https://sputniknews.com.tr/20221018/bakan-karaismailoglu-tahil-koridoru-kapsaminda-ukraynadan-toplam-354-gemi-hareket-etti-1062444100.html

Bakan Karaismailoğlu: Tahıl koridoru kapsamında Ukrayna'dan toplam 354 gemi hareket etti

Bakan Karaismailoğlu: Tahıl koridoru kapsamında Ukrayna'dan toplam 354 gemi hareket etti

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, tahıl koridoru kapsamında 1 Ağustos-18 Ekim tarihlerinde 354 geminin Ukrayna limanlarından hareket ettiğini... 18.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-18T13:28+0300

2022-10-18T13:28+0300

2022-10-18T13:28+0300

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Karaismailoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Ukrayna krizi sürecinde dünyada gıda krizinin yaşandığını söyleyerek, Türkiye'nin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde yürüttüğü başarılı diplomasi sonucunda krizin aşıldığını ve tahıl koridorunun oluşturulduğunu ifade etti.Tahıl koridoru kapsamında, 1 Ağustos-18 Ekim tarihlerinde toplam 354 geminin Ukrayna'nın Odessa, Chornomorsk ve Yuzhne şehirlerindeki limanlardan yüklü olarak hareket ettiğini bildiren Karaismailoğlu, "Gemiler ile arpa, buğday, soya, ayçiçeği küspesi, buğday kepeği, bezelye, ayçiçeği çekirdeği, işlenmiş karışık gıda, şeker pancarı, ayçiçek yağı, kanola tohumu, mısır ve soya yağı olmak üzere 13 farklı çeşit yük taşındı." bilgisini paylaştı.Karaismailoğlu, 354 geminin 135'inin Türk bayraklı, sahipli veya işletenli olduğunu belirterek, şunları kaydetti:'Mahsur kalan Türk bayraklı veya sahipli gemi bulunmuyor'Bakan Karaismailoğlu, 354 geminin 31'inin 24 Şubat'tan itibaren mahsur kalan gemilerden oluştuğunu ifade ederek, diğerlerinin ise, tahıl koridorunun açılmasından sonra Ukrayna'dan yüklemesini yaparak geri dönenler olduğunu ifade etti. 24 Şubat'tan bu yana limanlarda mahsur kalan 8 Türk bayraklı veya sahipli geminin tamamının limanlardan hareket ettiğini belirten Karaismailoğlu, bu limanlarda mahsur kalan Türk bayraklı veya sahipli geminin bulunmadığını kaydetti.Ukrayna'nın Yuzhne, Chornomorsk ve Odessa şehirlerindeki limanlara, savaş durumundan ve tahıl koridoru açıldıktan sonra ilk defa gitmek üzere, şu ana kadar toplam 386 geminin İstanbul'da "müşterek merkez" tarafından denetlendiğini veya denetimlerin planlamaya alındığını ifade eden Karaismailoğlu, "386 gemiden 363'ü denetlenirken, denetlenen gemilerin 142'si Türk işletenlidir." bilgisini paylaştı.

https://sputniknews.com.tr/20221018/kalindan-tahil-koridoru-aciklamasi-amerikali-muhataplarimiza-guvence-vermeniz-lazim-dedim-1062442470.html

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türkiye, ukrayna krizi, ukrayna, rusya, adil karaismailoğlu, tahıl, tahıl sevkiyatı