Dilek tutarken devrilen mumlar türbede yangın çıkardı

© DHA Kırsal Mehmetalan Mahallesi'nde oturan Fatma Sarı, türbede daha özenli davranılması gerektiğini belirterek, "Bizim Sarıkız'a inancımız var. Burada dilek tutuyoruz. Senede bir gün adak adıyoruz. Onun haricinde arada bir gelip, ziyaret ediyoruz. Mesela çocuğu olmayanlar gelip, tülbent bağlar, mum yakar, dilek tutar. Burada ne yazık ki hoş olmayan bir manzara meydana geldi. Türbede bulunan çaputlar tutuşmuş. Biz burada mumu yaktıktan sonra biraz bekleyip, söndürüp öyle gidiyoruz. Hepsinin yanması gerekmiyor, önemli olan niyet, herkesin saygılı olmasını istiyoruz. Bu manzara beni üzdü, insanlar duyarlı olmalı" dedi.