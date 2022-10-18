https://sputniknews.com.tr/20221018/bakan-soylu-fetonun-mali-yapilanmasina-yonelik-543-supheli-gozaltina-alindi-1062442787.html
FETÖ'nün mali yapılanmasına operasyon: 543 gözaltı
FETÖ'nün mali yapılanmasına operasyon: 543 gözaltı
İçişleri Bakanı Soylu, FETÖ'nün mali yapılanmasına yönelik başlatılan Gazi Turgut Aslan Operasyonu'nda şu ana kadar 543 şüphelinin gözaltına alındığını... 18.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-18T12:53+0300
2022-10-18T12:53+0300
2022-10-18T13:26+0300
türkiye
fetö
süleyman soylu
içişleri bakanlığı
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FETÖ'nün mali yapılanmasına yönelik operasyon başlatıldı.Açıklama İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan geldi.Soylu, "FETÖ terör örgütünün mali yapılanmasına ilişkin 59 ilde 704 şüpheliye yönelik başlatılan 'Gazi Turgut Aslan Operasyonu'nda şu ana kadar 543 şüpheli gözaltına alındı" dedi.
https://sputniknews.com.tr/20220923/ak-partili-ozhaseki-feto-bizim-zamanimizda-guclenmis-gibi-anlatiyorlar-1061547640.html
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fetö, süleyman soylu, içişleri bakanlığı
fetö, süleyman soylu, içişleri bakanlığı
FETÖ'nün mali yapılanmasına operasyon: 543 gözaltı
12:53 18.10.2022 (güncellendi: 13:26 18.10.2022) Abone ol
İçişleri Bakanı Soylu, FETÖ'nün mali yapılanmasına yönelik başlatılan Gazi Turgut Aslan Operasyonu'nda şu ana kadar 543 şüphelinin gözaltına alındığını açıkladı.
FETÖ'nün mali yapılanmasına yönelik operasyon başlatıldı.
Açıklama İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan geldi.
Soylu, "FETÖ terör örgütünün mali yapılanmasına ilişkin 59 ilde 704 şüpheliye yönelik başlatılan 'Gazi Turgut Aslan Operasyonu'nda şu ana kadar 543 şüpheli gözaltına alındı" dedi.