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https://sputniknews.com.tr/20221018/duman-konser-gelirini-maden-faciasinda-hayatini-kaybeden-iscilerin-ailelerine-bagislayacak-1062427362.html
Duman, konser gelirini maden faciasında hayatını kaybeden işçilerin ailelerine bağışlayacak
Duman, konser gelirini maden faciasında hayatını kaybeden işçilerin ailelerine bağışlayacak
Rock müzik grubu Duman, önceki akşam verdikleri konserin bilet gelirini Bartın'ın Amasra ilçesinde maden ocağında meydana gelen grizu patlamasında hayatını... 18.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-18T01:12+0300
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yaşam
duman
kaan tangöze
bağış
bartın
amasra
maden
maden faciası
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Duman grubu, önceki akşam Kıbrıs'taki Les Ambassadeurs Otel'in düzenlediği Les Müzik Festivali’nde sahne aldı. Les Müzik Festivali’nde gerçekleşen Duman konserine 5 bin izleyici katıldı.CNN Türk'te yer alan habere göre grubun solisti Kaan Tangöze, 5 bin kişinin izlediği konserin bilet gelirinin Bartın'daki maden faciasında hayatını kaybeden madencilerin ailelerine bağışlanacağını açıkladı.
https://sputniknews.com.tr/20221017/amasrada-maden-ocagindaki-patlamaya-iliskin-sorusturma-kapsaminda-teknik-cihazlara-el-konuldu-1062400901.html
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duman, kaan tangöze, bağış, bartın, amasra, maden, maden faciası
duman, kaan tangöze, bağış, bartın, amasra, maden, maden faciası

Duman, konser gelirini maden faciasında hayatını kaybeden işçilerin ailelerine bağışlayacak

01:12 18.10.2022
© DHAKaan Tangöze
Kaan Tangöze - Sputnik Türkiye, 1920, 18.10.2022
© DHA
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Rock müzik grubu Duman, önceki akşam verdikleri konserin bilet gelirini Bartın'ın Amasra ilçesinde maden ocağında meydana gelen grizu patlamasında hayatını kaybeden işçilerin ailelerine bağışlayacak.
Duman grubu, önceki akşam Kıbrıs'taki Les Ambassadeurs Otel'in düzenlediği Les Müzik Festivali’nde sahne aldı.
Les Müzik Festivali’nde gerçekleşen Duman konserine 5 bin izleyici katıldı.
CNN Türk'te yer alan habere göre grubun solisti Kaan Tangöze, 5 bin kişinin izlediği konserin bilet gelirinin Bartın'daki maden faciasında hayatını kaybeden madencilerin ailelerine bağışlanacağını açıkladı.
Bartın'ın Amasra ilçesinde maden ocağı patlaması - Sputnik Türkiye, 1920, 17.10.2022
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Amasra'da maden ocağındaki patlamaya ilişkin soruşturma kapsamında teknik cihazlara el konuldu
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