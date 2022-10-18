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Dilek tutarken devrilen mumlar türbede yangın çıkardı
Dilek tutarken devrilen mumlar türbede yangın çıkardı
Kaz Dağları'nın zirvesindeki Sarıkız Türbesi'nde, dilek tutmak için yakılan mumların devrilmesi sonucu çaputlar tutuştu. 18.10.2022, Sputnik Türkiye
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balıkesir, türbe, yangın, фото
balıkesir, türbe, yangın, фото

Dilek tutarken devrilen mumlar türbede yangın çıkardı

12:35 18.10.2022
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Kaz Dağları'nın zirvesindeki Sarıkız Türbesi'nde, dilek tutmak için yakılan mumların devrilmesi sonucu çaputlar tutuştu.
© DHABalıkesir'in Edremit ilçesindeki Kaz Dağları'nın 1726 metre rakımlı Sarıkız zirvesinde, efsanevi Sarıkız'ın son göründüğü yer olduğu ileri sürülen noktadaki türbenin çevresine çaputlar bağlayan ve mum yakanlar, dilek tutup dua ediyor.
Dilek tutarken devrilen mumlar türbede yangın çıkardı - Sputnik Türkiye
1/5
© DHA
Balıkesir'in Edremit ilçesindeki Kaz Dağları'nın 1726 metre rakımlı Sarıkız zirvesinde, efsanevi Sarıkız'ın son göründüğü yer olduğu ileri sürülen noktadaki türbenin çevresine çaputlar bağlayan ve mum yakanlar, dilek tutup dua ediyor.
© DHADün türbeyi ziyarete gelenler, yaktıkları mumları söndürmeden gitti. Bir süre sonra devrilen mumlar çaputları tutuşturdu. Türbeden çıkan dumanları fark eden bazı ziyaretçiler, ellerindeki su şişeleriyle alevleri söndürdü.
Dilek tutarken devrilen mumlar türbede yangın çıkardı - Sputnik Türkiye
2/5
© DHA
Dün türbeyi ziyarete gelenler, yaktıkları mumları söndürmeden gitti. Bir süre sonra devrilen mumlar çaputları tutuşturdu. Türbeden çıkan dumanları fark eden bazı ziyaretçiler, ellerindeki su şişeleriyle alevleri söndürdü.
© DHAYöre halkı kendileri için önemli olan türbeyi temiz tutmaya ve özenli davranmaya dikkat ettiklerini belirterek, gelenek olarak yaktıkları mumları da kısa süre sonra söndürdüklerini kaydetti.
Dilek tutarken devrilen mumlar türbede yangın çıkardı - Sputnik Türkiye
3/5
© DHA
Yöre halkı kendileri için önemli olan türbeyi temiz tutmaya ve özenli davranmaya dikkat ettiklerini belirterek, gelenek olarak yaktıkları mumları da kısa süre sonra söndürdüklerini kaydetti.
© DHAKırsal Mehmetalan Mahallesi'nde oturan Fatma Sarı, türbede daha özenli davranılması gerektiğini belirterek, "Bizim Sarıkız'a inancımız var. Burada dilek tutuyoruz. Senede bir gün adak adıyoruz. Onun haricinde arada bir gelip, ziyaret ediyoruz. Mesela çocuğu olmayanlar gelip, tülbent bağlar, mum yakar, dilek tutar. Burada ne yazık ki hoş olmayan bir manzara meydana geldi. Türbede bulunan çaputlar tutuşmuş. Biz burada mumu yaktıktan sonra biraz bekleyip, söndürüp öyle gidiyoruz. Hepsinin yanması gerekmiyor, önemli olan niyet, herkesin saygılı olmasını istiyoruz. Bu manzara beni üzdü, insanlar duyarlı olmalı" dedi.
Dilek tutarken devrilen mumlar türbede yangın çıkardı - Sputnik Türkiye
4/5
© DHA
Kırsal Mehmetalan Mahallesi'nde oturan Fatma Sarı, türbede daha özenli davranılması gerektiğini belirterek, "Bizim Sarıkız'a inancımız var. Burada dilek tutuyoruz. Senede bir gün adak adıyoruz. Onun haricinde arada bir gelip, ziyaret ediyoruz. Mesela çocuğu olmayanlar gelip, tülbent bağlar, mum yakar, dilek tutar. Burada ne yazık ki hoş olmayan bir manzara meydana geldi. Türbede bulunan çaputlar tutuşmuş. Biz burada mumu yaktıktan sonra biraz bekleyip, söndürüp öyle gidiyoruz. Hepsinin yanması gerekmiyor, önemli olan niyet, herkesin saygılı olmasını istiyoruz. Bu manzara beni üzdü, insanlar duyarlı olmalı" dedi.
© DHATürbeyi ziyarete gelen Mehmet Sarı da tülbentlerin dışarıya bağlanmasını isteyerek, "Mumları söndürmeden bırakıp gidiyorlar, tehlikeli ve kötü bir görüntü oluyor. Bu yapılan inanç değil, kötü manzara ortada" diye konuştu.
Dilek tutarken devrilen mumlar türbede yangın çıkardı - Sputnik Türkiye
5/5
© DHA
Türbeyi ziyarete gelen Mehmet Sarı da tülbentlerin dışarıya bağlanmasını isteyerek, "Mumları söndürmeden bırakıp gidiyorlar, tehlikeli ve kötü bir görüntü oluyor. Bu yapılan inanç değil, kötü manzara ortada" diye konuştu.
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