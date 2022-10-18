https://sputniknews.com.tr/20221018/dolar-ve-altin-fiyatlarinda-son-durum-ne-1062433575.html

Dolar ve altın fiyatlarında son durum ne?

Dolar ve altın fiyatlarında son durum ne?

Dolar haftanın ikinci gününde de yatay seyrini sürdürüyor ve 18.58 TL'den işlem görüyor. 18.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-18T09:23+0300

2022-10-18T09:23+0300

2022-10-18T09:25+0300

ekonomi

dolar

dolar/tl

euro

euro/tl

altın

gram altın

çeyrek altın

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/15/1051975909_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_b11a3ed9d912974e7099b524c28b75ba.jpg

Dolar 18.58 TL'den işlem görüyor. Euro/TL ise 18.33 TL’de yer alıyor.Çeyrek altın ne kadar?Altının gram fiyatı 991 lira 45 kuruş oldu. Böylece çeyrek altının fiyatı 1648.30 TL'ye çıkarken, Cumhuriyet altını 6 bin 781 dolara geldi.Ons altın ise 1655 dolardan işlem görüyor.

https://sputniknews.com.tr/20221017/dolar-ve-altin-fiyatlarinda-son-durum-ne-1062392923.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

dolar ne kadar,dolar euro,dolar fiyatları,dolar kaç oldu,altın fiyatları,gram altın ne kadar,çeyrek altın