Eşi, hastane önünde çizmesiyle beklemişti: Maden faciasında yaralanan madenci taburcu edildi

"Yüreğimiz ağzımızda bekledik ama şu an iyi. Eşimin çizmesiydi, bana teslim ettiler. Diğer ayağı ağrıdığı için ambulansta çıkarmışlar. O yüzden diğeri yok. Eşim ilk çıkanlardan biriydi. Vücudunda herhangi bir şey yok. Maskesini takmış. Nefes almaya başlayınca biraz yürümüş. Öyle anlatıyor. Çok arkadaşını görmüş, biraz onları düşünüyor. Çizme şu an evde, atmadım. Kendisi isterse atarım."