https://sputniknews.com.tr/20221018/chp-dezenformasyon-yasasinin-29-maddesinin-iptali-istemiyle-anayasa-mahkemesine-basvurdu-1062453452.html
CHP, dezenformasyon yasasının 29. maddesinin iptali istemiyle Anayasa Mahkemesi'ne başvurdu
CHP, dezenformasyon yasasının 29. maddesinin iptali istemiyle Anayasa Mahkemesi'ne başvurdu
CHP, dezenformasyon yasasının 29. maddesinin iptali istemiyle Anayasa Mahkemesi'ne başvurdu. 18.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-18T16:19+0300
2022-10-18T16:19+0300
2022-10-18T16:59+0300
politika
chp
cumhuriyet halk partisi (chp)
aym
anayasa mahkemesi (aym)
tbmm
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Kamuoyunda sosyal medya düzenlemesi olarak bilinen Dezenformasyonla Mücadele Yasası Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.CHP, sosyal medya düzenlemesinin 29. maddesinin yürütmesinin durdurulması için Anayasa Mahkemesi'ne (AYM) başvurdu.Yasayla, Türk Ceza Kanunu'nun 217’inci maddesine dezenformasyonla ilgili "Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçu eklendi.3 yıla kadar hapis cezasıSosyal ağlar üzerinden halkı endişe, korku veya paniğe sevk edecek gerçeğe aykırı bilgileri paylaşanlara 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası verilebilecek.Bu ceza, kişinin kimliğini gizlemesi veya bir örgütün faaliyetleri çerçevesinde suçu işlemesi halinde yarı oranla artırılacak.Milli İstihbarat Teşkilatı faaliyetlerine ve personeline yönelik suç teşkil eden içerikler katalog suçlar kapsamına alınacak.Yasayla, internet haber siteleri de basın kanunu kapsamına alındı.
https://sputniknews.com.tr/20221018/dezenformasyon-yasasi-resmi-gazetede-yayimlanarak-yururluge-girdi-1062428162.html
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chp, cumhuriyet halk partisi (chp), aym, anayasa mahkemesi (aym), tbmm
chp, cumhuriyet halk partisi (chp), aym, anayasa mahkemesi (aym), tbmm
CHP, dezenformasyon yasasının 29. maddesinin iptali istemiyle Anayasa Mahkemesi'ne başvurdu
16:19 18.10.2022 (güncellendi: 16:59 18.10.2022) Abone ol
CHP, dezenformasyon yasasının 29. maddesinin iptali istemiyle Anayasa Mahkemesi'ne başvurdu.
Kamuoyunda sosyal medya düzenlemesi olarak bilinen Dezenformasyonla Mücadele Yasası Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
CHP, sosyal medya düzenlemesinin 29. maddesinin yürütmesinin durdurulması için Anayasa Mahkemesi'ne (AYM) başvurdu.
Yasayla, Türk Ceza Kanunu'nun 217’inci maddesine dezenformasyonla ilgili "Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçu eklendi.
3 yıla kadar hapis cezası
Sosyal ağlar üzerinden halkı endişe, korku veya paniğe sevk edecek gerçeğe aykırı bilgileri paylaşanlara 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası verilebilecek.
Bu ceza, kişinin kimliğini gizlemesi veya bir örgütün faaliyetleri çerçevesinde suçu işlemesi halinde yarı oranla artırılacak.
Milli İstihbarat Teşkilatı faaliyetlerine ve personeline yönelik suç teşkil eden içerikler katalog suçlar kapsamına alınacak.
Yasayla, internet haber siteleri de basın kanunu kapsamına alındı.