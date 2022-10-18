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https://sputniknews.com.tr/20221018/erdogan-talimat-verdi-maden-kazalarinda-yasamini-yitiren-iscilere-dair-duzenlemeler-kalici-olacak-1062435855.html
Erdoğan talimat verdi: Maden kazalarında yaşamını yitiren işçilere dair düzenlemeler kalıcı olacak
Erdoğan talimat verdi: Maden kazalarında yaşamını yitiren işçilere dair düzenlemeler kalıcı olacak
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, maden kazalarında yaşamını yitiren işçilere yönelik mevzuata eklenen geçici düzenlemelerin kalıcı olması yönünde talimat... 18.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-18T10:38+0300
2022-10-18T10:38+0300
türkiye
recep tayyip erdoğan
maden
maden ocağı
maden faciası
işçi
düzenleme
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın daha önce maden kazasında yaşamını yitirenler için mevzuata eklenen geçici düzenlemelerin kalıcı hale getirilmesi için talimat verdiği öğrenildi.MKYK’da ayrıca yasa hazırlığı için çalışma grubu kurulması kararı alındı. Düzenlemenin kısa sürede tamamlanması bekleniyor.Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çarşamba günü grup toplantısında bu düzenlemeleri kamuoyuna açıklayacak.
https://sputniknews.com.tr/20221017/amasrada-maden-ocagindaki-patlamaya-iliskin-sorusturma-kapsaminda-teknik-cihazlara-el-konuldu-1062400901.html
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recep tayyip erdoğan, maden, maden ocağı, maden faciası, işçi, düzenleme
recep tayyip erdoğan, maden, maden ocağı, maden faciası, işçi, düzenleme

Erdoğan talimat verdi: Maden kazalarında yaşamını yitiren işçilere dair düzenlemeler kalıcı olacak

10:38 18.10.2022
© AAAmasra'da patlama yaşanan maden ocağındaki arama kurtarma çalışmaları sürüyor
Amasra'da patlama yaşanan maden ocağındaki arama kurtarma çalışmaları sürüyor - Sputnik Türkiye, 1920, 18.10.2022
© AA
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, maden kazalarında yaşamını yitiren işçilere yönelik mevzuata eklenen geçici düzenlemelerin kalıcı olması yönünde talimat verdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın daha önce maden kazasında yaşamını yitirenler için mevzuata eklenen geçici düzenlemelerin kalıcı hale getirilmesi için talimat verdiği öğrenildi.
MKYK’da ayrıca yasa hazırlığı için çalışma grubu kurulması kararı alındı. Düzenlemenin kısa sürede tamamlanması bekleniyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çarşamba günü grup toplantısında bu düzenlemeleri kamuoyuna açıklayacak.
Bartın'ın Amasra ilçesinde maden ocağı patlaması - Sputnik Türkiye, 1920, 17.10.2022
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Amasra'da maden ocağındaki patlamaya ilişkin soruşturma kapsamında teknik cihazlara el konuldu
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