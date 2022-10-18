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https://sputniknews.com.tr/20221018/kahramanmarasta-askeri-arac-devrildi-7-asker-yaralandi-1062435279.html
Kahramanmaraş'ta askeri araç devrildi: 7 asker yaralandı
Kahramanmaraş'ta askeri araç devrildi: 7 asker yaralandı
Kahramanmaraş’ın Nurhak ilçesinde bir askeri araç devrildi. Kazada yaralanan 7 asker hastaneye kaldırıldı. 18.10.2022, Sputnik Türkiye
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türkiye
kahramanmaraş
askeri araç
asker
kaza
yaralı
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Kahramanmaraş’ın Nurhak ilçe girişindeki beton santralinin önünde bir askeri araç devrildi.Kazada yaralanan 7 asker, 112 Acil Servis ekiplerince Nurhak Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.Yaralı askerler, ilk müdahalenin ardından Elbistan ilçesindeki hastanelere sevk edildi.Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.
türkiye
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kahramanmaraş, askeri araç, asker, kaza, yaralı
kahramanmaraş, askeri araç, asker, kaza, yaralı

Kahramanmaraş'ta askeri araç devrildi: 7 asker yaralandı

10:02 18.10.2022
© DHAKahramanmaraş’ın Nurhak ilçesinde bir askeri araç devrildi. Kazada yaralanan 7 asker hastaneye kaldırıldı.
Kahramanmaraş’ın Nurhak ilçesinde bir askeri araç devrildi. Kazada yaralanan 7 asker hastaneye kaldırıldı. - Sputnik Türkiye, 1920, 18.10.2022
© DHA
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Kahramanmaraş’ın Nurhak ilçesinde bir askeri araç devrildi. Kazada yaralanan 7 asker hastaneye kaldırıldı.
Kahramanmaraş’ın Nurhak ilçe girişindeki beton santralinin önünde bir askeri araç devrildi.
Kazada yaralanan 7 asker, 112 Acil Servis ekiplerince Nurhak Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Yaralı askerler, ilk müdahalenin ardından Elbistan ilçesindeki hastanelere sevk edildi.
Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.
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