarını söylediler.

Biz diyalogdan kaçmıyoruz. Bu sorunları çözebiliriz. Yunan adalarının Türk anakarasına bu kadar yakın olması, kıta sahanlığı meselesinin çözülememiş olması, hava sahamızın bu kadar yakın olması... Bunlar bu coğrafyanın icbar ettiği gerçekler. Nasıl çözeceğimiz üzerine konuşalım. Bunun dışındaki yollar Yunanistan'a fayda sağlamaz. Biz diyalogdan kaçmıyoruz. Bu sorunları çözebiliriz. Yunan adalarının Türk anakarasına bu kadar yakın olması, kıta sahanlığı meselesinin çözülememiş olması, hava sahamızın bu kadar yakın olması... Bunlar bu coğrafyanın icbar ettiği gerçekler. Nasıl çözeceğimiz üzerine konuşalım. Bunun dışındaki yollar Yunanistan'a fayda sağlamaz.

Cumhurbaşkanımız da gayet iyi niyetle Miçotakis'le bu tavrı ortaya koydu. Üçüncü aktörlerle bu işi çözme yoluna sakın tevessül etme dedi. Arka planda Amerika ve Avrupa'da Türkiye aleyhine yaptıkları propagandaları gördük. Bunlar elbette karşılıksız kalmak. Cumhurbaşkanımız da gayet iyi niyetle Miçotakis'le bu tavrı ortaya koydu. Üçüncü aktörlerle bu işi çözme yoluna sakın tevessül etme dedi. Arka planda Amerika ve Avrupa'da Türkiye aleyhine yaptıkları propagandaları gördük. Bunlar elbette karşılıksız kalmak.

Avrupa'ya şunu da söylüyoruz: Bize gelip Ege'de gerginlik olmasın cümlelerinin arkasında Yunanistan'ın talepleri kabul edilirse gerginlik düşer varsayımı varsa, bu tamamen gerçek dışı. Avrupa'ya şunu da söylüyoruz: Bize gelip Ege'de gerginlik olmasın cümlelerinin arkasında Yunanistan'ın talepleri kabul edilirse gerginlik düşer varsayımı varsa, bu tamamen gerçek dışı.

Yunanistan Göç Bakanı, Türkiye'yi suçluyor. Biz bunları itmiyoruz ki sizin tarafınıza. Böyle olsa her gün binlerce insan Yunanistan tarafına geçerdi. Yunanistan Göç Bakanı, Türkiye'yi suçluyor. Biz bunları itmiyoruz ki sizin tarafınıza. Böyle olsa her gün binlerce insan Yunanistan tarafına geçerdi.