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SON DAKİKA | Bakan Dönmez: Ağustos ayında yapılan son denetimde bir sorun tespit edilmedi
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Bakan Dönmez: En ufak bir ihmal varsa gereği yapılacak
Bakan Dönmez: En ufak bir ihmal varsa gereği yapılacak
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, TBMM Genel Kurulu'nda, Amasra’da maden ocağında meydana gelen patlamaya ilişkin bilgilendirme yapıyor. Dönmez... 18.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-18T15:23+0300
2022-10-18T15:39+0300
türkiye
fatih dönmez
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, TBMM Genel Kurulu'nda, Amasra’da maden ocağında meydana gelen patlamaya ilişkin bilgilendirme yapıyor.Bakan Dönmez, "6 savcı görevlendirildi, soruşturma başlatıldı" dedi. Dönmez ayrıca Sayıştay raporlarının gündeme getirildiğini belirtti ve "2017 ve 2019 Sayıştay raporlarında yer alan hususların dikkate alınmadığı iddiası ortaya atılmıştır. Soma ve Ermenek kazalarından sonra mevzuattaki düzenlemelere istinaden iyileşme yapılmadığı iddiaları yapıldı. Toplam 200 kilometrelik yeraltı açıklıklarında hayat hattı tesis edildi. Yeraltında metan, sıcaklık ve hava hızını ölçen sensörler vardır. Ağustos ayında yapılan son denetimde bir sorun tespit edilmedi" ifadelerini kullandı.Dönmez'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:
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fatih dönmez
fatih dönmez

Bakan Dönmez: En ufak bir ihmal varsa gereği yapılacak

15:23 18.10.2022 (güncellendi: 15:39 18.10.2022)
© AAEnerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, TBMM Genel Kurulu'nda
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, TBMM Genel Kurulu'nda - Sputnik Türkiye, 1920, 18.10.2022
© AA
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, TBMM Genel Kurulu'nda, Amasra’da maden ocağında meydana gelen patlamaya ilişkin bilgilendirme yapıyor. Dönmez "Ağustos ayında yapılan son denetimde bir sorun tespit edilmedi. En ufak bir ihmal varsa gereği yapılacak" dedi.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, TBMM Genel Kurulu'nda, Amasra’da maden ocağında meydana gelen patlamaya ilişkin bilgilendirme yapıyor.
Bakan Dönmez, "6 savcı görevlendirildi, soruşturma başlatıldı" dedi. Dönmez ayrıca Sayıştay raporlarının gündeme getirildiğini belirtti ve "2017 ve 2019 Sayıştay raporlarında yer alan hususların dikkate alınmadığı iddiası ortaya atılmıştır. Soma ve Ermenek kazalarından sonra mevzuattaki düzenlemelere istinaden iyileşme yapılmadığı iddiaları yapıldı. Toplam 200 kilometrelik yeraltı açıklıklarında hayat hattı tesis edildi. Yeraltında metan, sıcaklık ve hava hızını ölçen sensörler vardır. Ağustos ayında yapılan son denetimde bir sorun tespit edilmedi" ifadelerini kullandı.
Dönmez'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:
En ufak bir ihmal varsa gereği yapılacak.
Kaza öncesi metan gazı seviyesi yükselmiş ve elektrik kesilmiştir.
Sorumlu kimse, ortaya çıkarılacak, kimseyi gizlemeyeceğiz.
Sayıştay raporu çarpıtılarak metan gazı miktarı yüksek olduğu belirtilmiştir. Kömürdeki metan miktarı ile ocaktaki metan miktarı farklıdır.
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