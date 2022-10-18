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Elazığ'da deprem meydana geldi
Elazığ'da deprem meydana geldi
AFAD'dan son dakika deprem açıklaması geldi. Merkez üssü Elazığ’ın Sivrice ilçesi olan 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 18.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-18T09:44+0300
2022-10-18T09:44+0300
türkiye
elazığ
deprem
afad
afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad)
kandilli rasathanesi
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığından alınan bilgiye göre, saat 06.31'de merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.Yerin yaklaşık 7 kilometre derinliğinde meydana gelen depremle ilgili olumsuz bir durum yaşanmadığı öğrenildi.Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 4.0 olarak duyurdu.
https://sputniknews.com.tr/20221013/prof-dr-hasan-sozbilir-turkiye-olceginde-20-ayri-yerde-deprem-uretme-zamani-gelmis-faylar-var-1062258432.html
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elazığ, deprem, afad, afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad), kandilli rasathanesi
elazığ, deprem, afad, afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad), kandilli rasathanesi

Elazığ'da deprem meydana geldi

09:44 18.10.2022
© DHADeprem
Deprem - Sputnik Türkiye, 1920, 18.10.2022
© DHA
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AFAD'dan son dakika deprem açıklaması geldi. Merkez üssü Elazığ’ın Sivrice ilçesi olan 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığından alınan bilgiye göre, saat 06.31'de merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Yerin yaklaşık 7 kilometre derinliğinde meydana gelen depremle ilgili olumsuz bir durum yaşanmadığı öğrenildi.
Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 4.0 olarak duyurdu.
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