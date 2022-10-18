Eşi, hastane önünde çizmesiyle beklemişti: Maden faciasında yaralanan madenci taburcu edildi
12:20 18.10.2022 (güncellendi: 12:21 18.10.2022)
© DHABartın'daki maden faciasında yaralanan madenci Burak Sümertaş'ın eşinin, hastane önünde beklediği anlar kameraya yansıdı. Kendisine eşinin çizmesinin tekini verdiklerini söyleyen kadın, "Yüreğimiz ağzımızda bekledik" dedi. Burak Sümertaş hastaneden taburcu oldu.
© DHA
Bartın'daki maden faciasında yaralanan madenci Burak Sümertaş'ın eşinin, hastane önünde beklediği anlar kameraya yansıdı. Kendisine eşinin çizmesinin tekini verdiklerini söyleyen kadın, "Yüreğimiz ağzımızda bekledik" dedi. Burak Sümertaş hastaneden taburcu oldu.
Batman Amasra'daki maden faciasından sonra hastanenin önünde eşinin çizmesiyle nöbet tutan genç kadının fotoğrafı yürekleri dağlamıştı. O fotoğrafta çizmeyle beklediği görülen Ceren Sümertaş'ın (26) maden işçisi eşi Burak Sümertaş dün Bartın Devlet Hastanesi'ndeki tedavisinin adından taburcu edildi.
Sabah gazetesinin aktardığına göre, Sümertaş'ın patlama sonrası 350 metre derinlikteki zehir dolu çukurda 2 saat kaldığı, verdiği büyük yaşam mücadelesiyle dışarı çıktığı öğrenildi.
Sümertaş'ın tedavisinin yapıldığı hastanede diyaliz teknisyeni olarak çalışan Burak Kaval, şunları ifade etti:
"Maden işçilerine, acil durumlarda kullanmaları için oksijen tüpleri veriliyor. Bu tüplerin kapasitesi doğru soluk alıp verildiği zaman 40-45 dakikaya kadar artabiliyor. Patlama gerçekleştikten sonra ilk işçi yaklaşık 2 saat sonra kurtarıldı. Bu da aşağıdaki yaşam savaşının zorluğunu açıklıyor. Burak, patlamanın hemen ardından oksijen tüpünü kullanabilmiş. Bu onu hayatta tutan en önemli etken. Baş lambalarının bile aydınlatamadığı bir yerde oksijen tüpüne ulaşması çok önemli."
Teknisyen Kaval, maden ocağındaki patlamada kuzeni Burak Kaval'ın şehit olduğunu ancak acısını yüreğine gömerek hemen olayda yaralananların tedavisi için hastaneye koştuğunu söyledi.
Ceren Sümertaş, ise şunları söyledi:
"Yüreğimiz ağzımızda bekledik ama şu an iyi. Eşimin çizmesiydi, bana teslim ettiler. Diğer ayağı ağrıdığı için ambulansta çıkarmışlar. O yüzden diğeri yok. Eşim ilk çıkanlardan biriydi. Vücudunda herhangi bir şey yok. Maskesini takmış. Nefes almaya başlayınca biraz yürümüş. Öyle anlatıyor. Çok arkadaşını görmüş, biraz onları düşünüyor. Çizme şu an evde, atmadım. Kendisi isterse atarım."
Eşi, hastane önünde çizmesiyle beklemişti: Maden faciasında yaralanan madenci taburcu edildihttps://t.co/4DU5TP4gCz pic.twitter.com/ssYN4gi1Nm— Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) October 18, 2022