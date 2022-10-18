https://sputniknews.com.tr/20221018/elazigda-deprem-meydana-geldi-1062434358.html

Elazığ'da deprem meydana geldi

Elazığ'da deprem meydana geldi

AFAD'dan son dakika deprem açıklaması geldi. Merkez üssü Elazığ’ın Sivrice ilçesi olan 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 18.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-18T09:44+0300

2022-10-18T09:44+0300

2022-10-18T09:44+0300

türkiye

elazığ

deprem

afad

afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad)

kandilli rasathanesi

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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığından alınan bilgiye göre, saat 06.31'de merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.Yerin yaklaşık 7 kilometre derinliğinde meydana gelen depremle ilgili olumsuz bir durum yaşanmadığı öğrenildi.Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 4.0 olarak duyurdu.

https://sputniknews.com.tr/20221013/prof-dr-hasan-sozbilir-turkiye-olceginde-20-ayri-yerde-deprem-uretme-zamani-gelmis-faylar-var-1062258432.html

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elazığ, deprem, afad, afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad), kandilli rasathanesi