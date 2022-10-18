Erdoğan: Yaz stajları için ödediğimiz ücreti, asgari ücret seviyesine yükseltiyoruz
14:17 18.10.2022 (güncellendi: 14:44 18.10.2022)
© AACumhurbaşkanı Erdoğan
© AA
Beştepe'deki "e-İnsan Programı"nda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ''Yaz stajları için ödediğimiz asgari ücretin yüzde 30'una tekabül eden rakamı, 2023'ten itibaren asgari ücret seviyesine yükseltiyoruz'' dedi. Erdoğan, Ulusal Staj Programı'nın 2023 yılı başvurularına bugün itibarıyla başlatıldığını da açıkladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde "e-İnsan Programı"na katıldı.
Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları şöyle:
Bartın'daki Amasra olayında 41 şehidimiz var ancak onların dışında oradaki yaralılarımıza anında müdahale edildi ve sağlıklarına kavuşturuldu. Yanık durumları ağır olan madencilerimiz Türkiye'de 1 numara olan profesörlerimiz tarafından tedavi ediliyor.
Batı'da ne varsa güneydoğuda da olacak demiştik, başardık. Burası Türkiye. Türkiye de artık gelişmiş ülkeler programı içerisinde yerini aldı.
Kamu personel rejimi, hükümetlerimiz döneminde, değiştirmekte en zorlandığımız alan olduğunu itiraf etmek isterim.
Iğdır'da üniversiteye gidecek olan genç ta İstanbul'a neden gelsin? Üniversite sayımızı 76'dan 208'e çıkardık.
Dikkatimizi eğitim kalitesinin yükseltilmesine veriyoruz.
Türkiye artık iyi eğitimli evlatlarının kariyer için yurt dışına gittiği değil, yurt dışında eğitim gören evlatlarını kendine çeken bir cazibe merkezi olmuştur. Hatta diğer ülke ülke vatandaşlarından yetenekler de küresel marka haline gelen şirketlerimizde çalışmak için Türkiye'ye yönelmektedir.
Devletimizi ve özel sektörümüzü başarıdan başarıya taşıyacak bir yetenek yönetim modelinin inşasını hedefliyoruz.
Ulusal staj programımızdaki öğrenci sayısını 150 bine çıkarıyoruz. Özel sektörden beklentimiz, aramızda özel sektörün devleri var. Özel sektörden beklentimiz, 150 bin öğrenciye benzer şartlarda staj imkanı vererek toplamda bu sayısı 300 bine ulaştırmamıza destek vermeleri.
Ulusal staj programının 2023 yılı başvurularını bugün itibarıyla açıyoruz.
Yaz stajları için ödediğimiz, asgari ücretin yüzde 30'una tekabül eden rakamı, 2023'ten itibaren asgari ücret seviyesine yükseltiyoruz
#Canlı: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde "e-İnsan Programı"nda konuşuyor https://t.co/8q7Gkv9ZcE— AA Canlı (@AACanli) October 18, 2022