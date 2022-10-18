https://sputniknews.com.tr/20221018/erdogan-talimat-verdi-maden-kazalarinda-yasamini-yitiren-iscilere-dair-duzenlemeler-kalici-olacak-1062435855.html

Erdoğan talimat verdi: Maden kazalarında yaşamını yitiren işçilere dair düzenlemeler kalıcı olacak

Erdoğan talimat verdi: Maden kazalarında yaşamını yitiren işçilere dair düzenlemeler kalıcı olacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, maden kazalarında yaşamını yitiren işçilere yönelik mevzuata eklenen geçici düzenlemelerin kalıcı olması yönünde talimat... 18.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-18T10:38+0300

2022-10-18T10:38+0300

2022-10-18T10:38+0300

türkiye

recep tayyip erdoğan

maden

maden ocağı

maden faciası

işçi

düzenleme

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın daha önce maden kazasında yaşamını yitirenler için mevzuata eklenen geçici düzenlemelerin kalıcı hale getirilmesi için talimat verdiği öğrenildi.MKYK’da ayrıca yasa hazırlığı için çalışma grubu kurulması kararı alındı. Düzenlemenin kısa sürede tamamlanması bekleniyor.Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çarşamba günü grup toplantısında bu düzenlemeleri kamuoyuna açıklayacak.

https://sputniknews.com.tr/20221017/amasrada-maden-ocagindaki-patlamaya-iliskin-sorusturma-kapsaminda-teknik-cihazlara-el-konuldu-1062400901.html

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recep tayyip erdoğan, maden, maden ocağı, maden faciası, işçi, düzenleme