https://sputniknews.com.tr/20221018/iddia-instagram-profillere-muzik-ekleme-ozelligini-test-ediyor-1062445277.html
İddia: Instagram profillere müzik ekleme özelliğini test ediyor
İddia: Instagram profillere müzik ekleme özelliğini test ediyor
Instagram'ın yeni müzik ekleme özelliği üzerinde çalıştığı ortaya çıktı. Şu anda test edilen özellik, kullanıcıların diğer profillerle etkileşimini artıracak. 18.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-18T13:43+0300
2022-10-18T13:43+0300
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yaşam
müzik
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Milyonlarca aktif kullanıcısıyla önemli bir sosyal medya platformu olan Instagram, yeni özellikleri bünyesine eklemek için testlere devam ediyor.Cumhuriyet’in aktardığı iddiaya göre, daha önceki yıllarda hikayelere müzik ekleme özelliğini getiren platform, şimdi de kullanıcıların profillerine 'müzik ekleme' özelliğini test ediyor.Sosyal medya ağlarının yeni denediği özellikleri keşfeden Alessandro Paluzzi ve Matt Navara kısa bir süre önce Instagram’ın yeni özelliğini Twitter’dan paylaştı. Kullanıcıların Instagram profillerine müzik eklemeyi sağlayacak hizmeti şimdilik test aşamasında yer alıyor.Özelliğin bütün kullanıcılara açılıp açılmayacağı ya da ne zaman sunulacağı bilinmiyor.Daha önce ortaya çıktığı kadarıyla WhatsApp'ta yer alan 'uçtan uca şifreleme' özelliği Instagram'a da taşınacak. Instagram'ı daha güvenli bir hale getirmek isteyen Meta, şifreleme özelliğini popüler bir diğer uygulamasına getirmek için testlere başlamıştı.
https://sputniknews.com.tr/20220421/whatsapp-instagrama-benzeyecek-uyelik-modeline-geciyor-1055732933.html
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instagram, whatsapp, müzik
instagram, whatsapp, müzik
İddia: Instagram profillere müzik ekleme özelliğini test ediyor
13:43 18.10.2022 (güncellendi: 13:46 18.10.2022) Abone ol
Instagram'ın yeni müzik ekleme özelliği üzerinde çalıştığı ortaya çıktı. Şu anda test edilen özellik, kullanıcıların diğer profillerle etkileşimini artıracak.
Milyonlarca aktif kullanıcısıyla önemli bir sosyal medya platformu olan Instagram, yeni özellikleri bünyesine eklemek için testlere devam ediyor.
Cumhuriyet’in aktardığı iddiaya göre, daha önceki yıllarda hikayelere müzik ekleme özelliğini getiren platform, şimdi de kullanıcıların profillerine 'müzik ekleme' özelliğini test ediyor.
Sosyal medya ağlarının yeni denediği özellikleri keşfeden Alessandro Paluzzi ve Matt Navara kısa bir süre önce Instagram’ın yeni özelliğini Twitter’dan paylaştı. Kullanıcıların Instagram profillerine müzik eklemeyi sağlayacak hizmeti şimdilik test aşamasında yer alıyor.
Özelliğin bütün kullanıcılara açılıp açılmayacağı ya da ne zaman sunulacağı bilinmiyor.
Daha önce ortaya çıktığı kadarıyla WhatsApp'ta yer alan 'uçtan uca şifreleme' özelliği Instagram'a da taşınacak. Instagram'ı daha güvenli bir hale getirmek isteyen Meta, şifreleme özelliğini popüler bir diğer uygulamasına getirmek için testlere başlamıştı.