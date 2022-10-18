https://sputniknews.com.tr/20221018/bakan-bilgin-biz-emekcileri-koruyacagiz-esnafi-koruyacagiz-calisanlari-koruyacagiz-1062426552.html

Bakan Bilgin: Biz emekçileri, esnafı, çalışanları koruyacağız

Bakan Bilgin: Biz emekçileri, esnafı, çalışanları koruyacağız

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin, "Biz emekçileri koruyacağız, esnafı koruyacağız, çalışanları koruyacağız. Ben şöyle bir cümleyi sık sık söylüyorum... 18.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-18T00:16+0300

2022-10-18T00:16+0300

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politika

vedat bilgin

enflasyon

işçi

esnaf

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Toplantı Salonunda sivil toplum kuruluşları (STK) ve iş dünyası temsilcileriyle bir araya geldi.Türkiye'nin geçmişten bugüne 3 temel meselesinin olduğunu söyleyen Bilgin, bunların kalkınma, demokratikleşme ve sosyal bütünleşmeyi üst düzeyde gerçekleştirme meseleleri olduğunu özellikle kalkınma konusunda büyümenin yolunu açma yürüyüşlerinin devam edeceğini bildirdi.Etnik farklılıkların problem haline getirilmemesi gerektiğine değinen Bilgin, "Hangi etnik kimlikten gelirsek gelelim, Türkmen, Zaza, Kürt, Kırgız, Tatar, Çerkes... Burada yaşayan kimler varsa bunlar Türk milletini oluşturuyor. Millet zaten etnik kimliklere indirgenerek açıklanacak bir şey değil" ifadesini kullandı.Sosyal politikalara önem verip toplumun her kesimini koruma gayretinde olduklarını dile getiren Bilgin, şöyle devam etti:Bilgin, işverenlerin yanında olduklarını zamanlama konusunda sıkışıklık yaşasalar da sorunları çözeceklerini vurgulayarak, şunları kaydetti:Dünyada ortaya çıkan tedarik zincirindeki kopuşlar, kargo taşımacılığı problemleri, enflasyon, enerji problemlerinin Türkiye'yi de etkilediğini söyleyen Bilgin, Türkiye'nin bu problemleri rahatlıkla aşacak bir ülke olduğunun altını çizdi.

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vedat bilgin, enflasyon, işçi, esnaf