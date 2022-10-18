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CHP, dezenformasyon yasasının 29. maddesinin iptali istemiyle Anayasa Mahkemesi'ne başvurdu
CHP, dezenformasyon yasasının 29. maddesinin iptali istemiyle Anayasa Mahkemesi'ne başvurdu
CHP, dezenformasyon yasasının 29. maddesinin iptali istemiyle Anayasa Mahkemesi'ne başvurdu. 18.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-18T16:19+0300
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Kamuoyunda sosyal medya düzenlemesi olarak bilinen Dezenformasyonla Mücadele Yasası Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.CHP, sosyal medya düzenlemesinin 29. maddesinin yürütmesinin durdurulması için Anayasa Mahkemesi'ne (AYM) başvurdu.Yasayla, Türk Ceza Kanunu'nun 217’inci maddesine dezenformasyonla ilgili "Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçu eklendi.3 yıla kadar hapis cezasıSosyal ağlar üzerinden halkı endişe, korku veya paniğe sevk edecek gerçeğe aykırı bilgileri paylaşanlara 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası verilebilecek.Bu ceza, kişinin kimliğini gizlemesi veya bir örgütün faaliyetleri çerçevesinde suçu işlemesi halinde yarı oranla artırılacak.Milli İstihbarat Teşkilatı faaliyetlerine ve personeline yönelik suç teşkil eden içerikler katalog suçlar kapsamına alınacak.Yasayla, internet haber siteleri de basın kanunu kapsamına alındı.
https://sputniknews.com.tr/20221018/dezenformasyon-yasasi-resmi-gazetede-yayimlanarak-yururluge-girdi-1062428162.html
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chp, cumhuriyet halk partisi (chp), aym, anayasa mahkemesi (aym), tbmm
chp, cumhuriyet halk partisi (chp), aym, anayasa mahkemesi (aym), tbmm

CHP, dezenformasyon yasasının 29. maddesinin iptali istemiyle Anayasa Mahkemesi'ne başvurdu

16:19 18.10.2022 (güncellendi: 16:59 18.10.2022)
© AAAnayasa Mahkemesi, AYM
Anayasa Mahkemesi, AYM - Sputnik Türkiye, 1920, 18.10.2022
© AA
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CHP, dezenformasyon yasasının 29. maddesinin iptali istemiyle Anayasa Mahkemesi'ne başvurdu.
Kamuoyunda sosyal medya düzenlemesi olarak bilinen Dezenformasyonla Mücadele Yasası Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
CHP, sosyal medya düzenlemesinin 29. maddesinin yürütmesinin durdurulması için Anayasa Mahkemesi'ne (AYM) başvurdu.
Yasayla, Türk Ceza Kanunu'nun 217’inci maddesine dezenformasyonla ilgili "Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçu eklendi.

3 yıla kadar hapis cezası

Sosyal ağlar üzerinden halkı endişe, korku veya paniğe sevk edecek gerçeğe aykırı bilgileri paylaşanlara 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası verilebilecek.

Bu ceza, kişinin kimliğini gizlemesi veya bir örgütün faaliyetleri çerçevesinde suçu işlemesi halinde yarı oranla artırılacak.

Milli İstihbarat Teşkilatı faaliyetlerine ve personeline yönelik suç teşkil eden içerikler katalog suçlar kapsamına alınacak.

Yasayla, internet haber siteleri de basın kanunu kapsamına alındı.
Resmi Gazete - Sputnik Türkiye, 1920, 18.10.2022
TÜRKİYE
'Dezenformasyon yasası' Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi
01:31
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