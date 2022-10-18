https://sputniknews.com.tr/20221018/duman-konser-gelirini-maden-faciasinda-hayatini-kaybeden-iscilerin-ailelerine-bagislayacak-1062427362.html

Duman, konser gelirini maden faciasında hayatını kaybeden işçilerin ailelerine bağışlayacak

Duman, konser gelirini maden faciasında hayatını kaybeden işçilerin ailelerine bağışlayacak

Rock müzik grubu Duman, önceki akşam verdikleri konserin bilet gelirini Bartın'ın Amasra ilçesinde maden ocağında meydana gelen grizu patlamasında hayatını... 18.10.2022, Sputnik Türkiye

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yaşam

duman

kaan tangöze

bağış

bartın

amasra

maden

maden faciası

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Duman grubu, önceki akşam Kıbrıs'taki Les Ambassadeurs Otel'in düzenlediği Les Müzik Festivali’nde sahne aldı. Les Müzik Festivali’nde gerçekleşen Duman konserine 5 bin izleyici katıldı.CNN Türk'te yer alan habere göre grubun solisti Kaan Tangöze, 5 bin kişinin izlediği konserin bilet gelirinin Bartın'daki maden faciasında hayatını kaybeden madencilerin ailelerine bağışlanacağını açıkladı.

https://sputniknews.com.tr/20221017/amasrada-maden-ocagindaki-patlamaya-iliskin-sorusturma-kapsaminda-teknik-cihazlara-el-konuldu-1062400901.html

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duman, kaan tangöze, bağış, bartın, amasra, maden, maden faciası