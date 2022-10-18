https://sputniknews.com.tr/20221018/disisleri-bakanligindan-etiyopya-aciklamasi-tirmanan-gerginligi-endiseyle-karsiliyoruz-1062428216.html
Dışişleri Bakanlığı'ndan Etiyopya açıklaması: Tırmanan gerginliği endişeyle karşılıyoruz
Dışişleri Bakanlığı'ndan Etiyopya açıklaması: Tırmanan gerginliği endişeyle karşılıyoruz
Türkiye Dışişleri Bakanlığı, Etiyopya’da yaşanan şiddet olaylarına ilişkin, “Etiyopya Federal Demokratik Cumhuriyeti’nin Tigray Bölgesinde yeniden tırmanan... 18.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-18T01:40+0300
2022-10-18T01:40+0300
2022-10-18T01:40+0300
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dışişleri
etiyopya
gerginlik
tigray halk kurtuluş cephesi (tplf)
tigray
açıklama
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Dışişleri Bakanlığı, Etiyopya'nın Tigray bölgesinde yeniden tırmanan gerginliğe ilişkin açıklama paylaştı.Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada şu ifadeler yer aldı:
https://sputniknews.com.tr/20221016/misir-ve-hindistan-disisleri-bakanlari-hedasi-baraji-konusunu-gorustu-1062364285.html
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dışişleri, etiyopya, gerginlik, tigray halk kurtuluş cephesi (tplf), tigray, açıklama
dışişleri, etiyopya, gerginlik, tigray halk kurtuluş cephesi (tplf), tigray, açıklama
Dışişleri Bakanlığı'ndan Etiyopya açıklaması: Tırmanan gerginliği endişeyle karşılıyoruz
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Türkiye Dışişleri Bakanlığı, Etiyopya’da yaşanan şiddet olaylarına ilişkin, “Etiyopya Federal Demokratik Cumhuriyeti’nin Tigray Bölgesinde yeniden tırmanan gerginliği endişeyle karşılıyoruz” açıklamasında bulundu.
Dışişleri Bakanlığı, Etiyopya'nın Tigray bölgesinde yeniden tırmanan gerginliğe ilişkin açıklama paylaştı.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada şu ifadeler yer aldı:
“Etiyopya Federal Demokratik Cumhuriyeti’nin Tigray Bölgesinde yeniden tırmanan gerginliği endişeyle karşılıyoruz. Ülkede şiddete son verilmesi ve bir an önce ateşkes ilan edilmesi çağrısı yapıyoruz. Afrika Birliği’nin bu amaçla taraflar arasında doğrudan görüşmeler yapılmasına yönelik girişimine önem atfediyoruz. Türkiye, Etiyopya’da barış, huzur ve istikrarın tesisi yönündeki çabaları desteklemeyi sürdürecektir."