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https://sputniknews.com.tr/20221018/dolar-ve-altin-fiyatlarinda-son-durum-ne-1062433575.html
Dolar ve altın fiyatlarında son durum ne?
Dolar ve altın fiyatlarında son durum ne?
Dolar haftanın ikinci gününde de yatay seyrini sürdürüyor ve 18.58 TL'den işlem görüyor. 18.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-18T09:23+0300
2022-10-18T09:25+0300
ekonomi
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Dolar 18.58 TL'den işlem görüyor. Euro/TL ise 18.33 TL’de yer alıyor.Çeyrek altın ne kadar?Altının gram fiyatı 991 lira 45 kuruş oldu. Böylece çeyrek altının fiyatı 1648.30 TL'ye çıkarken, Cumhuriyet altını 6 bin 781 dolara geldi.Ons altın ise 1655 dolardan işlem görüyor.
https://sputniknews.com.tr/20221017/dolar-ve-altin-fiyatlarinda-son-durum-ne-1062392923.html
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Dolar ve altın fiyatlarında son durum ne?

09:23 18.10.2022 (güncellendi: 09:25 18.10.2022)
© REUTERS / CAGLA GURDOGANTL- Dolar
TL- Dolar - Sputnik Türkiye, 1920, 18.10.2022
© REUTERS / CAGLA GURDOGAN
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Dolar haftanın ikinci gününde de yatay seyrini sürdürüyor ve 18.58 TL'den işlem görüyor.
Dolar 18.58 TL'den işlem görüyor. Euro/TL ise 18.33 TL’de yer alıyor.

Çeyrek altın ne kadar?

Altının gram fiyatı 991 lira 45 kuruş oldu. Böylece çeyrek altının fiyatı 1648.30 TL'ye çıkarken, Cumhuriyet altını 6 bin 781 dolara geldi.
Ons altın ise 1655 dolardan işlem görüyor.
Dolar ve euro - Sputnik Türkiye, 1920, 17.10.2022
EKONOMİ
Dolar ve altın fiyatlarında son durum ne?
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