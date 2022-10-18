https://sputniknews.com.tr/20221018/israil-ukraynanin-iki-ulkenin-savunma-bakanlari-arasinda-telefon-gorusmesi-talebini-reddetti-1062458253.html

‘İsrail, Ukrayna'nın iki ülkenin savunma bakanları arasında telefon görüşmesi talebini reddetti’

‘İsrail, Ukrayna'nın iki ülkenin savunma bakanları arasında telefon görüşmesi talebini reddetti’

İsrail’in, Kiev’in Ukrayna Savunma Bakanı Reznikov ve İsrailli mevkidaşı Benny Gantz arasında telefon görüşmesi talebini reddettiği öğrenildi. 18.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-18T18:48+0300

2022-10-18T18:48+0300

2022-10-18T18:48+0300

ukrayna krizi

israil

ukrayna

haaretz

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İsrail'de yayınlanan Haaretz gazetesi, kendi kaynaklarına dayandırdığı haberinde Kiev’in Ukrayna Savunma Bakanı Aleksey Reznikov ve İsrail Savunma Bakanı Benny Gantz arasında telefon görüşmesi talebinin İsrail tarafından geri çevrildiğini yazdı.Habere göre Ukrayna yönetimi, söz konusu görüşmenin hazırlıklarını birkaç gün önce başlattı, ancak dün İsrail talebi reddetti. Taraflar 24 Ağustos’tan bu yana onaylatmaya çalıştığı görüşmenin şimdiye kadar 5 kez yapılamadığı öğrenildi.Ukraynalı bakanın İsrailli mevkidaşı ile görüşmede askeri işbirliği konusuna değinmek istediği kaydedildi. Gantz ve Reznikov en son geçen nisan ayında görüşme yapmıştı.Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev daha önce İsrail'in Ukrayna ordusuna silah tedarik etme niyetinin devletlerarası ilişkileri yok edecek ‘aceleci bir adım’ olduğunu söylemişti.

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