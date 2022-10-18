https://sputniknews.com.tr/20221018/egede-41-ve-4-buyuklugunde-deprem-1062450941.html

Ege'de 4.1 ve 4 büyüklüğünde deprem

Ege'de 4.1 ve 4 büyüklüğünde deprem

Aydın Kuşadası açıklarında 4.1 ve 4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. 18.10.2022, Sputnik Türkiye

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türkiye

deprem

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Ege Denizi'nde Aydın Kuşadası körfezinde 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.Depremin derinliği 6.33 kilometre olarak kaydedildi.Sarsıntı çevre il ve ilçelerde hissedildi.4.1 büyüklüğündeki depremin ardından 4 büyüklüğünde ikinci bir deprem daha oldu.

https://sputniknews.com.tr/20221018/elazigda-deprem-meydana-geldi-1062434358.html

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