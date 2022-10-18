https://sputniknews.com.tr/20221018/duman-konser-gelirini-maden-faciasinda-hayatini-kaybeden-iscilerin-ailelerine-bagislayacak-1062427362.html
Duman, konser gelirini maden faciasında hayatını kaybeden işçilerin ailelerine bağışlayacak
Duman, konser gelirini maden faciasında hayatını kaybeden işçilerin ailelerine bağışlayacak
Rock müzik grubu Duman, önceki akşam verdikleri konserin bilet gelirini Bartın'ın Amasra ilçesinde maden ocağında meydana gelen grizu patlamasında hayatını... 18.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-18T01:12+0300
2022-10-18T01:12+0300
2022-10-18T01:12+0300
yaşam
duman
kaan tangöze
bağış
bartın
amasra
maden
maden faciası
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0a/12/1062427452_0:0:960:540_1920x0_80_0_0_4423b501b56510f38ae83ae1a7edb071.png
Duman grubu, önceki akşam Kıbrıs'taki Les Ambassadeurs Otel'in düzenlediği Les Müzik Festivali’nde sahne aldı. Les Müzik Festivali’nde gerçekleşen Duman konserine 5 bin izleyici katıldı.CNN Türk'te yer alan habere göre grubun solisti Kaan Tangöze, 5 bin kişinin izlediği konserin bilet gelirinin Bartın'daki maden faciasında hayatını kaybeden madencilerin ailelerine bağışlanacağını açıkladı.
https://sputniknews.com.tr/20221017/amasrada-maden-ocagindaki-patlamaya-iliskin-sorusturma-kapsaminda-teknik-cihazlara-el-konuldu-1062400901.html
bartın
amasra
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0a/12/1062427452_107:0:960:640_1920x0_80_0_0_b53a6cf061bd238a171839d5d50a78e3.png
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
duman, kaan tangöze, bağış, bartın, amasra, maden, maden faciası
duman, kaan tangöze, bağış, bartın, amasra, maden, maden faciası
Duman, konser gelirini maden faciasında hayatını kaybeden işçilerin ailelerine bağışlayacak
Abone ol
Rock müzik grubu Duman, önceki akşam verdikleri konserin bilet gelirini Bartın'ın Amasra ilçesinde maden ocağında meydana gelen grizu patlamasında hayatını kaybeden işçilerin ailelerine bağışlayacak.
Duman grubu, önceki akşam Kıbrıs'taki Les Ambassadeurs Otel'in düzenlediği Les Müzik Festivali’nde sahne aldı.
Les Müzik Festivali’nde gerçekleşen Duman konserine 5 bin izleyici katıldı.
CNN Türk'te yer alan habere göre grubun solisti Kaan Tangöze, 5 bin kişinin izlediği konserin bilet gelirinin Bartın'daki maden faciasında hayatını kaybeden madencilerin ailelerine bağışlanacağını açıkladı.