https://sputniknews.com.tr/20221018/izmirde-1-milyon-litre-karisimli-akaryakit-yakalandi-imha-edilecek-1062434640.html
İzmir'de 1 milyon litre karışımlı akaryakıt yakalandı: İmha edilecek
İzmir'de 1 milyon litre karışımlı akaryakıt yakalandı: İmha edilecek
İzmir’in Torbalı ilçesinde polis ekiplerince 2 depoya düzenlenen operasyonda, ele geçirilen 1 milyon litre karışımlı akaryakıt, bulunduğu depolardan imha... 18.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-18T09:46+0300
2022-10-18T09:46+0300
2022-10-18T09:46+0300
türkiye
izmir
torbalı
akaryakıt
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İzmir Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, araçlarda yakıt olarak kullanımı halinde aracın motor aksamına ve tüketimi sonucu ortaya çıkan gazlarla çevreye ciddi zararları bulunan karışımlı akaryakıt satışı ve dağıtıcılarına yönelik çalışma başlatıldı. Ekipler tarafından Torbalı ilçesinde kaçak akaryakıt ürünlerinin depolandığı belirlenen 2 depoya operasyon düzenledi. Depolarda yapılan aramada; 1 milyon litre karışımlı akaryakıt ele geçirildi. Olayla ilgili 5 şüpheli hakkında adli işlem yapılırken, Ö.G. adlı şüpheli polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.Polis ekipleri tarafından 2 depoya yapılan operasyonda yakalanan 1 milyon litre karışımlı akaryakıt, bulunduğu depolardan imha edilmek üzere taşınıyor.Öte yandan, gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.
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izmir, torbalı, akaryakıt
izmir, torbalı, akaryakıt
İzmir'de 1 milyon litre karışımlı akaryakıt yakalandı: İmha edilecek
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İzmir’in Torbalı ilçesinde polis ekiplerince 2 depoya düzenlenen operasyonda, ele geçirilen 1 milyon litre karışımlı akaryakıt, bulunduğu depolardan imha edilmek üzere taşınıyor.
İzmir Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, araçlarda yakıt olarak kullanımı halinde aracın motor aksamına ve tüketimi sonucu ortaya çıkan gazlarla çevreye ciddi zararları bulunan karışımlı akaryakıt satışı ve dağıtıcılarına yönelik çalışma başlatıldı.
Ekipler tarafından Torbalı ilçesinde kaçak akaryakıt ürünlerinin depolandığı belirlenen 2 depoya operasyon düzenledi. Depolarda yapılan aramada; 1 milyon litre karışımlı akaryakıt ele geçirildi. Olayla ilgili 5 şüpheli hakkında adli işlem yapılırken, Ö.G. adlı şüpheli polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.
Polis ekipleri tarafından 2 depoya yapılan operasyonda yakalanan 1 milyon litre karışımlı akaryakıt, bulunduğu depolardan imha edilmek üzere taşınıyor.
Öte yandan, gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.