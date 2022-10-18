https://sputniknews.com.tr/20221018/bakan-donmez-agustos-ayinda-yapilan-son-denetimde-bir-sorun-tespit-edilmedi-1062451353.html

Bakan Dönmez: En ufak bir ihmal varsa gereği yapılacak

Bakan Dönmez: En ufak bir ihmal varsa gereği yapılacak

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, TBMM Genel Kurulu'nda, Amasra’da maden ocağında meydana gelen patlamaya ilişkin bilgilendirme yapıyor. Dönmez... 18.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-18T15:23+0300

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türkiye

fatih dönmez

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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, TBMM Genel Kurulu'nda, Amasra’da maden ocağında meydana gelen patlamaya ilişkin bilgilendirme yapıyor.Bakan Dönmez, "6 savcı görevlendirildi, soruşturma başlatıldı" dedi. Dönmez ayrıca Sayıştay raporlarının gündeme getirildiğini belirtti ve "2017 ve 2019 Sayıştay raporlarında yer alan hususların dikkate alınmadığı iddiası ortaya atılmıştır. Soma ve Ermenek kazalarından sonra mevzuattaki düzenlemelere istinaden iyileşme yapılmadığı iddiaları yapıldı. Toplam 200 kilometrelik yeraltı açıklıklarında hayat hattı tesis edildi. Yeraltında metan, sıcaklık ve hava hızını ölçen sensörler vardır. Ağustos ayında yapılan son denetimde bir sorun tespit edilmedi" ifadelerini kullandı.Dönmez'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

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Sputnik Türkiye

fatih dönmez