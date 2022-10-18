https://sputniknews.com.tr/20221018/egede-41-ve-4-buyuklugunde-deprem-1062450941.html
Ege'de 4.1 ve 4 büyüklüğünde deprem
Ege'de 4.1 ve 4 büyüklüğünde deprem
Aydın Kuşadası açıklarında 4.1 ve 4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. 18.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-18T15:35+0300
2022-10-18T15:35+0300
2022-10-18T15:35+0300
türkiye
deprem
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Ege Denizi'nde Aydın Kuşadası körfezinde 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.Depremin derinliği 6.33 kilometre olarak kaydedildi.Sarsıntı çevre il ve ilçelerde hissedildi.4.1 büyüklüğündeki depremin ardından 4 büyüklüğünde ikinci bir deprem daha oldu.
https://sputniknews.com.tr/20221018/elazigda-deprem-meydana-geldi-1062434358.html
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deprem
Ege'de 4.1 ve 4 büyüklüğünde deprem
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Aydın Kuşadası açıklarında 4.1 ve 4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Ege Denizi'nde Aydın Kuşadası körfezinde 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Depremin derinliği 6.33 kilometre olarak kaydedildi.
Sarsıntı çevre il ve ilçelerde hissedildi.
4.1 büyüklüğündeki depremin ardından 4 büyüklüğünde ikinci bir deprem daha oldu.