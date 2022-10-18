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Ege'de 4.1 ve 4 büyüklüğünde deprem
Ege'de 4.1 ve 4 büyüklüğünde deprem
Aydın Kuşadası açıklarında 4.1 ve 4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. 18.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-18T15:35+0300
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Ege Denizi'nde Aydın Kuşadası körfezinde 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.Depremin derinliği 6.33 kilometre olarak kaydedildi.Sarsıntı çevre il ve ilçelerde hissedildi.4.1 büyüklüğündeki depremin ardından 4 büyüklüğünde ikinci bir deprem daha oldu.
https://sputniknews.com.tr/20221018/elazigda-deprem-meydana-geldi-1062434358.html
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deprem
deprem

Ege'de 4.1 ve 4 büyüklüğünde deprem

15:35 18.10.2022
© DHADeprem
Deprem - Sputnik Türkiye, 1920, 18.10.2022
© DHA
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Aydın Kuşadası açıklarında 4.1 ve 4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Ege Denizi'nde Aydın Kuşadası körfezinde 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Depremin derinliği 6.33 kilometre olarak kaydedildi.
Sarsıntı çevre il ve ilçelerde hissedildi.
4.1 büyüklüğündeki depremin ardından 4 büyüklüğünde ikinci bir deprem daha oldu.
Deprem - Sputnik Türkiye, 1920, 18.10.2022
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