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FETÖ'nün mali yapılanmasına operasyon: 543 gözaltı
FETÖ'nün mali yapılanmasına operasyon: 543 gözaltı
İçişleri Bakanı Soylu, FETÖ'nün mali yapılanmasına yönelik başlatılan Gazi Turgut Aslan Operasyonu'nda şu ana kadar 543 şüphelinin gözaltına alındığını... 18.10.2022, Sputnik Türkiye
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türkiye
fetö
süleyman soylu
içişleri bakanlığı
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FETÖ'nün mali yapılanmasına yönelik operasyon başlatıldı.Açıklama İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan geldi.Soylu, "FETÖ terör örgütünün mali yapılanmasına ilişkin 59 ilde 704 şüpheliye yönelik başlatılan 'Gazi Turgut Aslan Operasyonu'nda şu ana kadar 543 şüpheli gözaltına alındı" dedi.
https://sputniknews.com.tr/20220923/ak-partili-ozhaseki-feto-bizim-zamanimizda-guclenmis-gibi-anlatiyorlar-1061547640.html
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fetö, süleyman soylu, içişleri bakanlığı
fetö, süleyman soylu, içişleri bakanlığı

FETÖ'nün mali yapılanmasına operasyon: 543 gözaltı

12:53 18.10.2022 (güncellendi: 13:26 18.10.2022)
© İHA / DOĞAN CAN CESURİçişleri Bakanı Süleyman Soylu
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu - Sputnik Türkiye, 1920, 18.10.2022
© İHA / DOĞAN CAN CESUR
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İçişleri Bakanı Soylu, FETÖ'nün mali yapılanmasına yönelik başlatılan Gazi Turgut Aslan Operasyonu'nda şu ana kadar 543 şüphelinin gözaltına alındığını açıkladı.
FETÖ'nün mali yapılanmasına yönelik operasyon başlatıldı.
Açıklama İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan geldi.
Soylu, "FETÖ terör örgütünün mali yapılanmasına ilişkin 59 ilde 704 şüpheliye yönelik başlatılan 'Gazi Turgut Aslan Operasyonu'nda şu ana kadar 543 şüpheli gözaltına alındı" dedi.
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